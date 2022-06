La Presidenta de la CDHEZ Lamenta el Aumento de Víctimas: Cada día son más

El Gobierno ha Descuidado la Seguridad: Luz Domínguez

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Es­tado de Zacatecas (CDHEZ), destacó que si bien se ha avanzado en materia de derechos humanos, asimismo hay temas que seguirán en la agenda de la vida pública, sobre todo los referentes a la violación sistemática de garantías y derechos de los ciudadanos en general.

Además, lamentó que tanto las institucio­nes de gobierno como los distintos actores políticos hayan descuidado la seguridad y mantengan en el temor y la violencia a la población. Tomando en cuenta que en los últimos años se han incrementado diversos delitos de alto impacto que laceran la inte­gridad física y emocional de la sociedad. Resaltó además que hay delitos que se van convirtiendo en una constante, como el caso de las extorsiones, la privación ilegal de la libertad, los asesinatos, feminicidios, trata de personas; entre otros delitos que quedan impunes ante la nula respuesta de las corporaciones e instituciones gubernamen­tales, que están obligadas a salvaguardar la seguridad de sus gobernados.

“Hemos realizado una intensa capacita­ción con más de 165 mil personas, entre niñas, niños y adolescentes como en el caso de Derechos Humanos, Derecho a la Lega­lidad y Cultura para la Paz; además de una actividad intensa en Centros Penitenciarios, casas asistenciales, albergues estudiantiles, centros para el tratamiento de las adicciones; además de realizar acompañamiento a los colectivos de búsqueda de personas desapa­recidas, a las víctimas de múltiples delitos”.

Expuso que también atendieron a migran­tes, ya que desde 2018 se incrementó el número que transita por la entidad y el país en su viaje a Estados Unidos de América. Por lo que se impulsó la reubicación de la Estación Migratoria, sin dejar de relatar que uno de los temas pendientes es la protección, acompañamiento y supervisión de las per­sonas migrantes, así como la atención que deben brindar las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, para que así no se violenten los derechos de los migran­tes. Pues enfatizó: la migración no es un delito y no debe ser criminalizada, aunque al transitar son detenidos o “asegurados”, lo que ha significado que no puedan seguir su paso.

Destacó que otro tema pendiente en la agenda es la búsqueda de personas desapare­cidas, en 2021 hubo 800 casos en la entidad; mientras que en el presten año ya van más de 248 casos; “lo que sin lugar a dudas es un asunto grave en Zacatecas, ya que la desa­parición de personas produce una violación múltiple de los Derechos Humanos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la personalidad jurídica y a la dignidad. Entonces un tema que es fundamental que sea atendido de manera integral en la agenda de los Derechos Humanos, pero también que sea atendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de Atención a Víctimas, a fin de que se localice con vida a las personas desaparecidas”.

“Otro tema fundamental es la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, en este rubro es impor­tante que se exija a las autoridades estrategias, sanciones y mecanismos para prevenir la vio­lencia; y en los casos que se haya agredido a las mujeres, que se sancione y haya una reparación integral a las víctimas de violencia”.

“Otro tema que está pendiente es lograr que haya un registro de víctimas del crimen, niñas, niños y adolescentes, pues han que­dado huérfanos porque sus padres o madres han muerto, sea por homicidio doloso o por feminicidio. Además que haya un programa estatal para atender a este sector en orfandad por el contexto de violencia”.

“Además del tema de desplazamiento forzado, que debe ser atendido por las autoridades, pues hay muchas familias que han tenido que abandonar sus hogares, pro­piedades y modos de vida, por la violencia y porque los grupos del crimen organizado han sitiado sus comunidades y apoderado. Desde la CDHEZ se está sustanciando una queja para revisar cuáles han sido las omisiones de las autoridades estatales y municipales, para que en su momento se emita una recomendación en este rubro”.