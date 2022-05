Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Entre el Narco y la Impunidad

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Señor Fiscal, por vergüenza profesional, por todas las víctimas, por todas las familias, por todas las personas que esperan un mejor trabajo de la Fiscalía y de sus autoridades, renuncie, váyase, ya deje la Fiscalía. Ni está cómodo ni Zacatecas lo quiere ahí”: Ernesto González Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 20 de mayo de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

NO, NO, no. No puede ser. ¿Cómo es posible que maten a un pequeño angelito que estaba por cumplir sus tres añitos, cuando ofrecía fl ores a la Santa Madre de Dios, en su templo? Me resisto a creer hasta dónde ha llegado la impunidad de los Malos Organizados, este es un crimen que clama justicia al Cielo.

-DINERO mata justicia, madre Teresa- dice doña Petra-, las autoridades están vendidotas al narco, por eso los envenenadores asesinos hacen lo que les dé su ching… (censurado) gana, pues tienen compradas a las autoridades-.

-ES MUCHA la coincidencia -toma la palabra don Roberto- que la policía nunca atrapa a los narcosicarios, al contrario, cuando van a cometer un asesinato, no hay un solo policías a varias cuadras a la redonda. Todo Zacatecas dice que es para que los matones a sueldo “trabajen” y escapen sin problema alguno-.

-PUES HAY mucha indignación no sólo en Fresnillo, sino en todo Zacatecas, en el país y el mundo, pues la noticia recorrió el planeta en segundos. Ni en Jalisco suceden cosas como la ocurrida ayer en un templo, hoy en la mañana me habló, el Santo Padre Amaro, muy indignado, conmovido por la terrible noticia. Ya hasta tiene temor de venir a Chalchihuites, por lo peligroso de la carretera, por eso en los últimos meses nomás nos habla por teléfono, ya que también el Excelentísimo Cardenal Don José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, le recomendó no visitarnos hasta en tanto haya mejor seguridad, esa carretera es muy peligrosa-.

“MI AMADO Zacatecas está en llamas y no se avisora paz y tranquilidad alguna; no, mientras el señor gobernador, don David Monreal, limpie la policía-.

-Y ‘EL DEIVIS’ tiene que hacerlo, pero como dice mi ‘cabecita de algodón’, tendrá que hacerlo, como se barren las escaleras: ‘de arriba para abajo’ -dice doña Petra-, porque los que están bajo sospecha son los de arriba: el Pancho Murillo Ruiseco y el Adolfo García, ya que la ineptitud también es sinónimo de corrupción, y se nota-.

-¡AH CARAY! Ahorita ‘El Rey David’ subió a su facebook un texto en torno al niño asesinado ayer en el templo de Fresnillo, que dice:

‘LAMENTO y condeno los hechos de violencia presentados el día de ayer en Fresnillo, donde un niño de tres años perdió la vida. Mi solidaridad y cariño con sus familiares que en estos momentos atraviesan por un momento doloroso y difícil, al igual que toda la sociedad zacatecana. He instruido a la Mesa de Construcción de Paz actuar con fi rmeza para hacer que todo el peso de la ley caiga sobre las personas responsables.

‘DESDE QUE iniciamos esta administración -continuó ‘El Rey David’- hemos enfrentado una situación adversa, con altos niveles de violencia e impunidad. Estamos y seguiremos trabajando arduamente para revertir esa situación, no descansaremos hasta que todo hecho delictivo sea castigado. Nuestro objetivo es recuperar la confi anza y tranquilidad de la ciudadanía, porque Zacatecas merece vivir en paz’, ¿qué les parece lo que dijo el góber?-.

-PUES OJALÁ y sea cierto, don Roberto, no nomás es ‘instruir a la Mesa de Construcción de Paz’, y ya con eso terminar con la violencia y la inseguridad, no. Yo no me explico por qué quiere tanto a ‘El Pelón’ Murillo. Yo ya le hubiera dado puerta, el Fiscal tiene en contra a todo Zacatecas-.

-SABRÁ mi Padre Dios por que no lo cesa, algún acuerdo han de tener. En los gobiernos se mueven muchos intereses, ahí tenemos a don Benjamín a quien acusan de desfalcar al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), más de 60 millones de pesos en un año, y el señor ni suda ni se acongoja y sigue presumiendo sus lujos en su facebook-.

-MIREN, abajo del texto de ‘El Rey David’, está un video de Murillo y de Marín (y don Roberto le sube el volumen a su celular), escuchen:

‘MUY BUENOS días -inicia Murillo-, estamos en el municipio de Miguel Auza, Zacatecas. El día de hoy se realizó por parte de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el evento de… se está realizando cada semana, de acuerdo a lo que el señor gobernador ha instruido a la Mesa de Construcción de Paz, de celebrar los honores a la bandera y realizar estos eventos cívicos en distintas, en distintos municipios.

‘DE AHÍ nos hemos trasladado a la Presidencia Municipal para realizar esta reunión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa, conformado por todos los integrantes que representamos a las instituciones de seguridad en el estado. Me refi ero al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal.

‘EN ESE sentido, hemos atendido por cuestiones de urgencia, esta situación que el día de ayer se presentó en el municipio de Fresnillo. Lamentablemente, y condenamos como Mesa Estatal de Construcción de Paz, los hechos que acontecieron la tarde del día de ayer.

‘APROXIMADAMENTE después de las 18:00 de la tarde se suscitó una situación en una iglesia en este municipio de Fresnillo y lamentablemente perdió la vida un menor de edad a consecuencia de disparos de arma de fuego. En relación a estos hechos, quiero informarles que desde el día de ayer se hizo un despliegue operativo por parte de todas las fuerzas de seguridad del estado para encontrar a los responsables y que no quede impune este hecho tan lamentable. Vuelvo a repetir, el día de ayer se hizo este despliegue, los peritos de la Fiscalía del Estado procesaron el lugar y también informar que se lesionó a un masculino.

‘ESTE masculino era aparentemente perseguido por dos jóvenes en una motocicleta. Estos jóvenes fueron los que abrieron fuego en contra de estas personas dentro (sic) de una iglesia, toda vez que en este mes, el mes de mayo, los feligreses acuden a las iglesias a ofrecer flores. Esta es una situación que se presentó y lamentablemente esta situación sucedió con la pérdida de la vida de este menor de edad.

‘DESDE EL DÍA de ayer se hizo este despliegue y el día de hoy continuamos con los trabajos de inteligencia y de investigación para efecto de localizar a los responsables. Son dos masculinos que viajaban en una motocicleta y de la cual se ha hecho este seguimiento y continuamos con el análisis de las cámaras de videovigilancia que se encuentran instaladas en distintas partes del municipio.

‘ASÍ SE ha comentado esta reunión del Grupo de Inteligencia Operativa, encabezada por el gobernador David Monreal Ávila, quien ha estado atento y ha hecho las… eh, mandado las indicaciones correspondientes a las fuerzas de seguridad del estado para efecto de reforzar estas acciones en el municipio de Fresnillo.

‘SEGUIREMOS informando con oportunidad. El joven que también fue lesionado, informarles eh, fue… perdió la vida el día de hoy en el hospital. Es la persona que aparentemente derivado de esta indagatoria, era perseguido por estos jóvenes y que buscó resguardo dentro, dentro (sic) de este templo, dentro de esta iglesia.

‘CONTINUAREMOS informando los resultados y evidentemente no pararemos hasta encontrar a los responsables. Buen día’.

-¡VIRGEN del Perpetuo Socorro! Entonces los disparos fueron adentro del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, y no solamente mataron al angelito de tres años, sino también al jovencito de 18 años quien murió horas después en el hospital-.

Día de Perros

AYER FUE un día de perros: no sólo asesinaron de un balazo en la cabeza al niño de tres años en la iglesia y el jovencito de 18 murió en un hospital al no aguantar los tiros, sino que se cometieron, al menos, otros dos asesinatos:

EN ENRIQUE Estrada, secuestran a un individuo, lo torturan, lo matan a balazos y tiran su cadáver como si se tratara de un animal, en un lote baldío de la comunidad Peñasco. No hay detenidos.

EN VALPARAÍSO, en la comunidad Crucero de Santa Cruz, a pleno sol, matan a balazos a un hombre. No hay detenidos.

EN FRESNILLO, en la calle División del Norte, colonia Emiliano Zapata, atacan a un sujeto a balazos, hiriéndolo gravemente. No hay detenidos.

Y, POR si fueran poco cuatro asesinatos y tres heridos -al menos- los narcos organizaron varias balaceras en diferentes puntos de la ciudad de Fresnillo, hiriendo a dos personas, balearon dos vehículos, una camioneta; sólo en la colonia Francisco Villa, los vecinos escucharon no menos de cien balazos de alto calibre. Por supuesto, no hubo detenidos.

-PUES SÍ que estuvo perro el día de ayer, pero lo más doloroso fue el asesinato del niño que estaba a punto de cumplir tres añitos, y al que su mamá había llevado al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, a ofrendarle fl ores a la Madre de Dios.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe-.