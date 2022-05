Mi Jardín de Flores

Alarmante Aumento de la Criminalidad

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Soy un mexicano de 64 años y fui extraditado a Estados Unidos en 2017. He sufrido mucho, el trato que recibo es injusto. Me sirven poca comida y a me­nudo me quedo con hambre. Aunque yo no comparto mi celda y estoy dentro de mi celda las 24 horas del día, funcionarios de la prisión entran a mi celda varias veces por semana para hacer registros de rutina, cuando ellos mueven y tocan todas mis pertenencias”: Joaquín Archivaldo ‘El Chapo’ Guzmán.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 25 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Alarma en la CDHEZ: Aumenta la Criminalidad

SOLAMENTE don Francisco José Muri­llo Ruiseco, fiscal general del Estado, y don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguri­dad, presumen no estar alarmados por tanto homicidio, sin embargo la gran mayoría de los zacatecanos vivimos angustiados y con el Jesús en la boca, por tanta criminalidad.

-¿CÓMO se van a alarmar, madre Teresa, si ‘Chano’ y ‘Chon’, cuentan con una bola de guaruras que los cuidan las 24 horas del día, por eso no ven más allá de sus narices?

“LA SEGURIDAD de los zacatecanos no les importa, pero sí el súper jugoso sueldo que perciben puntualmente cada quincena, más las ‘caiditas’ que reciben por ahí, y que deben ser sustanciosas como las que recibía el ‘desaparecido’ Gustavo Domínguez Sal­dívar, jefe de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado”-.

–PUES QUE comiencen a preocupar­se, porque la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) acaba de informar que los asesinatos contra niños, niñas y adolescentes, aumentó 33%, por lo que Zacatecas ocupa el tercer lugar a nivel nacional, de víctimas de 0 a los 17 años.

“PERO NO sólo es Redim la que asegu­ra lo mal que estamos con tanta violencia e inseguridad, sino la propia María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), quien en entrevista con nuestra compañera reportera, Nallely de León Montellano, reveló que: ‘La crisis de inseguridad, violencia y criminalidad que está azotando al país, se ha incrementado sustancialmente en Zacatecas’.

“TAMBIÉN le caló hondo a la presidenta de la CDHEZ, el asesinato del niño de tres años, muerto de un balazo en la cabeza mientras ofrendaba flores a la virgen en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en Fresnillo. Hecho que sacudió a Zacatecas, el país y al mundo entero, por lo que Luz Domínguez abundó:

‘ES FUNDAMENTAL que las autorida­des de seguridad pública, en coordinación con las autoridades federales y municipales implementen una estrategia específica para la protección de niños, niñas y adolescentes por el caso de Fresnillo y evitar que más niños y niñas mueran en este contexto de violencia como víctimas colaterales de este tipo de acciones’.

“ENTONCES yo creo que ahora si Muri­llo y Marín deben comenzar a preocuparse, las declaraciones de Luz Domínguez tienen muchísima credibilidad y gran peso político y social, por su calidad de presidente de la CDHEZ”-.

Y Hablando de Violencia

“AYER MARTES, el propietario de un lote de vehículos, ubicado en la lateral del bulevar San José, a la altura de la colonia González Ortega, en la ciudad de Fresnillo, fue asesinado a balazos por negarse a pagar­le al narco el ‘derecho de piso’, el cruento asesinato ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde. No hay detenidos.

“UNA HORA después, 4:00 de la tarde, Jesús, propietario de una vulcanizadora ubi­cada en la calle Arquitos, en la comunidad La Zacatecana, perteneciente a Guadalupe, narcosicarios llegaron, le dispararon, lo ma­taron a balazos y se fueron tranquilamente. Obvio, no hay detenidos.

“SE DICE que hubo más asesinatos, pero el reporte oficial es que ‘solamente asesina­ron a dos dueños de negocios’”.

-ASÍ, FRÍA y tranquilamente: ‘nomás dos asesinatos’-.

-¡VÁLGAME Dios!’, pareciera que lo festejaran, ‘nomás dos homicidios’, uno que hubiera no tendrá por qué haberlo y festejarlo: nomás un ultimado a tiros-.

-YO LO que veo, madre Teresa, don Roberto, es que a nivel nacional el grado de violencia no se lo achacan a ‘Chano’ ni a ‘Chon’ sino al gobernador. ‘El Deivis’ es el responsable, y eso no me gusta-.

-ES QUE ‘El Rey David’ es el goberna­dor, doña Petra, y el responsable de todo lo malo que suceda en Zacatecas. Aunque aquí todos sabemos que los responsables son Murillo y Marín, tanto así que funcionarios de Morena está exigiendo que sean cesados de sus cargos-.

-PERO DON David no los oye ni los ve, y la matazón sigue en aumento como lo declaró la doctora Luz Domínguez Campos, presidenta de la CEDHZ, pero bueno, dice el refrán que donde manda el capitán no gobierno marinero-.

-ES CORRECTO, pero ‘El Deivis’ no debe de heredar también la soberbia de ‘El Pinocho de Bernárdez’, porque entonces sí ya no habrá Cuarta Transformación, y Zacatecas volverá a ser el estado fallido que fue en el desgobierno del inepto y corrupto Narizón ‘RaTello’-.