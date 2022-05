Mi Jardín de Flores

‘El Deivis’ Debe Escuchar a Diputados de Morena

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Creo que ninguna persona, como lo dice, tiene el derecho de excluir a nadie, ni en las cumbres ni los foros ni los pro­cedimientos, yo sólo simplemente respeto al presidente, le tengo admiración al presidente, yo voy a seguir luchando, no voy a declinar en mi lucha a lograr una aspiración legítima”: Ricardo Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 18 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

“¡YA TRONÓ la piñata! El Ernesto González Romo, quien encabeza a los diputados de Morena y a los aliados de la Cuarta Transformación, pedirá a ‘El Deivis’ la cabeza del Francisco José Mu­rillo Ruiseco, fiscal general de Justicia del Estado, porque ya cansaron sus fracasos”, ¿qué les parece?

-POR ÉTICA y dignidad, don Francisco José Murillo, debió renunciar el mismo día en que don David Monreal Ávila tomó posesión como gobernador de Zacatecas, pues el señor fue impuesto por el entonces gobernador don Alejandro Tello Cristerna, quien años antes lo había colocado como titular de la Procuraduría General de Jus­ticia del Estado-.

-HAY UNA cosa -toma la palabra don Roberto-: Murillo es autónomo, entonces no se puede comparar con aquella frase que Vicente Fox le dijo a Fidel Castro Ruz: “Comes y te vas”. Está aferrado a su pues­to no sólo por su autonomía, sino porque ‘vivir fuera del presupuesto es vivir en el error’, como dijo aquel viejo político del PRI, César Garizurieta ‘El Tlacuache’, así es que no creo que renuncie-.

-NO, EL Francisco José no va a renun­ciar, pero el Ernesto González dice que ‘El Deivis’ tendría que activar su derecho para destituir a los funcionarios, y la Le­gislatura tendrá que ratificar esa decisión y el procedimiento constitucional que se ha establecido.

“ADEMÁS, el Francisco no debe afe­rrarse a un cargo en donde dice el Ernesto, fracasó. Lo dijo claramente: ‘fra-ca-só’, y abundó:

‘CREO QUE la figura de la Fiscalía está absolutamente debilitada, creo que efectivamente hay un atraso importantísi­mo en el tema de las investigaciones, así como en el mejoramiento de protocolos. Como política pública, no atienden, in­vestigan o resuelven, ni ofrecen resulta­dos a la ciudadanía. Creo que sigue pa­tente mi pronunciamiento; si no renuncia debe existir un ultimátum para que en un plazo razonable le ofrezca resultados a la ciudadanía’-.

-YO CREO, como están las cosas, que don Francisco ya tuvo un plazo razonable para darle resultados a la ciudadanía: desde el 12 de septiembre de 2021, comenzó a co­rrer ese tiempo y ha ido como los cangrejos, para atrás: los Malos Organizados siguen con sus ríos de sangre, regando este enorme camposanto que es Zacatecas.

“Y LO reconoció el propio don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad, el pasado lunes en su ‘primer mañanera semanal’, al declarar ante la prensa que ‘levantaron 439 tarjetas de investigación: 18 con detenidos, y 421 sin detenidos.

“ENTONCES el ‘plazo razonable’ para el señor Fiscal ya se cumplió: más de ocho meses cobrando sueldazo y prerrogativas estilo don Alejandro Tello, sin dar resul­tados”-.

-ADEMÁS lo que dice el joven y aguerri­do diputado es muy serio y de comprobarse sería un tema judicial privativo de la liber­tad: ‘archivar los expedientes que se hacen contra los Malos Organizados. Así lo dijo:

‘NO HAY coordinación con la Federa­ción, porque la Fiscalía local ni siquiera da integraciones adecuadas a las carpetas de investigación y eso limita la posible coordinación con la Fiscalía General de la República; hay como política pública en Zacatecas de que no se investiguen los delitos de alto impacto, es un secreto a voces que cuando llega una denuncia de delincuencia organizada, simplemente se archiva y jamás se hace algún tipo de inves­tigación (sic), por lo tanto no se resuelven homicidios, secuestros, desapariciones de personas, entre otros delitos que lastiman tanto a la sociedad y que generan un im­pacto y sentimiento de inseguridad (resic)’.

-ENTONCES: Alea iacta est-.

-HÁBLENOS en cristiano, madre Te­resa-.

-LA SUERTE ya está echada; y si es cierto lo que dice el diputado González, el Fiscal Murillo debe ser vinculado a proceso-.

-BUENO, pues entonces sólo es cuestión de tiempo -dice don Roberto-. Y entre más rápido se vaya Murillo, mejor, porque me­recemos vivir en paz. Pero hay otra herida que me duele: la mala fama que tenemos los zacatecanos. Ya son varios de mis ami­gos que me platican que, cuando viajan a otros estados, los ven con recelo por traer placas de Zacatecas en sus vehículos y que, incluso, policías los paran, les piden sus documentos para investigar si no tienen órdenes de aprehensión y, su carro, reporte de robo. Entonces no se vale tanta mala fama que comenzó con Alex. Urge que se vaya Murillo de la Fiscalía y limpiar las policías: no más Garys, Gustavos Domín­guez, comandantes colombianos y policías secuestradores ligados todos al narco-.

Los Asesinato de Ayer Martes

“Y MIENTRAS ‘El Rey David’ le da puerta al Fiscal Murillo, ayer se cometie­ron, al menos, cuatro asesinatos:

“FRESNILLO: A plena luz del día, a un local del mercado municipal, mejor conoci­do como Mercado Hidalgo, donde venden y reparan teléfonos celulares, llegaron dos asesinos a sueldo y dispararon una lluvia de balas contra una pareja: la mujer murió y el hombre está grave en el Hospital General.

“GUADALUPE: una mujer y un hom­bre que caminaban por la calle Cerro del Mezquitillo, colonia Los Frailes, murieron asesinados a balazos.

“PÁNUCO: A orillas de la carretera federal 54, a la altura de La India, de una camioneta en movimiento tiraron restos humanos. Cuando la policía llegó al lugar, vieron que se trataba de una cabeza y una mano de un hombre.

“EN NINGUNO de los asesinatos hubo detenciones. Los sicarios se siguen carca­jeando de ‘la nueva gobernanza

Se Acomodan las Piezas en la Cámara de Diputados

-A CAUSA de la quita de ‘herramientas legislativas’, la mayoría de los diputados locales pintaron su raya: dos dejaron Mo­rena, otros de partidos aliados también y unidos con el PRIANRD armaron un blo­que opositor y se convirtieron en mayoría.

“NO OBSTANTE, el diputado José Luis Figueroa Rangel, mejor conocido como ‘El Cepillo’, abandonó el Partido del Trabajo (PT) y se declaró ‘independiente’, porque el PT ‘se extravió ideológicamente’ -al apoyar a la oposición y la falta de unidad en la vida interna del PT, ya que sólo se reunieron en la coyuntura electoral de las pasadas elecciones a nivel nacional y lo­cal- y porque su excompañero de partido Xerardo Ramírez Muñoz tiene su ‘proyecto personal’.

“NO OBSTANTE ‘El Cepillo’ dijo que él no dejaría de apoyar a la Cuarta Transforma­ción y los ideales de Andrés Manuel López Obrador. O sea: a la hora de los trancazos seguirá con AMLO y, por supuesto, con Morena y sus aliados, por lo que varios de ellos lo acompañaron en su rueda de prensa para darle calor, a él y sus palabras:

“FUI UN militante del PT, lo más congruente con su ideología y con esa definición que se daba por parte del PT para ser la locomotora ideológica de la Cuarta Transformación. Pero al no estarse cumpliendo el propósito en el estado de Zacatecas, es por eso que hacemos un deslinde de esa práctica política del opor­tunismo, del ego personal y que no está conduciendo a buenos destinos desde la práctica parlamentaria’.

-YO CONFÍO que, finalmente, Morena volverá a ser mayoría en la LXIV Legisla­tura, con la ayuda de Dios-.

-TODO ESTE desmadre -dice doña Pe­tra- comenzó cuando al Xerardo Ramírez y al Laviada, les ganó la ambición y de­cidieron pelear el regreso de las llamadas ‘herramientas legislativas’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.