Mujer Estudiante de Doctorado Denuncia Anomalías en la UAZ

Todo Inició Cuando Llegó Verónica Murillo : Carolina López

Por Nallely de León Montellano

Carolina López Lozano, exestudiante del Doctorado en Cultura de la Paz de la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades de la UAZ, denunció haber sido reprobada sin justificación alguna.

Por lo anterior, declaró a Página 24 Zacatecas, que esto da muestra de diver­sas irregularidades que se viven al interior de la institución académica.

Expresó que pese a que no ha sido dada de baja de manera oficial, ya fue notificada por algunos docentes, quienes también le comentaron que tiene reprobadas dos materias del quinto semestre.

En este sentido, mencionó que los pri­meros dos años del doctorado pudo estu­diar sin ningún problema, sin embargo, con la llegada de la directora Verónica Murillo comenzaron a presentarse diver­sas problemáticas al interior de la Unidad Académica en las que resultó afectada directamente.

Agregó que. a su llegada, la directora citó a todos los estudiantes con la finalidad de dar parte de la nueva dirigencia de la unidad académica, “pero a mí me excluye, desconozco las razones”.

En este contexto, puntualizó que al presentar su avance de tesis de manera pública, los directivos mostraron prepo­tencia ejerciendo humillaciones hacia su trabajo académico, “diciendo que no era digno de un doctorado, ni siquiera digno de un bachillerato”.

Ante la situación, informó que acudió a las instancias correspondientes de la universidad como al Consejo de Unidad, dónde solicitó la revisión de su trabajo por un jurado de tres docentes para que determinen si es digno.

“A pesar de que el Consejo lo dictami­na, al momento no sabemos quienes son los profesores que están realizando, no sabemos cuál es el dictamen final, ahora estamos a final de semestre”.

Señaló que, hasta el momento no ha tenido acercamiento con la directora, por lo que, dijo, “desconozco cuáles sean sus razones”.

Mencionó que en días pasados tuvo un diálogo con el secretario genera, Ángel Román, quien ya conoce el caso y le ex­puso poder darle una respuesta al respecto.

“Yo tenía como director de tesis al doctor Leobardo Villegas y todo iba bien, pero el renuncia al doctorado, también por problemas, a mí no me notifican que ya no es mi director de tesis, me dice que busque al doctor Limón, después el públicamente me desconoció”.

Finalmente, la estudiante afectada so­licitó ser escuchada por las autoridades académicas, así como el apoyo para visibilizar su situación,Isma que hasta el momento no ha tenido respuesta sa­tisfactoria.