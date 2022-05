Mi Jardín de Flores

Verónica vs Soledad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Zacatecas es una tierra de artistas, hombres y mujeres que a través de su genio han logrado que la entidad sea un referente a niveles nacional e internacional, y que han convertido que el estado sea un baluarte del arte mexicano”: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 23 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salva­dor. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgo­bernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Violencia Interminable

“OTRA VEZ volvimos a ser nota na­cional. Y no por la clausura con bombos y platillos de la exposición ‘Zacatecas, tierra de artistas’, sino por los tres ase­sinatos -al menos- y el nuevo regadero de restos humanos en bolsas negras, ayer domingo”.

-¡SANTA MADRE de Dios! ¿Cuándo terminará esta larga pesadilla? Yo creí que comenzábamos a tocar fondo-.

-RECUERDE, madre Teresa, lo que declaró hace unos meses el magistrado presidente del Poder Judicial, el Arturo Nahle García, el Alejandro Tello ‘recibió un Zacatecas con dos cárteles de las dro­gas, y lo dejó con seis’.

“ADEMÁS, ‘El Monrris’ (Ricardo Monreal Ávila) ayer mismo en ese evento le dio su total apoyo a su carnal consen­tido -al que más quiere e impulsa-; ahí, frente a cientos de personas, dijo:

‘YO CONFÍO mucho en su talento, claro, somos de la misma sangre. Pero lo conozco bien y sé que va a cumplir sus compromisos. Por eso, en Zacatecas, tengan confianza. Yo le tengo confianza, porque para mí es el hermano más capaz en política y en sensibilidad y le he ofre­cido todo nuestro respaldo institucional y nuestro respaldo como Senado de la República. Tengan confianza, vamos a superar esta etapa que Zacatecas vive desde hace décadas, cuando menos los últimos tres sexenios. Él apenas tiene siete meses (ocho meses y medio), vamos a salir adelante todos juntos, unidos.

“ESTAMOS para servirlos -continuó-, estamos luchando para sacar adelante a nuestro país. Les digo que nuestros sue­ños no terminan y que nuestra lucha es interminable; que vamos a seguir desde donde estemos luchando por nuestra tie­rra; que nunca olvidamos nuestro origen, que nunca olvidamos de dónde venimos; que nunca renegamos de lo que somos, a dónde pertenecemos. Ahí estaremos siempre”.

-ES UN buen espaldarazo, pero des­graciadamente ese apoyo, hasta ahorita, no se ve; pero además ‘El Rey David’ no se deja ayudar, está rodeado de gente inepta, que ni siquiera es de su equipo como por ejemplo el fiscal Murillo, y el general Marín que quien sabe quién se lo recomendaría y que cada vez que habla es para regar el tepache.

“EN FIN: además yo no me explico por qué si ‘El Rey David’ recibió un Za­catecas en ruinas, como todos sabemos, no actúe con la ley en la mano contra Alex.

“EN OTROS estados del país -como en Nuevo León, por ejemplo-, Alex ya estuviera tras las rejas, acompañado por -al menos- dos de sus secretarios de Seguridad: Ismael ‘El Mayo’ Camberos Hernández, Arturo López Bazán, además Benjamín Medrano Quezada, Federico Borrego Iturbe e, incluso, Cristina y otros, pero no sé por qué ‘El Rey David’ se las está perdonando… hasta ahorita”.

-EL GOBERNADOR tendrá que hacer algo para revertir la situación política, so­cial y económico que carcome a nuestro estado, de lo contrario Zacatecas volverá a ser el ‘estado fallido’ que fue con Alex, quien además dejó varias obras impor­tantes pendientes-porque lo pillaron en sus transas- entre ellas la carretera de cuatro carriles a Aguascalientes, y la presa Milpillas.

“PERO, INSISTO: lo más cañón son los asesinatos: ayer domingo, al menos, se cometieron tres, además de otro tira­dero de restos humanos: dos asesinatos en Guadalupe y otro en Vetagrande. ¿Y donde creen que tiraron restos humanos en bolsas negras?

-¡EN FRESNILLO!

–ES CORRECTO, madre Teresa; la tierra de los Monreal Ávila, está con­vertida en un enorme y caudaloso río de sangre, que todos los días aumenta su nivel y el peligro que inunde a todo el estado es inminente.

“Cobardes e Inútiles”

-Y LA bronca es que Morena amenaza con dividirse, mientras Alex goza de sus largas vacaciones VIP. Hace uno días, la aguerrida morenista Soledad Luévano Cantú, escribió en su Twitter:

“ESTAMOS entre cobardes e inútiles.

“LOS COBARDES masacran a un niñito de 3 años en el templo de la madre de Dios.

“Y LAS autoridades inútiles montan un show para simular que persiguen delincuentes”.

Un día Después, Continúa:

“¡PURA simulación!

“MATARON a un niñito en el templo de nuestra virgen de Guadalupe en Fres­nillo y estas fueron las primeras acciones del fiscal:

“1.- HACER honores a la bandera.

“2.- REUNIRSE a platicar de lo com­plicado que está la situación. Lejos de donde ocurrieron los hechos”.

Morena vs Morena

-PERO como impulsada por un resorte, saltó la súper delegada de los Programas del bienestar, Verónica Díaz Robles, para echarle más leña al fuego amigo:

“COBARDES e inútiles son sus pos­turas contadora. Qué fácil es señalar y criticar desde la comodidad de su escaño (que por cierto le fue regalado). Venga a Zacatecas, coadyuve en la construcción de paz, salga a la calle, platique con la ciudadanía, sea pueblo, pues. ¿Es tanta su necesidad de protagonismo que su mejor estrategia es polarizar a una sociedad de por sí ya quebrada, asustada, descon­fiada? No sea usted indolente, no siga siendo oportunista. Farsante”.

-¡VÁLGAME Dios!, vaya que es brava doña Verónica, a ver si no demanda a la senadora, como lo hizo con el periódico NTR-.

-¡AY, LA Veroniquita! Otra vez bus­cando pleito, pero si la Chole ni siquiera nombró a la súper delegada, ¿qué necesi­dad tenía de meterse en broncas que no son de ella, sino del fiscal y del general Marín?-.

-EL INTERÉS tiene pies -interviene don Roberto-: Vero defendió a Murillo, porque en su Fiscalía se lleva la deman­da contra NTR, y debió de haber dicho ‘chance y sea chicle y pegue’, pero pues no es por ahí: Soledad dijo una gran verdad: los narcos son cobardes y sus ‘perseguidores’, inútiles, nunca detienen a los asesinos, siempre se les pelan-.

-¡SANTO Niño de Atocha, qué de cosas, lo que menos me gustaría es que Morena se dividiera, por defender al señor Fiscal.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.