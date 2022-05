“¡Ya Valió Chetos!”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘La práctica de Estados Unidos de excluir no es nueva y evidencia su inca­pacidad para asegurar la concertación de un espacio plural, aun cuando dice ser ejemplo de democracia. Nuestra América cambió, no son posibles las exclusiones; constituye un retroceso histórico la deci­sión de no invitar a países. Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tie­nen que ser invitados en pie de igualdad’: Miguel Díaz-Canel Bermúdez.