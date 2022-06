Mi Jardín de Flores

Presumiendo con Sombrero Ajeno

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Estoy en el empeño de que los zacate­canos puedan recibir la salud y el servicio médico, ese es un compromiso que creo hice en el pasado y que por eso haremos público el deseo, anhelo y el compromiso que firmé con el gobierno Federal para la universalización de la salud. Esta firma tiene el propósito de que la población zacatecana, más allá de tener seguridad social o no, tenga derecho a la atención médica de primero, segundo y tercer nivel. No tenemos un hospital de tercer nivel. Por eso decidí que vayamos a la universalidad de la salud’: David Mon­real Avila.

Chalchihuites, Zac.- Martes 31 de mayo de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordio­sa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Atrapan a Narco Pesado

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas -que por cierto el próximo 7 de junio, Día de la Libertad de Prensa, cumple 22 años de haber salido en esta bendita tierra-, publica la rueda de prensa semanal de don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública. Y nos da una buena no­ticia: detuvieron a un alto jefe de los Malos Organizados, de nombre Óscar Javier, mejor conocido como ‘La Mosca’.

ÓSCAR Javier era jefe regional del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en gran parte de Zacatecas, principalmente en Jerez y Valparaíso, por lo que el señor general espera que pronto los desplazados de esos dos municipios estén de regreso.

OTRA BUENA noticia es que don Adolfo reveló que esa célula del CJNG se ha reple­gado aunque no sabe a donde pues ‘lo que nos interesa es que en Zacatecas no generen violencia’, y que esto -ocurrido el pasado 24 de mayo- ‘ha provocado que haya menos actividad de la delincuencia en Zacatecas ‘, según escribe nuestra compañera Nallely de León Montellano.

TAMBIÉN dijo que en cada hecho vio­lento ‘reorientamos, buscamos, y tratamos siempre de lograr que esto llegue a una investigación más profunda para tratar de detener a los infractores’.

Y CON respecto al homicidio de policías que suman 26 en lo que va del año (5.2 promedio por mes), el señor general dijo que ‘este tipo de eventos obliga a la SSP a implementar estrategias para tratar de reducirlas al máximo: esto es uno de los objetivos prioritarios. Nosotros hacemos el despliegue de las fuerzas con el objetivo de disminuirlos’; ¿qué les parece?

-NO ME gusta eso de ‘tratamos’, ‘busca­mos’, ‘intentamos’. No señor, así no son las cosas: no ‘intente’, ‘no busque’, ‘no trate’. Haga. Lleve a cabo. Estamos haciendo. Eso de estamos ‘intentando’, es una mamada. ¡Póngase a trabajar, no sea indolente, ni valemadrista!-.

-LO QUE no dijo ‘Chano’ (don Adolfo Marín) es que el éxito de la detención del presunto líder regional del CJNG, se debe a los servicios de investigación y actuación de la Sedena, de la coordinación Nacional Antisecuestros, del Centro Nacional de Inteligencia y de varios agentes de antise­cuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes, prácticamente estuvie­ron como testigos de ñalo porque, reitero, la Federación es la que se llevó las palmas.

Y VOLVEMOS a lo mismo: ‘El Rey David’ debe de influir para que los servicios de inteligencia tanto de la Sedena como del Centro Nacional de Inteligencia y Nacional Antisecuestros, se pongan las pilas: ubiquen a los narcos y, en bola, lo detengan y los pon­gan a disposición de la Fiscalía General de la República, encargada de consignar ante el juez a este tipo de malditos malandros que tanto daño han hecho a Zacatecas, con complicidad de altos jefes policiacos de los tres órdenes de Gobierno.

“ASÍ LAS cosas, que ‘Chon’ no ande presumiendo con sombrero ajeno, porque a él ni lo invitaron al ‘baile’ quesque porque no le tienen confianza y podría abortar la detención de Óscar Javier ‘La Mosca’.

“POR CIERTO, la detención de este malandro la dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la maña­nera del pasado jueves 26 de mayo, en voz de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Publica y Protección Ciudadana:

‘DAMOS cuenta de la detención de Óscar Javier ‘N’, alias ‘la Mosca’, en Zacatecas, en el estado de Zacatecas. A esta persona se le señala como jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Villanueva, Jerez y Tabasco en Zacatecas.

‘FUE DETENIDO mediante el cumpli­miento de una orden de cateo y se le aseguró armas cortas y largas, dinero en efectivo y droga. Se le puso a disposición de la Fiscalía General de la República y está pendiente de su vinculación a proceso.

‘FUE UNA operación coordinada por la Sedena, la Coordinación Nacional Antise­cuestros, la Fiscalía Antisecuestros de Zaca­tecas y el Centro Nacional de Inteligencia’.

“ASÍ LAS cosas, fue un triunfo de la Federación. Los de la Fiscalía General del Estado sólo fueron de mirones, mientras los policías estatales, al igual que ‘Chon’, ni cuenta se dieron sino hasta después de atole”.

Otro Taxista Muere Asesinado

SE LLAMABA Miguel. Tenía 55 años, esposa, hijos y nieto pero ayer lo mataron a balazos, ¿adivinen en dónde?

-¿EN FRESNILLO?-.

-¡EN FRESNILLO!-

-ES CORRECTO, este nuevo asesinato de taxista sucedió en la ciudad de Fresnillo, al filo de las 12:00 del día cuando el sol calaba como plomo.

MIGUEL, a esa hora, circulaba en su taxi con número económico 81, por la calle Juan Sebastián, fraccionamiento Colinas del Río, seguramente sin saber que eran los últimos instantes de su vida, pues varios matones a sueldo se le emparejaron y le lanzaron un lluvia de balas de alto calibre.

MIGUEL NO tuvo tiempo de nada: murió acribillado y su sangre se derramó sobre el taxi que tanto amaba, pues era el sostén para su familia. Y no, no hubo detenidos, los criminales huyeron con sospechosa tranquilidad: no había un policía en varias cuadras a la redonda-.

-¡SANTO Niño de Atocha! Nadie frena a los Malos Organizados-.

–Y COMO dijo don Teofilito, madre Teresa: ‘Ni los frenarán’, si no usan la inteligencia-.

Le Roy Regresó Contento de Acapulco

-EL SEÑOR secretario de Turismo, don Le Roy Barragán Ocampo, convocó una rueda de prensa para informar que al estado le fue muy bien en el tianguis turística de Acapulco 2022, que se llevó a cabo del 22 al 25 de mayo-.

-SÍ YA vi que regresó más cachetón y feliz de la vida porque Zacatecas ‘llamó la atención de agencias de viajes de Estados Unidos, Colombia, Canada y, por supuesto, de México’-.

‘AUNQUE el Le Roy le echó mucha crema a sus tacos, diciendo que tuvieron 200 citas que se atendieron en tres días, o sea un promedio de 67 diarias, lo que se me hace muy jalado de los pelos, pero así lo dijo:

‘ESTE TEMA está en auge este año y por eso es que trabajamos en las nuevas rutas. Llamó mucho la atención el estado en su belleza, ya que tiene una de las ciudades más hermosas de América. Sigue siendo el destino preferido en el centro del país para la realización de bodas y se firmaron acuer­dos con otros estados para promocionar los sitios de interés’-.

-BUENO, a mí lo que me saca de onda es su nombre Le Roy, pues debe de escribirse junto, o sea, Leroy; por cierto hay una can­ción que así se llama: es la historia de un chavo maloso que cae en la cárcel, pero una vez cumplida su condena sale de prisión ya regenerado. Está chida, es de los tiempos de rocanrol.

“LA CANTAN Luis ‘Vivi’ Hernández, con los Crazy Boys…

-UYYY, debe ser de la edad de la canica, pues yo no la recuerdo-.

-ES UNO de tantos discos que heredé de mi padre. Está chido lo pueden oír por inter­net, era cuando iniciaba el rock en español.

“BUENO, hablábamos de Le Roy. Yo creo que va ser mejor secretario de Turis­mo que el anterior: Eduardo Yarto Ponce, a quien Alex trajo de San Luis Potosí, sin siquiera conocer el estado”.

-UFFF… no me recuerde al ‘Pinocho de Bernárdez’, porque nomás lo nombra y me dan ganas de vomitar. Es un asqueroso ‘RaTello’ impune-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y Maria Santísima de Guadalupe-.