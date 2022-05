Mi Jardín de Flores

Todo es Cuestión de que ‘El Deivis’ se Decida

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘En el primer trimestre de este año, el número de mexicanos repatriados desde Estados Unidos creció 71.2% con respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con la Secretaría de Goberna­ción. Cifras de la dependencia federal, encabezada por Adán Augusto López Hernández, revelan que durante los tres primeros meses del año pasado fueron devueltos al país 41 mil 140 connacio­nales, mientras que este año Estados Unidos ha enviado a 70 mil 413’: María Cabadas.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 29 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al con­templar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrup­to, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Es el Colmo: Matan a Quienes nos “Cuidan”

¡AY, DIOS de mi Vida! Matan a ba­lazos a un policía frente a su esposa, la crueldad de los Malos Organizados no conoce límites. Nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nos informa que con este ya son 26 los policías a quienes les arrancan la vida violentamente en lo que va de este 2022, ¿por qué?

-LA LÓGICA -toma la palabra don Ro­berto- nos dice que el policía estatal que, en vida llevó el nombre de Jesús Manuel Marín Gutiérrez, no quiso inmiscuirse con el narco y por eso lo ultimaron: es la clásica oferta del crimen organizado: ‘plata o plomo’-.

-EN EL ‘desgobierno’ del corrupto e impune ‘Pinocho de Bernárdez’ -dice doña Petra-el oficio más peligroso de Zacatecas era el de taxista. Ahora, en la ‘nueva go­bernanza’ de ‘El Deivis’, el trabajo más peligroso es el de policía. Como bien lo dice la madre Teresa, ya son 26 los uni­formados que matan a plomazos-.

-ME CUENTAN -vuelve a tomar la palabra don Roberto-que Jesús Manuel Marín era, a pesar de su juventud -28 años- , un buen policía: valiente, responsable y honesto. Pero que su mujer les decía que cambiara de trabajo, porque su oficio era mucho muy peligroso. Que no quería ser viuda, ni que sus hijos (dos) quedaran huérfanos.

“ASÍ, CON sus ahorros de varios años y con mucha ilusión, en la calle Sierra de Órganos, colonia Gavilanes, allá en la cabecera del municipio dé Guadalupe, pusieron un pequeño Modelorama a poca distancia de su casa, el cual era atendido por su esposa.

“ASÍ LAS cosas, ayer sábado, el policía estaba en su día de asueto y después de descansar un poco acudió al Modelorama a apoyar a su esposa, pero poco antes de las 7:00 de la tarde llegaron dos sujetos y ahí, frente a su mujer, cobarde y alevosa­mente lo mataron a balazos, por lo que la pobre mujer sufrió un choque de nervios: su sueño de tener al menos otros dos Mo­deloramas, para que su esposo dejara su trabajo de policía, terminó abruptamente.

-QUÉ TRISTE historia. Es un verda­dero drama, pero, ¿qué dicen los jefes policiacos?

-PUES ‘CHANO’ (Adolfo Marín Marín), secretario de Seguridad Públi­ca, publicó en internet que ‘Enviamos nuestra oración por su eterno descanso y enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, por esta lamentable e irreparable pérdida’-.

-Y DON David Monreal, el señor go­bernador, ¿envió alguna condolencia, a la familia del policía ultimado?-.

-NO: NI en Twitter, ni en Facebook. Pero sí promocionó en su Facebook la ‘pelea de exhibición’ entre Erik ‘El Te­rrible Morales’ y Jorge ‘el Travieso Arce’:

‘ESTE VIERNES 3 de junio tendremos un espectáculo deportivo de primer nivel en Zacatecas. Dos de los más grandes boxeadores mexicanos se enfrentan en una pelea de exhibición. Pueden adquirir sus boletos en la taquilla del Palenque de la Feria’, escribió-.

-¿NO SERÁ que ‘El Deivis’ ya le entró al negocio del boxeo y es el promotor, digo. Porque yo no recuerdo a gobernador alguno haciendo tanta publicidad a una pelea que ni será pelea y sí un fraude, pues se anuncia como de ‘exhibición’-.

-ES UNA lástima que a don David le haya pasado de noche el cobarde e infame asesinato de uno de sus policías, apenas lo puedo creer-.

La Alejandra Guevara no se Anduvo por las Ramas

-ME ENCANTA que haya mujeres valientes y bien informadas como la Alejandra Guevara González, activista por los derechos humanos de niñas y mujeres, quien reprobó las declaraciones del ‘Chano’ (general Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública), quien dijo que ‘los hechos violentos no le preo­cupan’, pues claro que no le preocupan: no es lo mismo -dijo la Alejandra- salir a la calle rodeado de guaruras, a salir a la calle totalmente desprotegido con el riesgo de ser asesinado en cualquier momento:

‘POR SUPUESTO que es preocupante -continuó la mujer-, y que el encargado de vigilar la integridad y la seguridad de los ciudadanos diga eso, es todavía más preocupante; ¿Qué podemos esperar del resto de los cuerpos policiacos?’.

“Y RECORDÓ ‘aquellos años en que Zacatecas era el segundo estado más seguro del país, pero que actualmente se encuentra en las listas de los estados más peligrosos de México’, ¿qué les parece?-.

-ME DUELE decirlo, pero creo que la señora Alejandra Guevara tiene razón: ‘Será muy difícil que la situación de vio­lencia termine’-.

-CON TODO respeto, madre Teresa -toma la palabra don Roberto- yo no lo veo así: el único problema es que ‘El Rey David’ se decida a actuar y sin mi­ramientos limpie la policía, comenzando con ‘Chano’ y ‘Chon’ (el general Marín y don Francisco José Murillo Ruiseco, fiscal general del estado). Yo no he visto, en ninguna parte del mundo, que el narco acabe con el gobierno. Recuerde como cayó el Cártel de Medellín en Colombia: unos muertos y otros en la cárcel, ese es su destino-.

-ENTONCES, ¿sí se puede terminar con esta pesadilla heredada?-.

-POR SUPUESTO, basta con que ‘El Rey David’ le eche huevitos e inteli­gencia al asunto. El narco nunca podrá con el gobierno, lo que sucede es que en las filas de seguridad hay muchos traidores de altos vuelos y un chingo de infiltrados, que también son traidores a la patria-.

-PUES ENTONCES hay que seguir empujando a ‘El Deivis’, para que cumpla con su deber, no queda otra-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.