Mi Jardín de Flores

‘La Herencia Maldita’, al Alza

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Seguimos viendo la crisis que yo he señalado desde que fui alcalde, esta crisis se refl eja en impunidad y en falta de justicia. Esa que reclaman las familias, las autoridades y el pueblo de Zacatecas. Existe un gran problema de impunidad y también en el Poder Judicial existe esta impunidad la cual es muy preocupante”: José Luis Figueroa Rangel.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 15 de mayo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Los Asesinatos al Alza

A OCHOS meses tres días de haber recibido ‘la herencia maldita’ que le dejó Alex, ‘El Rey David’ no se la ha podido sacudir. La tiene pegada o, mejor dicho tatuada, en la piel. El saldo de ayer sábado fue de, al menos, tres asesinatos y tres heridos.

ZACATECAS: Por la mañana, de una camioneta en movimiento no identifi cada, manos criminales arrojaron restos humanos envueltos en una cobija, en una esquina de la callé Mazamitla, fraccionamiento Colinas del Padre. Obviamente, no hay detenidos.

EN GUADALUPE, tres individuos fueron baleados en una de las calles de la colonia Tierra y Libertad. Uno de ellos murió en el lugar de los hechos, los otros dos están siendo atendidos en un hospital: su estado es delicado. No, no hay detenidos.

FRESNILLO: Por la noche, al fi lo de las 20:00 horas, un hombre caminaba tranquila y confi adamente por la calle Toluca, colonia México, cuando de pronto aparecieron dos criminales armados y le dispararon. El hombre, ensangrentado, cayó al piso y ahí murió, mientras que los asesinos huían con inusitada tranquilidad.

Y REGRESANDO a la capital del estado, un hombre fue baleado en las inmediaciones de la Central de Abastos, a los pocos minutos llegó la Cruz Roja y lo trasladó al Hospital General, donde cirujanos y enfermeras luchan por rescatarlo de las garras de la muerte. Tampoco aquí hubo detenidos, ¿qué opinan?

-QUE MIENTRAS no utilicen la inteligencia y no hagan una limpia de infi ltrados que están en todas las policías, los Malos Organizados seguirán cometiendo esos aberrantes crímenes y el éxodo de zacatecanos continuará hacia otros estados del país y del extranjero-.

-PUES SÍ, madre Teresa, todo indica que lo peor está por llegar-.

-¿POR QUÉ lo dice, doña Petra?-.

-PORQUE los narcos poco a poco se están enraizando en la capital del estado, vean:

EN LA SEMANA los más peligrosos no fueron ni Fresnillo ni Guadalupe, sino Zacatecas capital, en donde están los poderes, allá desde donde ‘El Deivis’ tiene las riendas del estado, desde hace poco más de ocho meses.

“PERO NO solamente es la violencia y inseguridad sino la ‘impunidad’ como bien lo dice el José Luis Figueroa Rangel ‘El Cepillo’, exalcalde de Loreto y actualmente diputado local por el PT, partido aliado a ‘mi cabecita de algodón’, quien en la edición de hoy de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, declaró al respecto:

“¿SE IMAGINAN cómo se puso el Arturo Nahle García de fúrico, al leer lo que dijo el diputado, cuando todos sabemos que él magistrado Presidente tiene la piel de cebolla?

-¿POR QUÉ, si el señor diputado no lo nombró a él?-.

-PERO LO dijo muy clarito el Po-der Ju-di-ci-al y, ¿quién es el titular del Poder Judicial? Pues el Nahle. Y algo ha de saber ‘El Cepillo’, pues no olvidemos que son muchos los jueces que han sido sobornados, y hasta asesinados en muchos estados del país.

“PERO aquí en Zacatecas, ¿cuántas veces no ha dicho el Nahle que varios de sus jueces han sido amenazados de muerte? Recuerden que en una entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas dijo que más de 10 jueces habían sido amenazados por el narco, por lo que algunos les dio vacaciones y a otros los cambió de juzgado.

“PERO ‘EL Cepillo’ al hablar de impunidad dejó entrever que algunos jueces trafi can con infl uencias o son sobornados.

“DE LA Fiscalía, ni qué discutir: ahí el billete es verde y lo pueden decir el Gustavo Domínguez Saldívar, extitular de Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a quien se le comprobó millonarias extorsiones, y que de buenas a primeras desapareció y no se sabe nada de él aunque hay la versión de que, cuando huía, a Estados Unidos, la Siedo lo detuvo en Matamoros, Tamaulipas.

“AHÍ TAMBIÉN está el policía extranjero de élite, el John William Casara Luna, mejor conocido como ‘El Comandante Colombiano’, cruel asesino y distribuidor de drogas.

“Y TAMBIÉN el abatido excomandante ‘El Gary’: asesino, secuestrador y narco protegido en el quinquenio de ‘El RaTello’, a quien hace unos días sus excompañeros de la Fiscalía, acaban de matar en un enfrentamiento.

“TAMBIÉN no hay que olvidar a los policías municipales vendedores de droga que fueron detenidos en Aguascalientes cuando intentaban reclutar gente para el cartel al que pertenecían.

“SIN OLVIDAR a los uniformados que secuestraron a conocido constructor, entonces, ¿tiene o no razón lo que dice ‘El Cepillo’ sobre la falta de justicia y la impunidad que hay tanto en la Fiscalía como en el feudo del Nahle?

“CURIOSAMENTE el Murillo, como el Nahle, se quejan de que no tienen sufi ciente presupuesto para detener a los narcos y juzgarlos, pero ‘El Cepillo’ fue contundente al declarar que ‘la situación que existe (en ambas instituciones) no es por falta de presupuesto’.

Impunidad, 95%

-QUIEN TAMPOCO se anduvo por las ramas -interviene don Roberto- es la activista por los derechos humanos de niñas y niños, María Luisa Sosa de la Torre, quien expresó que únicamente 5% de los delitos se resuelve, mientras que el 95% restante queda en la impunidad.

‘POR ESO -dijo la activista- no hay confi anza en las autoridades ni esa idea de que puede haber acceso a la justicia, no hay esa idea de que las instituciones cumplan con el ciclo de recibir la denuncia, canalizar adecuadamente, socializarla, que concluya el ciclo y no dejar que haya ese índice de inseguridad.

‘PERO ADEMÁS -continuó-no hay espacios para que las personas vayan a denunciar en la noche, en la madrugada, o el fi n de semana, eso implicaría ajustar el recurso para que haya sufi cientes MP con sus equipos para que atiendan las 24 horas’

-UUU... sueños guajiros -dice doña Petra-: el Pancho Murillo le aprendió muy bien a ‘El RaTello’, a trabajar semana inglesa, por eso es más fácil conseguir un médico los fi nes de semana en el IMSS, que ver al Fiscal y a sus más cercanos colaboradores trabajando esos días. Hasta dan asco de tan huevones e irresponsables-.

Las Ratas de Cuatro y dos Patas

-UNO DE los mejores informados de cómo masca la iguana de la delincuencia organizada y del fuero común en el municipio capitalino, es el alcalde Jorge Medina Castro, quien hoy domingo reconoce que el Mercado de Abastos está invadido por ratas que menguan los productos alimenticios que ahí venden, y las otras de dos patas que hasta se roban las luminarias.

“ENTONCES aquello por la noches está muy oscuro y las ratas salen de su madriguera para alimentarse como gatos bodegueros.

“LO BUENO que Miranda ya se echó a cuestas ese broncón y va a apoyar a los locatarios del Mercado de Abastos ‘para realizar el control de roedores y la contención de robos de luminarias para una mejor atención a los comerciantes y a los compradores:

‘PORQUE EN esa zona -reconoció Miranda-hemos cambiado en por lo menos cinco ocasiones las luminarias porque se las roban, lamentablemente se las vuelven a robar cuando hacemos la reposición de luminarias’.

“O SEA: no solamente la capital del estado tiene problemas de violencia extrema, sino que ya también le entraron las ratas de dos y cuatro patas para marcar sus territorios: ¡Carajo, eran muchos y parió su abuela!, de seguro esas ratas roban las luminarias para venderlas en el mercado negro y así tener dinero para comprar drogas-.

-¡AY, SANTO Niño de Atocha, calamidad tras calamidad! Estamos rodeados de malandros que cuentan con impunidad.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe!