Cirerol: La Escalada de Violencia, por Falta de Desarrollo Económico y Oportunidades

“Hay Múltiples Problemas que Ameritan Respuestas Inmediatas”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el diputado local independiente, Enrique Laviada Cirerol, destacó que la situación actual del estado no puede seguir siendo tratada como política o como parte de un duelo entre poderes; acentuó que las instituciones deben hacer lo propio para atender las demandas ciudadanas, sobre todo ante los múltiples problemas que ame­ritan respuestas inmediatas y contundentes.

Sobre la inseguridad y la nula capacidad de las instituciones del orden, recalcó que la ciudadanía reclamará la debida actua­ción ante los problemas de la escalada de violencia, la falta de desarrollo económi­co, falta de oportunidades, entre otras.

Además, sobre el tema de la reciente comparecencia del Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Fran­cisco Murillo Ruiseco, mencionó que espera que el “pleito interno” del partido Movimiento Regeneración Nacional (Mo­rena), no afecte la vida institucional de la oficina de la Fiscalía, sobre todo porque considera que es necesario actuar con se­riedad, responsabilidad y a una dinámica “institucional y seria”.

“Me parece que este espectáculo que ha dado Morena en estos últimos días, no ayuda y ni siquiera a ellos mismos. En­tonces esperamos que no se afecte la vida institucional del estado derivados de este tipo de pleitos de tan bajo nivel. Hacemos votos para que eleven el nivel de discusión y se pongan de acuerdo. Mientras que lo que se debe a la vida institucional del estado que siga su curso como debe ir y no siga una riña casi callejera que tiene Morena”.

“Lo que sigue es que todos los niveles de gobierno y todas las distintas instituciones coincidamos en planes convergentes, ha sido importante el acuerdo entre los tres poderes para respaldar al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TS­JEZ), con una reforma urgente. Porque de ahí viene el juzgar la impunidad del estado, entonces son objetivos claves que debemos buscar en lugar de tener destructivos”.

Asimismo, sobre si confía en que se­guirán adelante con la agenda legislativa, toda vez que se han reasentado problemas entre las diversas fracciones, Laviada Cirerol dijo que es común en la vida par­lamentaria que se den cambios; además señaló que esto se debe a los cambios en los grupos mayoritarios. Expuso que estos grupos fracasaron pues no pudieron rete­ner la mayoría o el control del Legislativo.

No obstante, llamó a que se respete las otras corrientes, así como la nueva mayo­ría “plural, diversa y democrática”. Sobre todo porque ya se empujarán temas para atender acuerdos con el Poder Ejecutivo en el caso de que se requieran ampliacio­nes presupuestales.