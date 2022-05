Mi Jardín de Flores

Son Como Chano y Chon

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Claro que hay clasismo en el país, racismo, discriminación. Esto de los médicos que van a venir a ayudar es un escándalo ¿qué no la salud es un derecho humano? ¿Qué tiene que ver la salud con la cuestión ideológica? Bueno hasta en el deporte ¿qué no se traen futbolistas y beisbolistas de otros países?”: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 24 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

¡MADRE MÍA de Guadalupe! Pero si son pachorrudos, indolentes, pareciera que están ahí por el sueldo y el poder que da ser Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad, pero que les guste su trabajo, claramente se ve que no. Y mi pregunta es ¿por qué don Francisco José Murillo Ruiseco, no renuncia a la titularidad de la Fiscalía? ¿Por que don Adolfo Marín Marín no renuncia a la Secretaría de Seguridad?

HOY, como todos los días, me desayu­no leyendo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, y lo primero que leo son las declaraciones de don Adolfo Marín: ‘las muertes colaterales a manos del narco, no son alarmantes, sino una llamada de atención por parte de esos delincuentes.

¿CÓMO ES posible que diga tal bar­baridad? Y el señor general lo reiteró: ‘Es una advertencia que estos grupos delictivos hacen a la comunidad’. Que alguien me explique.

-NO HAY explicación, madre Teresa: Francisco y Adolfo, son como Chano y Chon, aquellos personajes de los Polivoces que, cuando éramos adolescente no hacían reír a mandíbula batiente, sólo que Francis­co y Adolfo manejan el llamado ‘humor ne­gro’, además de burlarse de la inteligencia de los zacatecanos; pobres diablos, cuando ellos van, nosotros ya venimos-.

-ES QUE el general trata, intenta ha­cer las cosas y no las hace: ‘Seguiremos impulsando todo el despliegue que nos permitan (sic) para poder lograr la captura de esos dos elementos (sic) que lesionaron la familia del bebé y la familia zacatecana’, dijo, para enseguida abundar:

‘DÍA A día implementamos nuevas estrategias, se reorienta, se busca la mejor manera que nosotros podamos solventar cualquier situación de inseguridad en el estado; vemos la forma de implementar nuevas estrategias para tratar (sic) de prevenir’.

“YA NI la chin… (censurado): tratar, intentar, reorientar… ¡señor general, no mame! ¡Por favor, general, no trate, no intente, no reoriente, prevenga, carajo! Son ustedes po-li-cía pre-ven-tiva, entonces prevengan.

“¿DÓNDE andan los delincuentes? ¡Pues en las calles! ¿Dónde andan los policías? ¡Pues en las calles! ¿Entonces? Usted, señor general, comande a su gente, haga retenes, usted debe tener un mapa de las Ciudades donde la delincuencia está pegando más duro, ¿qué demonios espera para revisar camionetas, carros, motocicletas?

“LAS VECES que yo he ido a Fresnillo veo un madral de carros, motocicletas y camionetas sin placas, ¿por qué no pararlos y revisarlos a ver si no traen armas, drogas, o investigar si el vehículo sea robado?

“POR QUÉ cuando atrapan a un droga­dicto cometiendo algún ilícito, no lo inves­tigan para que desembuche quién o dónde le vendieron la droga? ¡Carajo! Pónganse a trabajar, el uniforme no es para lucirlo y andar de pito suelto con las sirvientas de Bernárdez, háganle honor al lema ese de ‘la policía siempre vigila’, al que remataban con un ‘tengan cuidado con los rateros’, aunque hoy la variante sea: ‘Cuidado con los RaTellos!-.

‘HACE COMO mes y medio fui a Aguascalientes, y unos policías me para­ron, ¿por qué? Porque no tenía puesto el cinturón de seguridad, ese fue el pretexto para pedirme los papeles de mi cacharro, catearme, y revisarlo hasta con perros para ver si en mi camioneta no traía droga, luego hicieron una llamada al REPUVE o alguna otra plataforma apara investigar si mi ve­hículo no tenía reporte de robo.

“LA VERDAD, allá en Aguascalientes, los polis andan en chinga. Cuando termi­naron su chamba, saqué mi cartera y un billete de 100 pesos para, en buena onda, regalárselo, pero el poli me dijo: ‘Mire amigo, nomás porque usted me cayó bien pues colaboró sin ponerse roñoso, por eso no se lo a acepto: si usted hubiera actuado con prepotencia, le recibía esos 100 pesos y me lo llevaba al C5 por intento de sobor­no’, chin… hasta hizo que me sentiera mal. Perdón, oficial, pero lo hice de buena onda. Otra cosa que me gustó de allá fue que, si alguien se pasa la luz roja del semáforo, van tras él hacen lo mismo: revisan conductor y vehículo a conciencia.

“ENTONCES yo me pregunto, ¿por qué aquí en Zacatecas no hacen lo mismo? La prevención del delito es sencilla, sólo hay que querer su oficio, ser honesto y echarle huevitos, y no jugarle al ‘Chano y Chon’, como lo hacen Murillo Ruiseco y Marín Marin”.

“Corrupción e Impunidad en la Fiscalía”

-PARA Cuauhtémoc Espinoza Jaime, activista social y líder agrario, el asesinato del niño de tres años con un balazo en la cabeza, dentro de la iglesia de Nuestra Se­ñora de Guadalupe, en Fresnillo, provocó ‘la indignación de la sociedad’, y lamentó la falta de respuesta de las instituciones de gobierno.

“RECORDÓ que la procuración de justi­cia compete al fiscal general de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, además del combate a la corrupción y la impunidad, pues Zacatecas figura entre las entidades con mayor índices delictivos, así como en asesinatos de niños, mujeres, estudiantes, trabajadores de la salud, la educación y policías.

‘LO QUE está sucediendo en la socie­dad zacatecana -abundó Espinoza- es una psicosis de inseguridad, porque salimos de casa pero no sabemos qué pasará en el transcurso del día. Esto se debe, fundamen­talmente, a que la estrategia de seguridad que han implementado desde la federación, el estado y los municipios han sido fallidos y rebasados.

‘ESTO SE ve reflejado porque seguimos siendo de los primeros lugares a nivel nacional con delitos y con más asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros’.

“CUAUHTÉMOC reiteró lo del niño asesinado con un balazo en la cabeza, y dijo que ‘Saúl Monreal Avila, alcalde de Fresnillo, le pidió al fiscal que se toque el corazón y que atienda el caso, pero esto es obligación del fiscal de dar seguimiento a la investigación, pero también es res­ponsabilidad del municipio de prevenir el delito’.

“FINALMENTE Espinoza declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘ahora nadie puede negar que Fresnillo es la capital del crimen y de la inseguridad; esto significa que no están cumpliendo sus funciones ni el gobierno ni en la Fis­calía, ni en las corporaciones. Lo que sí es cierto es que en la Fiscalía hay mucha corrupción e impunidad. Además que hay una deficiencia e incapacidad para atender este problema relacionado con la violencia desbordada’, ¿qué les parece?”-.

-NI CÓMO desmentirlo: en la fiscalía reina la corrupción, la impunidad y Fres­nillo está convertida en la ‘Capital del Crimen’.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.