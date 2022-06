Mi Jardín de Flores

Está Cañón Andar Huyendo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los principios de la Cuarta Transfor­mación son irrenunciables: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, son la brújula moral que guía nuestra lucha’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 5 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

José Narro, Contundente

DON JOSÉ Narro Céspedes, fue contun­dente: ‘El PRI hizo de la corrupción una forma de gobierno’. Y sentenció: ‘Pedro de León Mojarro tendrá que responder ante la justicia’. Y tiene razón: don Pedro de León debe de presentarse ante el señor juez para defenderse de las acusaciones de fraude que superan los 200 millones de pesos, ¿no creen ustedes?

-ES LO mejor, andar huyendo debe ser horrible, lo mejor es enfrentar las acusacio­nes; lo que me gustó del Narro fue esa frase que dijo: ‘El PRI hizo de la corrupción una forma de gobierno’, lo que es cierto: ahí tenemos a ‘El Pinocho de Bernárdez’ que durante cinco años de desgobierno robó millones de pesos. ¿Recuerdan que yo les dije que me ofrecía como voluntaria para hacerle una rigurosa auditoría a ‘El RaTe­llo’, porque en su quinquenio hubo muchas compras inventadas, que ampararon con facturas falsas?-.

-SÍ, YO me acuerdo muy bien de ese de­talle, pero ‘El Rey David’ no solamente la bateó a usted, sino que ni la peló-.

-TODOS los gobiernos corruptos lo hacen y, me duele reconocerlo: hasta de Morena. Bueno, no son de Morena, son delincuentes que se disfrazan de morenistas para robar al pueblo. Ahí está el caso de la Nora Ruval­caba Gámez, candidata de nuestro partido a la gubernatura de Aguascalientes.

“ELLA y su esposo, el Fernando Alférez Barbosa, nacieron políticamente en el PRI, donde la Nora ganó dos concursos de orato­ria. Pero como en el PRI hicieron a un lado a su esposo por conflictivo y ambicioso, el Fernando se fue al PRD, donde lo manda­ron como carne de cañón a competir por la alcaldía de Aguascalientes.

“CLARO está que perdió de manera aplastante, pero como el acuerdo fue que si participaba como candidato posteriormente lo harían legislador, el PRD lo hizo diputado plurinominal. Después se arrepentiría.

Y COMO la Nora vio oportunidad la oportunidad de sobresalir en un partido nuevo, también se fue al PRD, donde le fue muy bien: la hicieron regidora y diputada plurinominal. Pero de ahí no pasó pues perdió una elección para diputada federal y otra por la gubernatura.

“QUEMADO su esposo por aprobar todas las propuestas del PRI, siendo él el fiel de la balanza, sus bonos bajaron dentro del PRD y buscó chamba como asesor de un diputado panista, al tiempo que Nora renunciaba al ver la oportunidad de hacerse notar en Morena.

Y SÍ, pues como es buena oradora, se fijaron en ella para candidata a gobernador y volvió a perder: tercera derrota al hilo. Yo no sé por qué, siendo tan buena oradora siempre pierde.

“YA COMO Presidente de México, mi “cabecita de algodón” le da un cargo federal en Baja California, pero el año pasado la regresan a Aguascalientes y mi “cabecita de algodón’ la hace delegada de Bienestar, supliendo a un tal Aldo Ruiz Sánchez, que demostró ser muy corrupto.

“POSTERIORMENTE la hacen candi­data a gobernadora de Aguascalientes y, en el primer debate se lanza contra la puntera de las encuestas: la María Teresa Jiménez Esquivel, del PAN, acusándola de corrup­ción y amenazándola de que ‘cuando yo sea gobernadora te voy a regresar al Estado de México’; así la amenazó, pues la panista es de Valle de Bravo, aunque su mamá era del municipio de Asientos, Aguascalientes.

“PERO en ese debate surge nuestra paisana la Natzielly Rodríguez Calzada, quien años atrás llegó al vecino estado para estudiar en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y fue entonces que se afilió a Morena. Pero la Nora y el Fernando no la vieron con buenos ojos porque los apoca­ba, por lo que iniciaron una guerra política contra ella muy desgastante, por lo que aprovechó la oferta que le hizo un partido de reciente creación: Fuerza por México, quien la hizo su candidata a la gubernatura.

“FUE entonces que la Natzielly en el primer y segundo debate reveló dos casos de corrupción: en una exejido, llamado La Tomatina, Nora construyó una súper resi­dencia, con alberca, que un valuador dijo costaba más de 5 millones de pesos.

“EN EL siguiente debate nuestra paisana reveló otro acto de corrupción por 17 mi­llones de pesos. Resulta que el Aldo Ruiz, delegado de Bienestar, inventaba compras y las justificaba con facturas falsas: entonces, cuando la Nora llega para sustituir al Aldo, se dio cuenta del desfalco de 17 millones de pesos y filtra la información a varios periódicos. Resultado: el Aldo, que había renunciado a la delegación de Bienestar para lanzarse como candidato a Morena para gobernador, renuncia a su intención para dejarle el paso libre a la Nora, a cambio de su complicidad: callar todo lo que sabe sobre el fraude de 17 millones de pesos con facturas falsas, a cambio de que Aldo se haga a un lado y ya como candidata se una a ella, y así fue: complicidad a cambio de su apoyo total.

“ENTONCES, ya sin contrincante de polendas, la Nora ganó la candidatura con la cual hoy domingo intentará, por tercera oca­sión, ser gobernadora de Aguascalientes”.

-¿Y TIENE posibilidades doña Nora de ganar la gubernatura de Aguascalientes?-.

-NO CREO, aunque ha recibido mucho apoyo económico y mediático por parte de la Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Mario Delgado y cientos de activistas de Michoacán, la Ciudad de México y otros estados, ademas de utilizar el padrón de adultos mayores para andar tocando las puertas de sus casas y decirles que si Mo­rena no gana la gubernatura, el PAN les va a quitar su pensión-.

-ENTONCES sí puede ganar Morena la gubernatura, porque se cuentan por miles los apoyos a los adultos mayores-.

-YA MAÑANA lunes temprano sabremos los resultados, pero como la pinta doña Pe­tra, la tal Nora es muy corrupta, residencia de dos pisos con gran jardín y alberca de más de 5 millones de pesos, ni el Presidente López Obrador la tiene, además de solapar un fraude de 17 millones de pesos de su antecesor, a cambio de dejarle el campo libre y apoyar su campaña-.

¿En qué nos quedamos?

-ESTOY impactada con lo que nos platicó doña Petra: nomás apretó el brazo torcido de los falsos morenistas, y saltó la pus.

“PERO estábamos comentando lo del señor don Pedro de León, ¿no?-.

-COMO dice doña Petra -interviene don Roberto-: Pedro tiene que enfrentar las dos acusaciones y demostrar su inocencia, pues yo también creo que eso de huir está cañón. Y en cuanto a esa práctica de inventar obras y cubrirlas con facturas falsas es aberrante. Aquí también le doy la razón a Pepe Narro, cuando sentencia:

‘CREO QUE es muy importante que acabemos con esas prácticas, y con esas empresas que se constituyeron precisamente para facturar obras que nunca existieron, empresas que fueron creadas para la des­viación de recursos, el enriquecimiento y el fraude económico al gobierno’.

-PUES MÁS que al gobierno, al pueblo. Ahí está ‘El RaTello’ que robó millones y millones de pesos, sabiendo que hay zaca­tecanos que nomás comen una sola vez al día, como lo reveló Otilio Rivera Herrera, exsecretario de Sedesol, revelación que le costó el cargo-.

-¡VÁLGAME, Dios, qué de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.