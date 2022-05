Xerardo Ramírez Llama a Sesionar y Realizar Autocrítica Para Atender Prioridades del Estado

“Yo no Puedo Decir que las Cosas Están Bien en Zacatecas Cuando Matan Niños”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Xerardo Ramírez Muñoz, diputado local por el Partido del Trabajo (PT), comentó que más allá de las afrentas y desencuentros entre legis­ladores, deberán privilegiar atender las nece­sidades de la entidad en materia de seguridad, justicia, desarrollo social, entre otras. Además, llamó a retomar la agenda y concentrarse en las diversas iniciativas que se han presentado y que requieren su aprobación.

Confió en que puedan dejarse de lado los te­mas partidistas y que los 30 diputados puedan sumarse en un interés en común, sobre todo para atender la armonización en leyes y códi­gos federales, así como la discusión de temas relevantes para el fortalecimiento del sistema de justicia, así como la implementación de normas para otras iniciativas de carácter social, de salud, seguridad, educación, entre otras.

El ahora presidente de la Junta de Coordi­nación Política (Jucopo), dijo que hay muchas iniciativas que pueden traer beneficios directos para la población del estado. Recordó que la Reforma al Poder Judicial será importante, además se deberá resolver acerca de la le­galización de la interrupción del embarazo, tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya emitió recomendación a los estados para que se legisle en la materia; así como adecuaciones en el Código Familiar, Civil y Penal del estado.

“Son muchos los temas que están en comi­siones y que necesitamos sacar de la congela­dora, necesitamos que el Congreso empiece a leer dictámenes y que haya debate en cuanto a los temas torales; para que dejemos atrás las rencillas y todo el tema que se ha suscitado por una evidente falta de oficio político en algunas compañeras y compañeros, que no han enten­dido que el ejercicio del debate público se hace con diálogo y con la fuerza de la palabra; por lo que si somos parlamentarios tenemos que dialogar para lograr acuerdos que vayan en beneficio de la sociedad”.

Por último, destacó que como parte de la bancada del PT seguirá los principios de la Cuarta Transformación, sin embargo acotó que como político y legislador prefiere la au­tocrítica como ejercicio para mejorar, en lugar de la adulación y decir que “todo está bien”.

“Yo no puedo decir que las cosas están bien en Zacatecas, por más que crea en el proyecto de David Monreal, cuando estoy viendo que asesinan a niños, cuando vemos que las tarifas del transporte público suben sin un sustento, y que como legislador da tristeza que no haya proyectos. Pero eso no lo dejaremos de señalar, por más que pertenezca a la Cuarta Transformación y que mi partido sea aliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador”.