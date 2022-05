En la Fiscalía y en el Poder Judicial Existe Impunidad: Diputado Figueroa

“Y no es por Falta de Presupuesto”, Asegura

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, José Luis Figueroa Rangel, mencionó que ya se deben de dejar los pretextos a un lado y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se debe ocupar en la entrega de resultados, esto respecto a la marcha realizada por madres de personas desaparecidas el pasado 10 de mayo.

“Seguimos viendo la crisis que yo he señalado desde que fui alcalde, esta crisis se refleja en impunidad y en falta de justicia. Esa que reclaman las familias, las autoridades y el pueblo de Zacatecas. Existe un gran problema de impunidad y también en el Poder Judicial existe esta impunidad la cual es muy preocupante”, comentó a Página 24 Zacatecas.

El diputado aseguró que la situación que existe no es por falta de presupuesto y se vio con buenos ojos el alineamiento que se está dando en la nueva política de persecución penal.

“Se debe socializar con el Poder Ejecutivo y el Legislativo para hacer los cambios constitucionales pero también los mecanismos que se tengan que implementar para poder generar una justicia más pronta. Tiene un apartado de prevención del delito que implica una coordinación de todas las fuerzas policiales para que se pueda generar un estado de derecho y la paz social que requiere Zacatecas”, agregó.

El diputado aclaró que eso no exime que exista un sinfín de delitos cometidos que no se han resulto, desaparecidos que las familias reclaman y que hay un clamor social popular que se convierte en una demanda legítima que quieren los restos de sus familiares de vuelta, si es que no están con vida.

“Yo hago un exhorto y un llamado al gobernador y el propio fiscal para que activen mecanismos de búsqueda, prevención prontos de implementación de despliegue de las fuerzas policiales ya que tenemos bastantes”, mencionó.

Finalmente el diputado comentó que se espera que se salga pronto de la situación y hacer lo que a cada uno de los poderes corresponda para romper la bandera de la impunidad que existe en Zacatecas.