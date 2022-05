Por Aumento de Pasaje, Estudiantes Bloquean el Bulevar Metropolitano

No es Tiempo de Aumentos: Jackeline Miranda

Por Nallely de León Montellano

Aproximadamente a las 15:30 horas de este miércoles varias mujeres estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), bloquearon el bulevar metropolitano con senti­do Guadalupe-Zacatecas a la altura de la Plaza Bicentenario, en exigencia a la disminución del reciente aumento en la tarifa del transporte urbano.

A decir de las estudiantes inconformes, el aumento en el costo del transporte público, que quedó a $9.50, ha afectado considerablemente a la comunidad estudiantil, pues respecto a la tarifa preferente para estudiantes, el aumento implica dos pesos, mientras que para la sociedad en general, se reflejó únicamente un peso extra.

Pese a los intensos rayos del sol las incon­formes decidieron manifestar su molestia apoyadas de pancartas cuyo mensaje principal era “El aumento del pasaje está afectando a los estudiantes”; esto con la intención de conseguir entablar una mesa de diálogo con las autorida­des competentes hasta lograr una negociación en la que se disminuya un peso más en la tarifa preferente y de este modo, en lugar de pagar $7.00 pesos, el costo a pagar sea de $6.00 pesos.

Jaqueline Miranda Rodríguez, informó a Página 24 Zacatecas que el aumento del pasaje está afectando seriamente a estudiantes locales y foráneos, por lo que, enérgicamente exigie­ron “que se replantee el aumento de tarifas y al menos se disminuya un poco más”.

“la economía no está para un aumento de precio en el transporte público”, mencionó.

Con la manifestación la molestia de la ciudadanía fue evidente; en este contexto las jóvenes manifestantes sufrieron agresiones verbales y físicas por los automovilistas quienes tuvieron que frenar su tránsito por este paso vial, sin embargo, las inconformes no desistieron de las acciones de protesta y decidieron permanecer en el lugar hasta ser atendidas por la autoridad.

En este tenor, Jacqueline Miranda, expuso que no es la primera vez que se enfrenta a la falta de empatía y solidaridad por parte de la sociedad, sin embargo, lamentó la actitud irritable de los automovilistas.

“Lamentablemente la sociedad está muy desunida, incluso me atrevo a decir que la universidad está desunida, no encuentro las palabras para describir cómo está la sociedad porque creo que a todos nos afecta el aumento, pero las personas siempre van a decir que no son las formas de protestar, pero yo creo que es una forma muy válida de hacerlo”, mencionó.

Precisó que, en un primer momento, otras instituciones académicas como el IPN, el Tec Regional entre otras, estaban en acuerdo para participar en la manifestación, sin embargo, no acudieron al llamado, por lo que únicamente estas seis personas decidieron levantar la voz en nombre de toda la comunidad estudiantil.

“Solo somos como 6, desafortunadamente, pero dijimos: ya con esas nos movemos y hacemos algo”, mencionó.

Además de la exigencia de que se retire el aumento en el precio del pasaje, a través de un pliego petitorio las inconformes solicitaron la revisión del impacto que ha traído el incre­mento del pasaje en la economía de la sociedad estudiantil y la población en general, así como la mejora de las unidades de transporte, hora­rios consistentes, la ampliación de cobertura de rutas y horarios y que no aumente el cobro del pasaje cuando se trate de distancias más largas.

Aproximadamente a las 17:00 horas (5 de la tarde), fueron atendidas por el subsecretario general de gobierno Javier Reyes Romo, y Bernardino Campos García, quienes en su calidad de autoridades competentes, se tras­ladaron con las manifestantes a las oficinas de Palacio de Gobierno donde entablaron una mesa de negociación cuyos acuerdos serán revelados en las próximas horas.