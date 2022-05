La Inseguridad Aqueja a Negocios de Bebidas por la Estigmatización Social

A Veces, Quien se Pasa de Copas se Pasa de Listo: González

Por Rubén Palomo Macías

La revictimización de personas que han perdido la vida es una práctica común que se ha visto en Zacatecas, por la gran cantidad de muertes que se presentan en la entidad, relacionado a esto los dueños de bares han sufrido de estragos en sus negocios.

Luis Gustavo González, dueño del bar Pigus, comentó para Página 24 Zacatecas que lamentablemente los giros de bebidas se toman como giros negros sabiendo que muchos son negocios familiares.

“A veces el concepto del lugar es lo que atrae a gente de otro tipo, a veces hemos visto cerrar lugares por hechos lamentables que suceden en sus instalaciones, como el Santo Cántaro y otros negocios, que sin deberla ni temerla cerraron por la inseguridad”, señaló.

El propietario del bar aseguró que lo que menos se quiere es que en otros lugares pasen hechos lamentables de este tipo. Reiteró que por el tipo de ambientación en el lugar es lo que atrae a gente que realiza actividades fuera de la legalidad.

“Creo que debemos tener cuidado con eso y se podría intentar el controlar el acceso a las personas para que no lleven armas de toda índole. El programa de ciudad modelo se me hace muy bueno y consiste en negar el servicio a las personas que lleguen en un estado de ebriedad alto y si te veo mala copa en el negocio ya no te vendo más bebidas con lo que se evitarían también accidentes viales y broncas de otro tipo”, mencionó.

Luis González invitó a los negocios para hacerse responsables de que los consumidores controlen su forma de beber.Añadió que con los negocios con los que tiene relación están dispuestos a implementar medidas para el cuidado de su clientela.

“Ellos están dispuestos a fomentar el consumo responsable, si te soy honesto a veces quien se pasa de copas pues también se pasa de listo y el inculpado es el negocio cuando de verdad ni la debemos ni la tememos”, señaló.

El propietario agregó que existe una campaña para dar agua a la gente mientras está tomando y señaló que los clientes consumen 30% más de productos mientras se cuida la ingesta de bebidas alcohólicas. Finalmente Luis González apuntó que en su negocio existen rondines constantes de patrullas policiacas y por lo menos cada 30 minutos se ve una patrulla.