Noemí Luna Exige que se Investigue a Todos los Implicados en “Estafa Maestra”

“Que sea Pareja la Aplicación de la ley”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada federal panista, Noemi Be­renice Luna Ayala comentó para Página 24 Zacatecas que considera que la nueva orden de aprehensión en contra de Pedro de León Mojarro es tema de un análisis profundo ya que la “estafa maestra” tiene muchos implicados y en ese sentido espera que las instancias correspondientes hagan un trabajo parejo con todos los responsables.

“Pareciera que es más un tema de revancha política, sin embargo si los jueces tienen los elementos para girar una segunda orden de aprehensión contra Pedro de León qué bue­no que se haga justicia. Al final del día nadie al margen de la procedencia partidista debe hacer mal uso del recurso público”, señaló.

Noemi Luna comentó que la realidad es que Rosario Robles está presa y es de las pocas presas políticas y existe una historia detrás de desencuentros con el presidente de la República.

“Hemos visto casos de corrupción com­probados gravísimos en los que no pasa nada y pongo un ejemplo, que es el más ilustrativo, el fiscal de la república man­tuvo presa a una familiar política que la Suprema Corte de Justicia determino que no era culpable y sin embargo el fiscal sigue ostentando su cargo. No estoy en desacuerdo en que se giren órdenes de aprehensión en contra de Pedro de León y no estoy en desacuerdo en que Rosario esté en la cárcel, si hay elementos para ello, lo que me parece que es injusto es cuando no es parejo con todos los que tuvieron que ver con casos de corrupción en el pasado y el presente”, añadió.

La diputada federal apuntó que se ha escuchado a hablar mucho al presidente de la República sobre la corrupción pero la realidad es que hay pocos hechos concretos en donde se ha demostrado que existió la corrupción, o peor aun habiendo corrup­ción que no haya castigos ejemplares a quien fue servidor público.

“Este tema se ha comentado en el Con­greso de la Unión una y otra vez y te puedo asegurar que la mayoría oficialista, cuando implican a gente relacionada con el régi­men de la mal llamada Cuarta Transforma­ción, lo dejan de lado”, finalizó.