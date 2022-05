La Sociedad ya Aceptó los Tatuajes, Dejó ser Tema Tabú: Victor Carrillo

“Sólo Algunas Personas Mayores no lo Entienden”, Dice

Por Rubén Palomo Macías

El tema de los tatuajes ha generado un tabú dentro de la sociedad por muchos años, sin embargo esto ha ido en decremento desde hace algunos años, así lo mencionó para Página 24 Zacatecas Víctor Carrillo, tatuador zacatecano.

“Creo que esa onda de ver a alguien mal por estar tatuado ya se acabó, creo que el tatuaje ya evolucionó demasiado y la sociedad ya lo aceptó. Solamente hay algunos adultos mayores que aún no lo entienden pero ya es mínimo. Ya es más raro ver a alguien que no tiene un tatuaje a alguien que no tiene”, señaló.

Sin embargo a Víctor le han hecho desplantes por los tatuajes que tiene en su cuerpo y aún lo recuerda, ahora con algo de gracia pero en esos momentos fue algo más significativo.

“Yo me tatué a los 13 años y me acuerdo que cuando recién abrieron una tienda departamental me sacaron de esa tienda por tener tatuajes, también me pasó en oficinas de gobierno. Me tocó la parte mal plan del tatuaje pero también me toca que ahora está chido”, agregó.

Víctor mencionó que le llegaron a negar trabajos sin embargo nadie le decía que le negaban la oportunidad por tener marcada la piel y le ponían pretextos de la edad u otros pretextos.

“Nadie me daba la cara de decir que no me daban el trabajo por los tatuajes y todos sacaban la vuelta, a veces solamente por mi forma de vestir. Todo lo relacionaban con la delincuencia pero también creo que eso ya se va terminando”, apuntó.

El tatuador comentó que las redes sociales virtuales ayudaron a la aceptación de los tatuajes y ver a figuras públicas tatuadas y los muestran abiertamente la gente no cambia.

“Ojala que las personas que aún discriminan cambien y evolucionen, porque en cuestión de mejorar y crecer lo mejor es adaptarse. A pesar de que hay gente en contra todos han querido hacerse un tatuaje en algún momento de su vida. Quienes aún tienen duda pueden acercarse y ver que somos personas normales y no por estar tatuados significa que somos drogadictos o malandros”, finalizó.