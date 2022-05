Condena el Obispo Barceló “la Violencia Incontrolable, la Corrupción e Impunidad”

Recomienda Cambiar de Estrategias, Pues no han Funcionado

Por Manuel Domínguez Caldera

En conferencia para medios de comuni­cación, entre ellos Página 24 Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, condenó la violencia desbordada y sin control, así como los re­cientes atentados que han cobrado vidas de civiles inocentes, entre ellos el niño Caleb de tres años que fue asesinado a balazos en Fresnillo el pasado jueves dentro del templo de Nuestra Señora de Guadalupe.

Además de lamentar los hechos, llamó a las autoridades e instituciones de gobierno para re­doblar esfuerzos e intensificar las acciones para regresar la paz y la tranquilidad a la entidad. Sobre todo, Noriega Barceló hizo hincapié en la posible necesidad del cambio de estrategias ya que hasta el momento no han dado los resultados que la sociedad en general espera.

“Es algo que pudiera parecer que ahí ha sucedido, pero esto nos ha afectado a todos, hagan de cuenta que sucedió en cada familia y en cada templo; es significativo porque esto ya está mostrando que no estamos conteniendo la violencia y que estamos desbordados, pareciera que no hay auto­ridad capaz de contenerla. Esto al mismo tiempo que nos indigna, nos está invitando a entender que no podemos quedarnos como espectadores. No sólo porque haya sucedido en un templo, sino porque ya es una señal de que estamos tocando fondo, que ya más de esto no lo aguantamos. ¿Qué vamos a hacer?. Actuar de manera inteligente con justicia pero también con caridad, juntos, porque no es sólo parte de la autoridad ju­dicial, ahora es cuestión de toda la sociedad y los mismos fieles”.

Recordó que también fue una cuestión de “iglesia” y por ello los obispos de las diócesis se pronunciaron al respecto para hacer la reflexión ante los casos de violencia.

“Los hechos están manifestándose de que no hay autoridad pública o privada que haga algo, estamos haciendo cosas, pero necesi­tamos algo más para atender la violencia”.

“Si una estrategia no está dando resul­tados, hay que cambiarla por otra, pero lo que no podemos hacer es quedarnos con los brazos cruzados, hay que actuar de manera sensata, inteligente, con justicia y caridad”.

Por último, sobre el mensaje a los fieles y sacerdotes que se encuentran en diversas parroquias y templos en la accidentada geografía del estado, dijo Noriega Barceló que han pedido seguir protocolos mínimos de seguridad. Explicó que en Fresnillo, por ejemplo, las ocho parroquias del casco de la ciudad, más las siete dispersas en comu­nidades, se pronunciaron y reflexionaron mediante un comunicado para trabajar juntos por la paz.