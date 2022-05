Mi Jardín de Flores

“Hasta el Saludo les Niega”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El asesinato del niño dentro del templo Nuestra Señora de Guadalupe, ha consternado a toda la población. Es tan lamentable que ya no se respete un lugar de culto que representa la paz y encuentro con Dios, donde más se debe apreciar la vida… Ocurre la inmolación de un niño inocente, fruto de la violen­cia indiscriminada que ha llegado a sus máximos límites. Es la prueba más clara de la pérdida de valores y de todo respeto humano, donde la vida pareciera que ya no vale nada”: Monseñor Antonio Soto.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 21 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

VAYA QUE sí caló fuerte el asesinato del angelito de tres años dentro del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad de Fresnillo, fue una noticia que no sólo recorrió todo Zacatecas, el país, sino por todo el orbe, no hubo lugar en la tierra en la que no fuera repudiado este abominable homicidio.

YO CREO que don David debió de decretar tres días de duelo en todo Zacate­cas por tan abominable crimen, ¿no creen ustedes?

-CON ESO -toma la palabra doña Pe­tra- ‘El Deivis’ hubiera demostrado, en los hechos, que está contra la violencia, la Inseguridad, la impunidad, la corrupción y a favor del pueblo-.

-YO CREO que ‘El Rey David’ ya se acostumbró a la violencia, pues si ustedes se meten a su Facebook, lo verán muy sonriente, después de que lamentó el cruel asesinato del niño en la iglesia.

“PERO si hubiera decretado tres días de duelo, por ese infanticidio, el pueblo le hubiera aplaudido esa acción y su gobierno recuperaría la confianza que perdió desde el régimen de Alex; como lo platicamos ayer, los zacatecanos andamos muy sacados de onda pues ‘El Rey David’ se olvidó de la Cuarta Transformación que enarbola el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la suplió por ‘la nueva gobernanza”-.

-PUES ALLÁ don David, el experto en política es él, pero yo creo que no debe olvidarse de la Cuarta Transformación: ‘Primero los Pobres’ y de los tres princi­pios: ‘No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México’-.

-PUES YO le agregaría otra: no olvi­darse de quienes colaboraron arduamente y con todo, para llevarlo a la Casa de los Perros, porque ahora anda el chisme allá en la capital de que ‘El Rey David’ hasta el saludo les niega. Pero bueno, como usted dice, madre Teresa, allá él-.

La Violencia y la Inseguridad es lo que más Preocupa

-COMO LO hemos platicado desde que tenemos este espacio: lo que más le preocupa a la gente es la violencia, la inseguridad y la drogadicción. Por eso cuando a don Alejandro Tello Cristerna se le ocurrió agarrar como estandarte electoral regresarnos la paz y la tranquilidad, además de incluirlo en el Contrato con Zacatecas, con esa cláusula de “Si no cumplo, ¡me voy!”, fue todo un éxito. Yo puedo asegurar que esa cláusula fue la que le hizo ganar la elección de gobernador de Zacatecas-.

-SIN EMBARGO valió chetos -dice doña Petra- porque ya con ‘El Pinocho de Bernárdez” en el poder, el narco se triplicó -todo Zacatecas dice que vendió la plaza- y aumentaron los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, la venta y el consumo de drogas.

“ADEMÁS de que el huevón no cumplió con el Contrato con Zacatecas, de que si en dos años seis meses no nos regresaba la paz y la tranquilidad prometida, se iba del gobierno y nos defraudó, ¡pinche rajón!”-.

Y Continuamos Padeciendo las Consecuencias

-Y AHORA continuamos sufriendo las consecuencias. La senadora de la Repú­blica, Geovanna Bañuelos de la Torre, hoy sábado dice en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que nues­tro estado está entre los más violentos, pero además reprocha el poco presupuesto para la Fiscalía, el Poder Judicial y de los municipios de los cuales casi 20 no tienen ni un policía, por lo que ‘hemos hecho señalamientos de manera reiterada, en principio para que se atraiga por parte de la Federación el tema de la inseguridad que está viviendo Zacatecas.

‘AYER VIVIMOS -continúa la senado­ra- un quinto día consecutivo con personas descuartizadas y atentados, lamentable­mente en la zona conurbada o en Fresnillo. Me parece que es un clima de violencia al que los zacatecanos no debemos acos­tumbrarnos, siempre debemos exigir colaboración de la Federación y también evidentemente un mayor compromiso del estado’.

“TAMBIÉN declaró estar en contra de que en materia de seguridad haya austeri­dad, así lo expresó: ‘Además, hemos habla­do del incremento necesario que requiere el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ). Sabemos que hay áreas de la administra­ción pública en general en el que se puede aplicar la austeridad, pero no en materia de seguridad y no con el clima en el que está viviendo el estado.

‘ENTONCES necesitamos profesio­nalizar a los elementos, desde el ámbito municipal, también capacitarlos y dotarles de más infraestructura, seguros de vida que proteja a sus familias; además que se necesita modificar el marco jurídico para que puedas proteger a los Ministerios Pú­blicos’, ¿qué les parece?”-.

-DOÑA Geovanna, que está muy bien informada y tiene razón: necesitamos más elementos y mayor capacitados, además de mejor pagados, pero no habló de lo más primordial: limpiar la policía, son muchos los Malos Organizados, como ha quedado demostrado, que están infiltrados y que delinquen abiertamente. Por lo que en este caso, un equipo numeroso no garantiza el éxito, porque las fuerzas de seguridad están podridas. Y la prueba es que cuando matan a una persona: niño, niña, hombre o mujer la policía está lejos del crimen y, por lógica, no atrapan a nadie infraganti.

“¿CUÁNTAS veces le han dicho a don Roberto que son los propios jefes los que les dicen a los policías no vigiles esta zona durante tantas horas?”-.

-AHÍ ESTÁN las pruebas. Me acabo de enterar -dice don Roberto- que hace varios días en Aguascalientes, una banda de nar­cos llegaron a la capital y robaron varias ca­mionetas. Nunca lo hubieran hecho, porque casi llegando a Calvillo los policías de ese municipio, los enfrentaron. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya los estaban apoyando policías estatales, la Guardia Nacional, el Ejército y hasta un helicóptero llegó. Total para no hacérselas larga, mataron a dos hampones y atraparon a dos heridos, confesando que eran de Jalisco.

¡Y COMO este caso, hay muchos en Aguascalientes. Allá, al hampa, les echan montón, entonces mi pregunta es: ¿por qué aquí en Zacatecas no hay esa coordinación y ese amor al uniforme?

Aquí no Cesan los Asesinatos

“AYER EN Guadalupe asesinaron a un taxista, otro en Fresnillo se les escapó porque se les encasquilló la pistola; ahí mismo en Fresnillo hubo otro asesinato y en ningún caso atraparon a los delincuen­tes, ¡qué ca$ualidad! ¿Verdad?”-.

-¡AY SEÑOR!, ¡qué de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.