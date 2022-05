Mi Jardín de Flores

El Narco Sigue Ganando Espacios

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Vamos a demostrar que en Zacatecas se puede vivir del campo con decoro; es­toy poniendo todo mi empeño para que el campo sea rentable y más productivo, porque estoy convencido de que el campo es solución y no problema; mediante el campo, vamos a lograr la transformación del estado”: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 22 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

El Narco Cada vez Gana más Espacios

¡CRISTO DEL Santo Entierro! ¿Cómo es posible que por temor a los Malos Or­ganizados, suspendan nuevamente la Feria de Calera, si es un municipio cercano a la capital del estado?

-PUES eso es lo que hoy domingo, el Ángel Gerardo Hernández Vázquez, declara a nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

-CALERA NO se puede comparar con Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas pero la violencia y la inseguridad sí está pegando fuerte y ya para que el alcalde Ángel Gerar­do lo reconozco, es por algo-.

-PUES ES el señor alcalde debería exigir que el Ejército Mexicano, la Guardia Nacio­nal y la Policía Estatal los apoye, no hay que ceder espacios a esos señores-.

-MMM, madre Teresa, si al Saúl, que es hermano de ‘El Deivis’, no lo pelan, ¿cree usted que al alcalde sí? El Saúl dice que al Marín ni siquiera lo conoce-.

“SE NOTA que el Ángel Gerardo está muy espantado, escuchen lo que dice: ‘Calera es uno de los municipios en donde más decesos ha habido por parte del crimen organizado. En las redes sociales se han hecho memes y comparaciones con el mu­nicipio de Enrique Estrada en donde sí se hicieron sus fiestas con grupos de renombre nacional’-.

-PUES AHÍ esta, sí pueden hacerla, reitero: no hay que cederles espacios a esos señores, si en el municipio de Enrique Estrada pudieron hacer su fiesta, también podrían ellos-.

-PERDÓN MADRE Teresa, pero yo creo que el alcalde tiene razón. Él está obligado a preservar la vida de sus gobernados, sobre todo la de los jóvenes que, como dice, les encanta la pachanga, están chavos y muchos de ellos no ven el peligro, por lo que yo, en lo personal, coincido con el alcalde, porque además el presupuesto para la fiesta lo em­plea para hacer obras, así lo dijo:

‘HEMOS VISTO que en otros munici­pios se junta mucha gente y llegan grupos de la delincuencia organizada causando desgracias. Además los municipios siempre vamos a batallar con la falta de recursos y en los últimos años que no se ha realizado la feria se ha usado ese recurso para hacer más obra y en este año haremos lo propio’.

-YO TAMBIÉN, madre Teresa, coincido con el Ángel Gerardo: Calera, como la ma­yor parte de Zacatecas, no está para fiestas, no mientras las fuerzas del orden sigan demostrando su alarmante incapacidad y corrupción-.

-EN ESO tienen razón. Pero sigo pro­fundamente indignada: ¿ cómo meterse a la Casa de Dios y matar a un niño de tres años de un balazo en la cabeza cuando el pequeño le estaba ofrendado flores a la Madre de Dios?

-NO LLORE, madre Teresa, esas bestias lo pagarán en el infierno por toda la eterni­dad, arderán a fuego lento, como pollos en rosticería-.

-¡NO! -eleva la voz don Roberto-, es en la tierra donde tienen que pagar: ¡que no vuelvan a ver la luz del día y que se pudran en la cárcel, esos hijos de su ching… (cen­surado) madre-.

¿NO SON Buenas Noticias?

-AYER, el señor general don Adolfo Ma­rín Marín, secretario de Seguridad Pública, en rueda de prensa reveló que poco a poco los desplazados por los Malos Organizados están regresando a Valparaíso. El secretario calcula que ya están de regreso alrededor de 30% de esa sufrida gente y están trabajando sus tierras, ¿no son buenas noticias?-.

-PUES A como están las cosas, sí. Los narcos están muy fuertes y…

-NO DIGA eso, doña Petra -contesta don Roberto-, esos desgraciados no están muy fuertes, no. En un enfrentamiento la Guardia Nacional, el Ejército y la policía, se los echan al plato, lo malo es que han corrompido a policías, alcaldes y hasta gente del Gabinete del gobierno anterior, por eso urge una limpia de esos traidores a la patria que, en el desgobiernp de Alex, vendieron la plaza al narco, como los hechos lo han demostrado.

‘Cada Quien sus Narcos’

“ESOS desplazamientos iniciaron al final del gobierno fallido de Alex. Por otra parte leer los comentarios que hace el general Marín es pa’botanearse: dice que ‘hemos tenido pláticas con las autoridades de Durango para tratar de que las fronteras entre ambos estados puedan eficientar la seguridad y EVITAR TRASLADOS DE DELINCUENTES A LAS ÁREAS QUE NO LES CORRESPONDEN’, ¡jajaja, de risa loca!” -.

-¡QUE BRUTO! Ya me lo imagino: señor narco, váyase de Zacatecas, o no entre a Zacatecas porque ‘ES UNA ÁREA QUE NO LE CORRESPONDE’, jajaja, esa está buena, jajaja…

“NO POR nada, al Murillo y al general les dicen ‘Chano y Chon’: Quihubo, Chano; quihubo Chon; ahora sí que se sacó un 10’ don Roberto, jajaja, dejen ir al baño a hacer de la chis, jajaja…-.

-¡CÓRRALE, porque le va a ganar..!-.

-BUENO, don Roberto, ¿cree usted que pronto regresen a Valparaíso los desplaza­dos?-.

-PUES COMO dice ‘Chano’, perdón, el general Marín, sí es factible porque a los desplazados ‘los acompañan todas las fuerzas de seguirdad, con todas las medidas para evitar en un momento dado que sean agredidos en su integridad física, pero es­peremos que en breve regresen nuevamente a sus comunidades’, entonces no creo que Marín mienta, el tiempo pasa y si no regre­san pronto, los valparaisenses se lo van a reclamar-.

Mazapil, Garbanzo de Libra

-YA, YA regresé; ¡qué bárbaro, don Rober­to, poquito más y me gana, nomás en cuanto llegué, jajaja, ¿qué comentaban?-.

-ESTOY leyendo la entrevista del alcalde Mario Macías Zúñiga, de Mazapil, quien presume que en su municipio no existen robos, y que es muy seguro gracias a la pre­sencia de elementos de la Guardia Nacional.

“PERO NO obstante, declaró que es necesario redoblar esfuerzos al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para garantizar la tranquilidad y seguridad de la población zacatecana: ‘Es necesario abolir todo tipo de homicidios, de violencia y acciones no aptas para nuestro estado, por­que estamos viviendo una situación crítica’.

“RESPECTO a que si el Fiscal Murillo debe de renunciar, dijo que ‘eso correspon­dería a otras instancias y también al Con­greso del Estado quien decide y aprueba, pero también el gobierno tiene que dar su punto final y decidir qué es lo mejor que se debe de hacer’.

“TAMBIÉN opinó que debemos ‘todos hacer un esfuerzo, solamente así podemos disminuir la inseguridad. Tener en cuenta otros temas como el empleo y darle más impulso a los jóvenes en el deporte y la educación y más apoyo a todos estos temas’, ¿qué opinan?-.

-LA MAYORÍA de los gobernantes dicen lo mismo, pero olvidan que lo primordial es la paz, seguridad, tranquilidad. Si la violencia sigue reinando en Zacatecas, las inversiones extranjeras y nacionales no van a llegar. No olvidemos que ‘El RaTello’ hizo dos viajes al extranjero y no consiguió ni un dólar de inversión, ¿quién va a querer invertir en Zacatecas, si hasta en las iglesias matan a niños a balazos?

“PERO NO solamente en templos, sino en tu negocio, en tu casa, en el mercado, en las tiendas departamentales, frente a Palacio de Gobierno, en bares, en plazas públicas y en todo lugar. ¿A cuántas familias enteras no han matado a balazos en su propio hogar?

¿CUÁNTAS FAMILIAS han sido se­cuestradas cuando dormían plácidamente en sus casas?

Ayer, día de Tregua

-DESPUÉS de varios días consecutivos de asesinatos, ayer fue un día de tregua: las autoridades no reportaron ni un asesinato, sólo tres personas agredidas a balazos, ¿adivinen dónde?-.

-¡EN FRESNILLO!-.

-ES CORRECTO-.

-YA ME lo figuraba-.

-EN PLENA zona centro de la ciudad, en la calle Emiliano Zapata, fueron baleadas dos mujeres. Están internadas en el Hospital Gene­ral. Ambas están graves. No hubo detenidos.

Y EN LA colonia Obrera, un comerciante que tiene un puesto semifijo en la calle Viga, en donde vende herramientas de segunda mano, fue baleado, y trasladado a recibir atención medica en el Hospital General. Tampoco hay detenidos. ¡Viva la impuni­dad!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.