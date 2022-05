No se Burle de la Inteligencia de los Zacatecanos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Queda claro que no somos los princi­pales competidores de frijol, ajo o chile, somos los que más sembramos pero no somos los que más renta sacamos en estos cultivos. No le damos al frijol el valor agregado, no empacamos ni desarrolla­mos’: José María Llamas Caballero.