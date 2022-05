Premian a Mauricio Calderón por el Mejor Cartel Representativo de la Marcha LGBTQ+

“Fueron dos Semanas de Trabajo”

Por Rubén Palomo Macías

Se dio a conocer a los ganadores del con­curso para diseñar el cartel y el logo de la 20 Marcha del Orgullo LGBTQ+ que organizó el ayuntamiento de Zacatecas. El primer lugar fue otorgado a Mauricio Calderón Ra­mírez, el segundo se lo llevó Miguel Ángel Cid mientras que el tercer premio fue para José de Jesús García Gallegos.

La premiación se llevó a cabo en esta fecha con motivo de la celebración del Día Internacional y Nacional Contra la Homo­fobia, Bifobia, Lesbofobia y Transfobia.

El ganador del primer lugar, Mauricio Calderón, comentó a Página 24 Zaca­tecas que la inspiración del cartel surgió leyendo la convocatoria para representar la diversidad, respetando todas las diversida­des, y la idea fue la de representar todas las diversidades presentes en Zacatecas.

“No me quise ir por lo tradicional que es usando elementos de la ciudad ya que la idea es representar a la gente, a todos los que estamos involucrados sin tratar de ofender a nadie. Quise representar a la mayoría de pieles y cuerpos, es una nueva tendencia que se está buscando porque antes estaba muy blanca la cosa”, señaló.

En cuestión de diseño gráfico comentó que es complicado encontrar ilustraciones y fotografías de otro tipo de personas que no estuvieran ya establecidos y la intención es abrir más el mundo.

“La temática está llena de colores y mati­ces para que sea llamativo y se entienda el mensaje”, añadió.

Mauricio Calderón celebró que existan concursos con remuneración y que apoyen a los artistas. Mencionó que su cartel le llevó más de dos semanas para realizarlo.

“Primero tuve que encontrar el concep­to, lo que me llevó cerca de una semana y media, buscar referencias para que no fuera parecido a otros y la ilustración. El logotipo me llevó otros dos días más. El diseño gráfico se ve como algo muy digi­tal, que no cuesta y no es bien apreciado”, comentó.

El diseñador señaló que no es un trabajo fácil y no se ve el trabajo que se realiza solamente el resultado.

“Es la queja de muchos artistas que la gen­te ve su trabajo como algo gratis. Se necesita valorar el trabajo de la transmisión de los mensajes a través de nuestros trabajos. Por eso es bonito que la gente vea que nuestro trabajo vale, si no hubiera ganado no hubiera tenido una remuneración de dos semanas de trabajo”, finalizó.