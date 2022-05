Mi Jardín de Flores

Minimizan la Violencia y la Inseguridad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Vamos a estar pendientes. Vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo como lo hemos hecho desde hace mu­chos años, apoyando al pueblo y tam­bién expresarle al gobernador, David Monreal, que no está solo. Tiene todo el apoyo del gobierno federal. Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 16 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Minimizan la Violencia y la Inseguridad

PUES A todo Zacatecas le preocupa los homicidios que cometen los ‘Malos Organizados’, menos al señor Fiscal don Francisco José Murillo Ruiseco, al señor general don Adolfo Marín Marín, ni al go­bernador don David Monreal Ávila según lo han estado declarando a los medios de comunicación, además de que minimizan la violencia y la inseguridad con números que salen de no sé dónde.

-YO CREO, madre Teresa que, al me­nos, ‘El Deivis’ lo hace para no alarmar más a la paisanada, no así los otros dos gandules que nomás están pendientes en que les depositen en sus cuentas bancarias sus jugosos sueldos, por hacerle al cuento porque, como se ve, la violencia y la In­seguridad no existe para ellos-.

-YO COINCIDO con la madre Teresa, ni a ‘El Rey David’, ni menos a Murillo Ruiseco y a Marín Marín les vale un caca­huate la interminable ola de violencia que poco a poco se ha ido transformando en el ‘Tsunami heredado por Alex’, quien ya rebasó los ocho meses de ‘vacaciones vip’.

“HOY, por ejemplo, en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la secretaria general de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Soralla Bañuelos de la Torre manda un SOS a ‘El Rey David’:

‘LAS AMENAZAS de la delincuencia organizada generan temor en los profe­sores y en los padres de familia, por lo que derivado de esto no hay confianza en llevar a los niños a los centros escolares.

‘PREOCUPA-externó-que en algún momento las escuelas se vean atrapadas en medio de ambientes no seguros’.

“LA SECRETARIA del SNTE, sí que palpa la realidad de los acontecimientos que son reales, porque bajita la mano expresó lo que todo Zacatecas dice: la Fiscalía en un asco, pues ‘se han puesto denuncias al respecto, sin embargo no se han dado resoluciones favorables a dichas denuncias. Sin embargo se sigue a la es­pera y con confianza en las instituciones’.

“CLARO que yo también tengo con­fianza las instituciones, pero no en sus titulares, que han demostrado, sobre todo Murillo, un alarmante valemadrismo. A pregunta expresa de uno de los reporteros, Soralla Bañuelos contestó con sinceridad:

‘NO TENGO con precisión cuántas de­nuncias se han interpuesto, no quiero dar un dato falso pero es un tema recurrente para nuestros compañeros. Lamentable­mente en todo el territorio estatal tenemos incidencias de este tipo’.

“Y LA incansable líder sindical, no deja de picar piedra y habla de su compromiso con el Magisterio:

‘TENEMOS que estar en condiciones de darles garantías a nuestros profesores para el desarrollo de su trabajo. Hemos hecho las gestiones pertinentes ante el gobernador del Estado y el secretario de Seguridad Pública, seguiremos siempre velando por el derecho de los compañeros a trabajar en un ambiente libre de violen­cia y seguro”.

-Y A todo esto ¿que dijo don David ayer que celebró con ellos el Día del Maestro?-.

–PUES LES dio muchos cebollazos a los maestros, habló de austeridad, de su nueva gobernanza y de la transformación social:

‘LA DETERMINACIÓN de impul­sar un cambio profundo en el quehacer gubernamental, nos llevó a implementar una política de austeridad así como una reestructuración administrativa que se tradujo en ahorros significativos y que hoy se reflejan en obras y acciones que reflejan el bienestar de nuestra población.

‘LA NUEVA gobernanza, replantea la relación entre el gobierno del estado con todos los sectores sociales para construir juntos en Zacatecas una tierra más igua­litaria. En este esquema, las maestras y los maestros, desempeñan una función de primer orden, porque sobre todo en ustedes recae la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones en el camino hacia la revolución de las conciencias y la construcción del pensamiento’, finalizó.

“YO CREO que ya se fijaron en una cosa muy importante: don David ya no habla para nada de la Cuarta Transfor­mación, ya la cambió por la ‘nueva go­bernanza’, y eso a muchos compañeros morenistas no les ha caído nada bien.

-¡ÁNDELE, eso es cierto! Muchos compañeros están extrañados porque de la Cuarta Transformación ‘El Rey David’ ya no dice nada, sólo de su ‘nueva gober­nanza’. Y sí se me hace raro, raro, raro que ya haya cambiado el mensaje-.

Hice un Sondeo y Nadie lo Traga

-AYER DOMINGO, después de que ustedes se fueron, hice un pequeño sondeo entre mis marchantes, sobre ‘El Pelón Murillo’ y todos me contestaron que es un inepto y que le gusta fabricar culpa­bles, como ha trascendido en la capital del estado.

“UNOS HASTA dijeron estar molestos con ‘El Deivis’, porque el Murillo es gente de ‘El Ratello’, más sin embargo ahí lo tiene apapachado-.

-PUES HOY el profesor don Marceli­no Rodarte Hernández coincide con la inmensa mayoría y dice que ‘la Fiscalía General del Estado, está rebasada por el crimen, y también le da un jalón de orejas a don Arturo Nahle, pues asegura que ‘el sistema de Justicia en Zacatecas opera con lentitud’.

“OTRA COSA que se me hace extraña es que el señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, ya no ha venido a Zacatecas desde el 25 de noviembre cuando llegó en gira de trabajo con casi todo su Gabinete y dijo que:

‘VAMOS A estar pendientes. Vamos a estar viniendo a Zacatecas, recorriendo como lo hemos hecho desde hace muchos años, apoyando al pueblo y también ex­presarle al gobernador, David Monreal, que no está solo. Tiene todo el apoyo del gobierno federal. Vamos a enfrentar todos los obstáculos, todas las adversidades porque Zacatecas y su pueblo merecen un mejor destino’.

“SIN EMBARGO ya no ha venido: fue a Nuevo León, y después a Jalisco, y a Zacatecas nomás lo vio desde el avión, lo que ha provocado muchos comentarios”-.

-¿CÓMO cuáles, madre Teresa?-.

-UNOS que tienen que ver con el doctor Ricardo Monreal-.

-¡SUÉLTELOS, madre Teresa!-.

-EN OTRA ocasión, hoy ando muy a la carrera porque tengo muchas cosas pendientes por hacer.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-