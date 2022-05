Crímenes de Odio sin Tipificar Como Tales: Berenice Vázquez

“No Existe esa Figura en el Código Penal”

Por Nallely de León Montellano

Berenice Vázquez González, fiscal espe­cializada en Derechos Humanos, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, informó ante Página 24 Zacatecas que se tiene detectado un aumen­to de casos de discriminación y crímenes de odio contra sectores vulnerables que, al tratarse de hechos visibles, se registra con mayor facilidad.

Por lo anterior, detalló que se encuentra trabajando en brindar enfoque para poder atender casos de crímenes de odio come­tidos en contra de grupos vulnerables tales como indígenas, migrantes, orientación sexual e identidad de género.

En este aspecto, mencionó que actual­mente no se tiene contemplada la figura de crimen de odio en el código penal, por lo que no cuentan con cifras exactas en cuanto al número de crímenes de odio cometidos en el estado.

“Lo que hemos notado es que al visibilizar una atención especializada, podemos ver más casos, no quiere decir que antes no los hubiera, lo que pasa es que el enfoque no estaba tan diferenciado para atender a estas víctimas y ahora sí”, mencionó.

Asimismo, expuso que una de las finali­dades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) es que cuente con este tipo de enfoques en cuanto a la tipificación de crímenes contra la población vulnerable para, a su vez, brindar acompa­ñamiento a víctimas de la mejor manera.

También detalló que, actualmente se están atendiendo casos de discriminación, ame­nazas y lesiones contra grupos vulnerables, por lo que, dijo, “se emiten medidas de protección de inmediato que se notifican a las autoridades correspondientes a efecto de que cese de manera inmediata la agresión”.

Vázquez González puntualizó que la Fis­calía Especializada en Derechos Humanos ofrece a las víctimas atención psicosocial y a su vez son vínculo con la Comisión de Víc­timas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Finalmente, agregó que “hacemos la solicitud para que los asesores jurídicos se apresuren a acompañar a las víctimas de inmediato para que nuestro personal de trabajo psicosocial especializado las atienda”.