Mi Jardín de Flores

A Alex no le van a Hacer Nada…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Chalchihuites, Zac.- Miércoles 1 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Es Terrible Esta Pesadilla

PADRE NUESTRO que Estás en los Cielos, santificado sea tu nombre… Es terrible esta pesadilla que está por cumplir cinco años nueve meses el próximo 12 de junio, y no tiene para cuando terminar: ayer le arrancaron la vida violentamente a otro taxista: ¡pobre viuda, pobres huérfanos, pobres padres, pobre familia!

LO QUE han de estar sufriendo; ya la vida en mi querido Zacatecas vale un sor­bete, a muy pocos les importa que sigan los Malos Organizados ultimando a la gente trabajadora que se niega a colaborar con ellos; son cerca de siete mil ocho mil personas muertas a tiros y no creo que esta cantidad de gente haya estado inmiscuida con los Malos Organizados, como suponía, por ejemplo, don Alejandro Tello.

–¡AY MENDIGO viejo tan ‘RaTello’, eso es lo que decía también la Cristina, ¿no se acuerdan de aquellos chavitos que hi­cieron un bailable con ropa del ejército que luego dijo la Pelangocha era de narcos, que mejor se hubieran vestido de astronautas?

-REFERENTE al taxista asesinado ayer en en la tarde estuvo cañón-.

-¿POR QUÉ lo dice, don Roberto?-.

-PORQUE como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el hombre había sido policía. Y mis fuentes me afir­man que renunció porque su familia se lo pidió, pues temían que lo fueran a matar.

ESO HACE algo así como dos años, y estuvo batallando para conseguir chamba hasta que tuvo la oportunidad de manejar un taxi. Todo iba bien hasta que esos hijo de pu… (censurado), lo acribillaron.

EL ASESINATO ocurrió ayer miérco­les, al filo de las 3:00 de la tarde, cuando circulaba en el taxi número 480, sobre un camino de terracería, ahí sicarios le arran­caron la vida.

ESO SUCEDIÓ atrás del Campus Siglo XXI de nuestra máxima Casa de Estudios. El cadáver quedó dentro del taxi. Pregún­tenme sí hubo detenidos… no, no hubo detenidos. Los asesinos se retiraron del lugar del crimen, como lo han hecho desde hace más de cinco años: con total facilidad evimpunidad.

-ESTO ES inaudito. Por eso mismo se dice en todas las esferas sociales de Chalchihuites, que don Alejandro vendió la plaza. Y que la violencia ha aumentado, con la perversa intención de doblegar al gobierno de don David-.

– ESO NO es nada más aquí en Chal­chihuites, madre Teresa, sino en todo el estado. Y también dicen que ‘El Rey David’ no le va a hacer nada a Tello, que todas las amenazas proferidas en campaña en contra de Alex, fueron para ganar votos.

“QUE PORQUE hubo un acuerdo con Alex de no meter a Fito Bonilla como can­didato para hacérsela más fácil y entregarle el estado a ‘El Rey David’, a cambio de impunidad”-.

-NO, NO lo creo. Eso es una infamia. Don David ganó la gubernatura por su trabajo de 12 años y el apoyo de nuestro Presidente don Andrés Manuel López Obrador, lo demás son habladurías de la gente-.

-ES LO que yo creo: precisamente hoy tuve una discusión con una de mis marchantas que me aseguró que hubo acuerdos entre ‘El Deivis’ y el ‘Pinocho de Bernárdez’ para dejarle a él la gubernatura a cambio de impunidad-.

-CIERTO o falso es lo que se dice y, como ‘El Rey David’ nomás no le ha podido hacer nada, mucha gente es lo que afirma: Claudia fue traicionada por Alex-.

PARA HAY MÁS, Y MÁS CAÑÓN:

-QUE EL clan Monreal Ávila anda dis­gustado con el Presidente Lópe Obrador…

-¿CON MI ‘cabecita de algodón’? Pin­che gente tan mentirosa. Eso no es cierto, son calumnias, ¿en qué se basan para decir tal estupidez?-.

-ES QUE Ricardo Monreal se brincó las trancas y está aferrado en ser él, el próxi­mo candidato de Morena a la Presidencia de Mexico, pues sabe que con Morena la tiene fácil.

“ENTONCES tanta insistencia a López Obrador le cayó mal y decidió hacerlo a un lado, quedando sólo Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández, que puede ser el caballo negro del Presidente”-.

-¿Y QUE le hace pensar a esa gente que ‘El Deivis’ está molesto con mi ‘cabecita de algodón’?-.

-DOS COSAS: que López Obrador ya no ha regresado a Zacatecas, y que ‘El Rey David’ ya no menciona la Cuarta Transformación, y que ahora es pura ‘nueva gobernanza’-.

-ESO SÍ a mí no me gustó: la dichosa ‘nueva gobernanza’, dice muy poco, en cambio la Cuarta Transformación lo dice todo: transformar al país, con base a la democracia, o sea un revolución pacífica, cuya principal acción es ‘primero los pobres’; un gobierno humanista. Lástima que muchos morenistas no lo entiendan y sigan creyendo que entrar a la política es la mejor oportunidad de hacerse millonarios en una sola administración. Y eso duele: tanto luchar para nada.

“MUERTOS de a montón, y el Fiscal General de Justicia del Estado, el Palóm Francisco José Murillo Ruiseco, herencia del Narizón, no hace nada para combatir con inteligencia a esos malditos narcos que no paran de envenenar a nuestra juventud. Y lo malo es que ‘El Deivis’ no entiende, y eso también da pie a chismes en contra no sólo del Palón, sino de ‘El Deivis’.

-QUÉ DE cosas tiene la vida-.

-NO SE crea mucho de lo que nos cuenta don Roberto, madre Teresa: se la pasa en el chisme de la cantina, por eso no sale de la Sierra, donde todos los días arreglan el mundo, ja ja-.

-PUES AUNQUE no lo quiera aceptar, ahí van muchos politólogos y hasta exal­caldes-.

-UFFF… ¡puros priístas!-.

-BUENO, yo me retiro. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.