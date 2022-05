Se han Invertido 40 Millones de Pesos en Bacheo y Reencarpetamiento en la Capital

Miguel Félix no Recomienda el Bacheo que Hacen Particulares

Por Rubén Palomo Macías

Miguel Félix Carrillo, secretario de Servicios Públicos del ayuntamiento de Zacatecas, comentó para Página 24 Zacatecas que se está llevando a cabo un importante programa de reencarpetamiento con maquinaria en cada una de las colonias, además que se tiene una lista importante de solicitudes por atender.

“Estamos monitoreando el área de La Encantada, donde apareció un hundimien­to, y ya se ha atendido. Revisamos que no existiera alguna tubería y continuamos con el monitoreo en el área. Este tipo de movi­mientos que hay en el subsuelo nos permiten estar atendiendo constantemente”, señaló.

Miguel Félix apuntó que la colonia de Colinas del Padre es la zona donde existen más incidencias y trabajo de bacheo por la densidad de la población que existe en la zona además de que el pavimento del lugar es flexible que requiere un mantenimiento mayor para que sea durable.

“Tenemos el programa de atención de bacheo y estamos atendiendo la zona. Este programa es permanente y trabajamos los 5 días de la semana en donde hacemos un pro­medio de 200 a 300 metros cuadrados. Esto podría parecer poco en superficie pero hay que señalar que es en varias calles”, agregó.

Miguel Félix añadió que el reencarpeta­miento está dando resultados muy favo­rables y se ha atendido en conjunto con el gobierno estatal. Mencionó que se han atendido más de 57 vialidades con cobertura estatal y municipal la obra contó con un recurso cercano a los 40 millones de pesos.

El secretario finalmente señaló que las per­sonas que se encuentran en la calle haciendo bacheo y pidiendo dinero por ello se les ha tenido que retirar de vialidades principales porque no es la forma adecuada de llevar a cabo los trabajos.

“Les damos la oportunidad de que trabajen en colonias donde el asfalto es propio de lo que ellos pueden atender. Ellos utilizan un compuesto distinto, no es asfalto. Nosotros tenemos un asfalto que nos da el compuesto en caliente o en frío y el que utilizan ellos no da los resultados. Ese compuesto que aplican puede ser dañino si se aplica en un lugar que no sea el adecuado”, remató.