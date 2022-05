Somos los que más Sembramos Frijol, ajo y Chile: Llamas Caballero

“No le Damos Valor Agregado, no Empacamos ni Desarrollamos”

Por Rubén Palomo Macías

Se llevó a cabo una reunión de Consejo Distrital de Desarrollo Rural sustentable en donde participaron los municipios que con­forman el distrito 1, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, organizaciones y productores. En dicha reunión José María Llamas Caballero, encargado del despacho de la representación de Agricultura en Za­catecas, señaló a Página 24 Zacatecas que la actividad en el campo zacatecano se encuentra por debajo de lo esperado.

“Se puede decir que el estado es ganadero y forestal, en primer lugar, en segundo lugar somos un estado de agricultores de temporal y tenemos un 4% de terrenos improducti­vos. Zacatecas se encuentra en el lugar 28 de aportaciones al Producto Interno Bruto (PIB) y deducimos que apenas aportamos el 1% del PIB”, mencionó.

José María Llamas dijo que todo mundo pensaría que Zacatecas es un estado agro­pecuario pero de cada peso que produce solamente 8.03 centavos fueron generados en las actividades agropecuarias y la apor­tación como sector es menor al PIB.

“Dentro del sector agrícola nos encon­tramos en el noveno lugar generando más de 21 mil 470 millones de pesos, llama la atención que ocupemos el lugar 22 de actividades ganaderas siendo un estado con las características para desarrollar esta actividad”, agregó.

Para la mejora de la actividad en el campo se propuso que las siembras sean reconside­radas para darles el valor agregado que se requiere y sean más rentables.

“Queda claro que no somos los principales competidores de frijol, ajo o chile, somos los que más sembramos pero no somos los que más renta sacamos en estos cultivos. No le damos al frijol el valor agregado, no empacamos ni desarrollamos”, señaló.

Finalmente José María Llamas invitó a todos los asistentes a considerar líneas de acción para orientar los recursos guber­namentales y privados para fortalecer la productividad y rentabilidad de las unidades agropecuarias.

“Debemos alinear, de acuerdo al presu­puesto de egresos y al plan nacional de de­sarrollo, el plan sectorial, estatal y municipal de desarrollo para alinear los esfuerzos, presupuestos y llevar a cabo el desarrollo rural fortaleciendo los lazos de los diferentes niveles de gobierno”, remató.