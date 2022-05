No Podrán Decir que el Niño Estaba Inmiscuido en la Delincuencia Organizada: Alejandro Rivera

“Vivimos en un Zacatecas sin Justicia”, Truena

Por Rubén Palomo Macías

El líder del Sindicato Independiente de Tra­bajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), Alejandro Rivera Nieto, señaló que el trabajo de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) está rebasado ya que no ha realizado las investigaciones de tanto asunto en torno a feminicidios y homicidios descontrolados a nivel estatal.

“En el caso del niño de tres años, asesinado a balazos dentro de un templo (Nuestra Señora de Guadalupe) en Fresnillo, pudo haber sido uno joven (como también sucedió en ese hecho), una mujer, un señor adulto, que al final de cuentas se habla de vidas humanas, pero no se vale la forma en que se pierden. Esto desanima a mucha gente a seguir las denuncias correspon­dientes, a mí me han contado que al denunciar les dicen que en sus asuntos no se puede hacer nada y mejor se vayan del estado”, comentó.

El líder del sindicato apuntó que la muerte del niño de tres años en Fresnillo fue más sentida al tratarse de un hijo en el sentido estricto de que para las personas causa más impacto sin embargo señaló que se pierden vidas diariamente.

“La autoridad ahora no tendrá justificación para comentar que el niño estaba inmiscuido en la delincuencia organizada, la forma y el lugar en donde perdió la vida son causa del descontrol que hay en Zacatecas. A la delin­cuencia ya no le importa si son niños, viejos o mujeres que pierdan la vida”, añadió.

El líder sindical señaló que personas cer­canas que ha perdido la vida no ha tenido nada que ver con temas de delincuencia y finalmente pierden la vida a balazos.

“Vivimos en un Zacatecas sin justicia, en donde predomina la delincuencia organizada y las autoridades omisas. El fiscal que no hace nada en las investigaciones y sería bueno e interesante ver el rezago que hay en cuestión de las carpetas de investigación”, comentó.

Alejandro Rivera sentenció que mientras no haya un control efectivo de las fuerzas que combaten a la delincuencia seguirá habiendo descomposición hasta en las autoridades, que están sometidas a la corrupción.

“Se ha visto que dentro de las corpora­ciones si no hacen caso hay consecuencias, han matado a muchos policías estatales y ministeriales, esto es de llamar la atención y es un foco rojo. No son herencias malditas sino que se ha dejado de trabajar a tanto grupo delincuencial” finalizó.