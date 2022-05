Mi Jardín de Flores

La paz que Añora el Alcalde Miranda

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Genaro García Luna, amigo, confi­dente, asesor, exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha del expresidente Calderón en su lucha militarizada contra el narcotráfico, está acusado de colusión con la fracción de los Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa para trasegar droga. De ser declarado culpable en un juicio, García Luna sería sentenciado a cadena perpetua como castigo máximo o a 15 años de prisión como mínimo, a menos que acepte la propuesta de los fiscales de ser testigo cooperando y con ello purgar una condena de unos cinco años”: J. Jesús Esquivel.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 26 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La paz Social que Añora el Alcalde Miranda

EN CIERTA ocasión, cuando comenza­ba mi noviciado, escuché a una persona que le preguntó a mi confesor y guía espiritual, el santo padre Amaro

-¿QUÉ ES lo primero que se necesita para enfrentar un mal, padre?-.

-ACEPTA que existe-.

“DE ESTO me acordé al leer hoy la en­trevista que nuestro compañero Rubén Pa­lomo Macías, le hace a don Jorge Miranda Castro, presidente municipal de Zacatecas. Y me cimbró cuando dijo: “Hace unos años se veía que en Zacatecas no había mucho empleo o desarrollo económico pero tenía­mos tranquilidad y paz social.

‘RECUERDO -continuó el señor alcal­de- que cuando íbamos a alguna fiesta nos trasladábamos caminando a las 2:00 o 3:00 de la mañana sin que nadie te molestara’.

-¡QUÉ CHIDOS años aquellos!, ¿los recuerda, don Roberto?-.

-LOS MEJORES años de mi vida, de­dicados al estudio; éramos ‘estudiambras’, pero felices. ¿Cuándo nos imaginamos lo que se avecinaba?-.

-NUNCA, la verdad. Gobernaba el Guadalupe Cervantes Corona, ¡cómo lo cotorreábamos!, ¿verdad? Pero fue buen gobernante-.

–ME ACUERDO que usted se molestó cuando Cervantes Corona renunció al PRI, para apoyar a Amalia García Medina, mi ‘chaparrita de oro’-.

-SÍ, LO recuerdo: esa decisión levantó mucho a la Amalia García, y el PRI acabó por desfondarse-.

-DOÑA Amalia ha sido la gobernadora que más ha hecho obra público que ningún otro gobernador, lástima que había muchos misóginos que no la dejaron gobernar al cien, pero en su Gobierno Zacatecas era referencia mundial: sus festivales cultura­les eran únicos.

“LÁSTIMA que no hubo química Ama­lia García-Miguel Alonso, después se divi­dió el partido lo que ocasionó que el PRI recuperara Zacatecas, y luego llegara bajo sus siglas el gobernador más ojete de toda la historia: Alejandro Tello Cristerna, quien le abrió totalmente las puertas al narco y saqueó las arcas a placer; por lo que veo, con total impunidad-.

-NO ECHE la sal, don Roberto, yo con­fío en que don David hará que se cumpla la ley. Y que regresen los tiempos de paz y tranquilidad que también añora el presi­dente municipal de Zacatecas, don Jorge Miranda Castro.

“SI REGRESARA la paz y la segu­ridad, Zacatecas sería un imán para los inversionistas nacionales y extranjeros: tenemos mucha mano de obra y nuestra ubicación geográfica es excelente”.

Estudiantes Protestan por Aumento de la Tarifa

-SEIS ESTUDIANTE de la BUAZ, pararon el tráfico del Bulevar Metropolita­no, en los carriles que van de Guadalupe a Zacatecas, en protesta por el aumento de las tarifas del destartalado transporte público, que semejan ataúdes rodantes.

“SEGÚN la nota de nuestra compañera Nallely de León Montellano, el aumento es de un 1.00 peso, pero para los estudiantes significan 2:00 pesos, según dijeron.

“Y APENAS habían pasado 20 minutos cuando llegó gente de Gobierno del Estado, invitándolos a dialogar y aceptaron…”.

-SEGÚN LA nota -toma la palabra doña Petra- apenas eran seis estudiantes, la ma­yoría mujeres, lo que demuestra que somos más aguerridas.

“PERO van a ver cómo les van a jugar el dedo en la boca. Entre nuestros estudiantes hace falta conciencia social, debieron haber apoyado tres, cuatro, cinco mil estudian­tes para que, entonces sí, echar abajo ese aumento.

“RECUERDE, don Roberto, que en nuestros tiempos hasta secuestrábamos los camiones, imitando a los estudiantes de la Normal Matías Ramos de San Marcos. Ya se acabó aquella conciencia social, bueno ahora hasta los sanmarqueños son indo­lentes a los problemas sociales, lo que me entristece.

“VAN A ver que a esos estudiantes no los van a pelar. Se acabaron esos tiempos en que nosotros, estudiantes, estábamos con los movimientos sociales y nos la rifába­mos, ¿lo recuerda, don Roberto?-.

–CÓMO olvidarlos, si hasta la cárcel fui a parar-.

-LO RECUERDO muy bien, pues de un guamazo le tiró un diente a un policía, jajaja… pero les echamos montón y nos lo dieron, nos tuvieron miedo éramos cientos-.

-¡QUÉ TIEMPOS aquellos!

Mientras Tanto…

“LOS ASESINATOS a balazos con­tinúan: dentro de un tiro de mina, fue encontrado el cadáver de un hombre con evidentes huellas de tortura, el cual pre­sentaba tiros en varias partes de su cuerpo. Esta ejecución sucedió en el municipio de Vetagrande.

EL CADÁVER está en la morgue como “no identificado”. Por supuesto que no hay detenidos.

“Y EN Morelos, se cometió otro asesina­to. Dentro de un carro Chevrolet Beat rojo, atacaron a balazos a un hombre y ahí quedó muerto chorreando sangre. La cruenta eje­cución se dio en la prolongación Hidalgo, a pocos pasos del Centro Histórico de esa cabecera municipal poco después de las 11:00 de la noche.

“SU CUERPO fue trasladado al Semefo en donde continúa en calidad de desconoci­do. No, no hubo detenidos. La impunidad impera en todo el estado”.

-REZO, oro, pido, ruego a mi Cristo del Santo Entierro y, al milagrosísimo Santo Niño de Atocha, nos haga pronto el mila­gro de regresarnos la paz y la tranquilidad perdida.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima se Guadalupe-.