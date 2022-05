El Ayuntamiento de Zacatecas no Pretende Apoderarse del Movimiento LGBT+: García

“Lo que se Pretende es un Acercamiento, Unir Esfuerzos”

Por Rubén Palomo Macías

El jefe de la Unidad de Diversidad Sexual del Ayuntamiento capitalino, Carlos Alejandro García Rangel, informó a Página 24 Zacatecas que existe la apertura y la intención de acercamiento de la unidad para con los colectivos LGBT+ que existen en Zacatecas, esto debido al posicionamiento que realizaran los organi­zadores de la marcha de la diversidad se­xual en donde comentaron que no están de acuerdo en que el ayuntamiento tome parte como organizador de un movimiento.

“Ha habido acercamiento de colectivos no sólo de la capital sino también de Fresnillo, Guadalupe y Villanueva. Sa­bemos que en este tipo de organizaciones habrá partes detractoras pero como les comento el diálogo está abierto para que haya el acercamiento y llevar a cabo un solo evento. Si no fuese así Zacatecas no será en único que tenga dos marchas, en Guadalajara hay hasta cuatro marchas”, mencionó.

El titular de la unidad de diversidad reiteró que la apertura y la intención de acercamiento sigue abierto para que los diversos colectivos se acerquen a la unidad de diversidad de la capital zacatecana.

“No se ha generado dicho acercamiento y por ello no se ha llevado a cabo, no se ha concretado ninguna reunión de traba­jo y el último acercamiento que se va a tratar de realizar con estas personas será a través de la secretaría de gobierno del estado. Desde el ayuntamiento se quiso generar un acercamiento y posterior también desde la Ciudad de México, del comité organizador de la marcha, pero no ha habido respuesta”, añadió.

Carlos García apuntó que se ha buscado a Paz Barrón, Martín Uvario y Verónica Paniagua, con quien se tuvo una charla por temas de trabajo de vínculo en la capital y de su asociación civil.

“La invitación sigue abierta para tra­bajar de forma colaborativa ya que el ayuntamiento no tienen la intención de apropiarse de un movimiento social y simplemente se trata de involucrar, dar visibilidad e incluir desde las institucio­nes que antes no lo hacían y debemos aprovechar esta oportunidad que se está dando para llevar a cabo la agenda LGBT+ en el estado”, finalizó.