David Monreal Acepta que hay Deficit de Hospitales y Médicos en Zacatecas

“Nos Hacen Falta más de 190 Especialistas y Hospitales de Primer Nivel”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas y otros medios de comunicación, el gobernador David Monreal Ávila, dijo que espera que no se politice el tema de la salud en el estado, sobre todo ante la toma de Ciudad Administrativa por parte de trabajadores del sector salud. Además, mencionó que están analizando el tema junto con las autoridades federales, a fin de dar solución a los conflictos laborales, presupuestales, entre otros.

Asimismo, el mandatario señaló que una de las prioridades será atender la salud en la entidad, sobre todo ante la falta de centros hospitalarios especializados, así como por la deficiencia en el abasto de medicamentos y la agilidad de las consultas, entre otros aspectos negativos.

“Estoy en el empeño de que los zacate­canos puedan recibir la salud y el servicio médico, ese es un compromiso que creo hice en el pasado y que por eso haremos público el deseo, anhelo y el compromiso que firmé con el gobierno Federal para la universalización de la salud. Esta firma tiene el propósito de que la población zacatecana, más allá de tener seguridad social o no, tenga derecho a la atención médica de primero, segundo y tercer nivel. No tenemos un hospital de tercer nivel. Por eso decidí que vayamos a la universalidad de la salud”.

“Ya tenemos proyectados en perspectiva dos hospitales de tercer nivel; uno privado para quien tenga la posibilidad económica para acceder y otra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya tenemos muy avan­zado, con el terreno y se celebró la primera junta de gobierno. Estará en Guadalupe y por primera vez tendremos atención de primer nivel en Zacatecas”.

“Quiero que se informe de manera trans­parente, estoy cuidando los derechos de la clase trabajadora, y tendrán oportunidad de participar en este proyecto de salud, todo aquél médico y enfermera”.

“Va a ser abierto, acaba de salir la con­vocatoria la semana pasada; tenemos un déficit de nuestro estado de más de 190 especialistas que pueden dar atención a los zacatecanos. Tenemos un déficit de atención en el primer nivel, es decir la consulta”.

“Tenemos un inmueble que acabamos de construir hace casi un año, el Hospital de la Mujer, con equipo nuevo y embalado, ya nomás para arrancar, pero no se tiene para la nómina. Pero en el convenio de la universalidad, ha aceptado el gobierno de la República, el costo de la nómina de trabajadores en general, que asciende a 250 millones de pesos al año”.

“Ahora se tienen que hacer a un lado o se tienen que dejar intereses particulares, porque no puede ser la salud pública rehén de nadie; la salud debe ser un derecho hu­mano, consagrarse y defenderse. Lo que deseo es que no politicen una necesidad tan importante y básica, uno de los sectores más deficitarios que es la salud. Al contra­rio, tenemos que buscar cómo proveemos de medicamento, de atención y dotamos de cirugías a quienes no tienen la posibilidad”.