Asalto a Migrantes Desprestigia más a Zacatecas

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“Todo teníamos. La cocaína bajaba por cielo, mar y tierra. Llegamos utilizar has­ta PEMEX y avionetas de la PGR. Todo con el permiso de Garcia Luna, y Felipe Calderón. La guerra que hizo Calderón nos ayudó mucho. Crecimos. La hicimos juntos”: Jesús Vicente Zambada Niebla El Vicentillo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 2 de junio de 2022.

Parece que a Nadie le Importan los Ríos de Sangre

OTRA VEZ se soltó el narco: ayer come­tieron seis asesinatos, una de las víctimas era prácticamente un niño: tenía apenas 15 años.

-¡AY, DIOS de mi vida! ¿Qué mal les pudo hacer esa criatura de 15 años? Este crimen es abominable. Si tanto les gusta matar ¿por qué no se van al desierto y ahí se disparan Todos contra todos, y dejan en paz a la gente honesta y trabajadora de Zacatecas?-.

-DESPUÉS de una aparente tranquilidad esos desgraciados regresan con más sed de sangre, son unas auténticas bestias:

EL PRIMER asesinato ocurrió en Fres­nillo alrededor de las 7:00 de la mañana, cuando sicarios encapuchados, con armas de grueso calibre llegaron a una casa de la calle Vetagrande, colonia Solidaridad, destrozaron la puerta y entraron para matar a balazos al padre de familia de nombre Fernando de 43 años, para luego huir en un vehículo no identificado. Por supuesto, no hubo detenidos.

UNA HORA después, ahí mismo en Fres­nillo, sicarios llegaron a la calle Juchipila, colonia Solidaridad, tiraron la puerta a bala­zos, entraron y asesinaron cobardemente a Genovevo de 42. Los criminales abordaron el automóvil en que llegaron y en un dos por tres desaparecieron del lugar. Obvio, no hubo detenidos.

TODO parecía que ayer sólo habría dos asesinatos, pero no. Por la noche, dos hombres caminaban por la calle 2 de marzo, colonia Frente Popular, en la capital del es­tado, cuando asesinos a sueldo los sorpren­dieron y los llenaron de plomo. Uno murió en el lugar de los hechos y el otro, herido gravemente, fue trasladado de urgencia al hospital más cercano del lugar. No, tampoco por estos hechos criminales hay detenidos.

EN CALERA, minutos más tarde, dos individuos se encontraban ejercitándose en la Unidad Deportiva, en la colonia Lauro G. Caloca, sin saber que eran los últimos segun­dos de su vida, pues de repente aparecieron dos criminales armados, les dispararon, los mataron y huyeron con asombrosa tranqui­lidad. Por supuesto, no hay detenidos

POCO DESPUÉS, en Fresnillo, ejecu­tarían al niño de 15 años. El abominable asesinato del chamaco sucedió en la calle Tlalpan, colonia Ampliación Azteca: lo mataron con tres balazos, dos en el tórax y otro en el rostro. No hubo detenidos.

QUIEN SUFRIÓ el susto de su vida fue una mujer policía del municipio de Gua­dalupe, de quien ocultaron su nombre; la policía, que estaba en su día franco, salió de su casa en su automóvil y tomó la carre­tera que conduce a ‘El Orito’, a eso de las 12:00 del día.

TODO PARECÍA normal, pero de repen­te varios sicarios le dispararon una lluvia de balas, que dejaron su carro todo agujerado.

SEGÚN las investigaciones, los narcos nomás le dieron un sustito, o fue un aviso, porque si hubieran querido ahí mismo, donde ella paró su carro, la hubieran ma­tado, porque además siempre la tuvieron de pechito.

COMPAÑEROS de la policía, tanto de Zacatecas como de Guadalupe, en cuanto llamó para pedir apoyo, salieron de volada a auxiliarla, pero la mujer, afortunadamente, estaba ilesa. Los narcos no fueron ubicados, por lo tanto no hubo detenidos-.

-BENDITO sea mi Padre Dios, gracias a Él no le sucedió nada-.

Migrantes de Aguascalientes y Jalisco

-¿SABEN por qué se armó el escandalazo de los migrantes que fueron asaltados en Concha del Oro?-.

–ESCANDALAZO, ¿eh?-

-¡FUE NOTA a nivel mundial!

-PUES EL asalto millonario se supo por­que los migrantes eran de Aguascalientes y Jalisco. La nota apareció hoy jueves en la edición del semanario hermano TRIBU­NA LIBRE, escrita por el sagaz reportero policiaco Esteban Bonilla López; se la voy a leer:

‘A PLENA luz del día, un grupo de crimi­nales asaltó a por lo menos 17 paisanos de Aguascalientes y de Jalisco, cuando regresa­ban a la Unión Americana, robándoles cinco camionetas y las pertenencias que llevaban, en territorio de Zacatecas.

‘EL ASALTO ocurrió entre las 10 y media de la mañana y las 12:30 horas del lunes 30 de mayo.

‘SE LOGRÓ conocer que los paisanos se dirigían a Oklahoma y a Texas, Estados Unidos, luego de haber pasado algunos días con sus familiares en Aguascalientes y en Jalisco.

‘AL CIRCULAR por la Carretera Federal 54, a la altura del kilómetro 95, en el tramo Concepción del Oro-Villa de Cos, Zaca­tecas, fueron interceptados por sicarios al servicio del crimen organizado.

‘AL AZAR, los delincuentes detenían las camionetas y a los ocupantes los subían a una panel azul, llenándola con 17 paisanos, entre ellos dos adolescentes y una mujer de la tercera edad que recientemente le habían practicado una cirugía.

‘A TODOS les decían que sólo se lleva­rían las unidades, pero también les robaron sus pertenencias y teléfonos celulares.

‘LAS VÍCTIMAS fueron abandonadas dentro de la panel, sobre un camino de terracería donde fueron encontradas por ele­mentos del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, al mando de Ignacio Fraire.

‘LOS AGUASCALENTENSES y jalis­cienses fueron trasladados a la Fiscalía Ge­neral del Estado de Zacatecas para denunciar penalmente el asalto, recibiendo atención médica, hospedaje y alimento mientras llegaban su familiares.

-ESTO se supo porque los migrantes no eran zacatecanos, pero sí hubieran sido paisanos, no se hubiera sabido nada, pues este tipo de crímenes los esconden como siempre sucede-.

“LO QUE yo no me explico es ¿por qué ‘El Rey David’ no se deshace de ese par de floreros que tiene en la Fiscalía General de Justicia y en la Secretaría de Seguridad Pública?”-

-ALGO le han de saber ‘El Chano’ y ‘El Chon’ a ‘El Deivis’, por eso los sigue sos­teniendo en sus cargos, porque si los tuviera de administrativos en su rancho, les aseguro que ya los habría corrido desde cuando-.

-¡AY NO, qué decepción! Zacatecas se si­gue desprestigiando a nivel mundial, por eso no llegan las inversiones: nos tienen catalo­gado como un estado muy, muy peligroso-.

Pedro de León, Prófugo de la Justicia

NO DICEN que don Pedrito de León Mojarro, uno de los políticos zacatecanos más connotados, no es que haya robado un peso, pero le giraron nueva orden de aprehensión, por una presunta compra indebida por 124 millones 100 mil pesos, hecho que corresponde a la tan mencionada ‘Estafa Maestra’, cuando el señor De León era el titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol en tiempos de doña Rosario Robles Berlanga, ¿qué les parece?-.

-PARA MÍ que el Pedro de León es un chivo expiatorio. La que se chingó la lana es la Rosario Robles. Esa mujer es una súper ambiciosa, que está presa acusada de robar más de 7 mil millones de pesos, no se les olvide, la vieja esa es ‘RaTella’ Peñista-.

-BUENO, es un tema escabroso. Si Pedro es inocente, debe de presentarse, aunque sea amparado, ante el juez de Control. Y decir todo lo que sabe sobre de esas acusaciones. Es más, lo pueden carear con Chayo Robles, porque eso de vivir escondido desde octubre de 2020, está cañón, pues tarde o temprano lo van a detener.

AHORA otra cosa, la orden de apre­hensión contra Pedro de 2020, es por otro supuesto delito: desvío y blanqueo de 77.8 millones de un convenio para aplicar en­cuestas de evaluación de los programas de la Sedesol.

LA NOTA que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, está inte­resante porque en 2020, el juez en turno lo encontró inocente, pero el muy cabrón, al regresar el expediente a la FGR le dijo que tenían la posibilidad de reelaborar la imputación y volver a proceder en contra de Pedro de León. Así lo hicieron y entonces sí al “afinar’ el expediente, el juez giró la orden de aprehensión-.

-ENTONCES para el Pedro el asunto ese está muy peliagudo, pues son muchos millones de pesos por lo que lo acusan: 124 millones 100 mil pesos por un lado y, por el otro, 77 millones 800 mil pesos, dan la cantidad de ¡201 millones 900 mil pesos! Una fortuna-.

–BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.