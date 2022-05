Mi Jardín de Flores

“El Pueblo se Cansa de Tanta Pinche Transa”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo decía yo en plena campaña, están llevando a una condición de crisis, así lo manejaba, ahí están mis discursos pues estamos ante una advertencia social. Qué bueno que hoy organismos e instituciones están dando cuenta de una realidad que yo hablaba. Que hoy la sociedad zacate­cana se entere de la verdadera condición, pobreza y dificultad económica en la que dejaron al estado; para que se puedan aportar con talento y capacidad que estoy llamando de las y los zacatecanos para poder sacar adelante a nuestro estado’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 19 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Que Regresen al Pueblo lo Robado

“HOY JUEVES -madre Teresa, don Ro­berto-, ‘El Deivis’ en entrevista con nuestro Diario Página 24 y otros medios de co­municación, vuelve a recordar como le dejó el estado el traidor y corrupto de ‘El Pinocho de Bernárdez’, esto por lo que señaló el Índi­ce de Competitividad que realizó el Instituto Mexicano Para la Competitividad (IMCO).

-SÍ, DOÑA Petra, somos de los estados con menor competitividad del país-.

-PERO ‘EL Rey David’ no se achicopaló y volvió a hablar de la ‘herencia maldita’. Todos sabemos del descarado saqueo de las arcas y de la complicidad de algunas autoridades policiacas con el narco-.

-PUES ‘EL Deivis’ se refirió así a lo publicado por el IMCO, con datos de 2020 y 2021:

‘LO DECÍA yo en plena campaña, es­tán llevando a una condición de crisis, así lo manejaba, ahí están mis discursos pues estamos ante una advertencia social. Qué bueno que hoy organismos e instituciones están dando cuenta de una realidad que yo hablaba. Que hoy la sociedad zacatecana se entere de la verdadera condición, pobreza y dificultad económica en la que dejaron al estado; para que se puedan aportar con ta­lento y capacidad que estoy llamando de las y los zacatecanos para poder sacar adelante a nuestro estado’, ¿qué les parece?

-QUE DESDE nuestra trinchera lo po­demos hacer si continuamos trabajamos correctamente: usted dando buenos precios y calidad como siempre lo a hecho, don Roberto haciendo buenos trabajos en la construcción y esta humilde monja sirviendo a mi Padre Dios y a mis semejantes; son los granitos de arena que estamos obligados a multiplicar-.

-ESO SÍ -dice don Roberto-pero como lo ha pregonado el Presidente Andrés Manuel López Obrador: ‘El Pueblo se cansa de tanta pinche transa’, entonces los que saquearon al estado lo tienen que pagar: Zacatecas pide cárcel para Alex, Cristina, Benjamín y los miembros del anterior gabinete que le encajaron la uña al erario, o sea el dinero del pueblo, pero no sólo eso, sino que regresen todo lo robado, con eso tenemos para hacer al estado más competitivo-.

-COINCIDO con usted don Roberto: le toca a ‘El Deivis’ recuperar todo lo que ‘Los RaTellos’ le robaron al pueblo, si lo hace, Zacatecas saldrá adelante, porque dejaremos de ser la burla de esas ratas hijas de su… mal dormir.

“URGE PUES, que ‘El Deivis’ demuestre en los hechos -no en el papel- que sí está a favor de la Cuarta Transformación y en contra de la corrupción y la impunidad, que de un golpe de timón y diga ‘¡ya basta!’, de lo contrario la gente se va a desilusionar de su gobierno que, por cierto, no acaba de aterrizar”.

-DON DAVID reconoce que el IMCO hizo un buen trabajo y, como quiera que sea -como decimos aquí en Chalchihuites-, ‘apechugó’, diciendo que está apegada a la realidad y que ‘coincide con los parámetros que se midieron:

‘ASÍ LO recibí y así lo relaté a mi arribo de gobierno en la toma de protesta, ustedes recordarán que septiembre fue el mes más violento que ha tenido Zacatecas y a partir de ahí tenemos un gran esfuerzo para ir abatiendo. Deseo ir ofreciendo buenos re­sultados para nuestra sociedad. En el tema económico, también la caída fue terrible y en competitividad, y en muchos aspectos sí hubo un retroceso. No sé si vaya a haber, pero están también las evaluaciones e ín­dices que hace el INEGI de las actividades terciarias, secundarias y primarias. Entonces coincido un poco con lo que dijo el IMCO’.

“SIN EMBARGO el señor gobernador asegura que ‘sí hay condiciones para re­vertir estos problemas económicos y de seguridad, sobre todo ante el compromiso con la sociedad. Esperamos una importante derrama económica gracias a la reactivación del comercio y el turismo. Además de un convenio con Bancomex, por más de mil millones de pesos, para la reactivación eco­nómica, de los cuales ya se han accedido a financiamiento por lo menos de 300 empre­sas; así como otros convenios para reactivar sectores agrícolas y laborales en general’”.

-CELEBRO -dice don Roberto- que ‘El Rey David’ esté optimista, pero esto que le voy a decir, aquí lo comentamos con un atento saludo a Alex: ¿recuerdan que cuando Alex, Cristina y su séquito volaron al Medio Oriente y Europa dizque a traer in­versiones, nosotros opinamos que mientras no hubiera orden y seguridad en Zacatecas ningún empresario se arriesgaría a invertir sus capitales en el estado, además de que sus vidas estarían en riesgo?-.

-SÍ YO lo recuerdo, lo comentamos am­pliamente-.

-ES CORRECTO, entonces la receta es la misma para ‘El Deivis’: si no hay paz y tran­quilidad en nuestro estado, no habrá grandes inversiones. Es más, los ricos y los no tanto continuaran yéndose a otros estados-.

Continúa la Violencia y la Inseguridad

“EN VERDAD que los narcotraficantes cada vez más se ensañan con sus víctima, hoy jueves nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica que en la meritita capital del estado, a plena luz del día un hombre fue encontrado calcinado. Se le alcanzaban a notar varios balazos y a su lado dejaron un narcomensaje. No hay detenidos.

“EN FRESNILLO, a pleno sol, a eso de las 5:00 de la tarde, un individuo que cami­naba por la calle Ciudad Obregón, colonia Plutarco Elías Calles, fue herido a balazos. No, no hubo detenidos.

“UNO DE los miles de zacatecanos decepcionados del general Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, es Doroteo Mojarro Soto, presidente del Consejo de Administración de Tour 17 Zac, pues el líder transportista pidió una entrevista con el jefe policiaco, en busca de encontrar la manera de brindar seguridad a choferes y pasajeros, pues hace unos días asesinaron a uno de sus compañeros.

-PUES QUÉ gacho secretario de Seguri­dad es el Adolfo, olvida que él no es dueño de la policía, que él es un servidor público y que está para servir a los ciudadanos quienes somos los que lo mantenemos con el pago de nuestros impuestos que no son pocos, porque de todo nos cobran IVA.

“¿QUÉ LE cuesta al Adolfo dedicarle 5 minutos de su tiempo al Doroteo? Por algo el general no me acababa de gustar, hoy menos, ¿qué le cuesta escuchar a la gente?

“ES BURÓCRATA de toda la vida, se jubiló del Ejército con un buen sueldo, y ahora como secretario recibe otros billetes, entonces es de esa clase de gente que se cree familiar de la Purísima Concepción-.

-¡AY, DOÑA Petra, qué ocurrencias las suyas!-.

-ES QUE debe de escuchar a la gente, es su chamba. No nomás dedicarle horas nalga a ver películas de Netflix-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.