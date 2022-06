Mi Jardín de Flores

La Dra. Dominguez Puso el Dedo en la Llaga

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Aniversario 22

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 6 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

CUMPLIMOS 22 AÑOS

“MAÑANA (HOY) Martes 7 de junio, nuestro Diario Página 24 Zacatecas cumple su aniversario número 22. Cómo pasa el tiempo. Gobernaba ‘El Monris’, y en el PRI nosotros estábamos enojados bien mucho con él. A tal grado que quitamos su retrato”.

-¡JAJAJA! -suelta la carcajada don Roberto-. En cambio nosotros en el PRD estábamos felices, felices, felices;,todavía se hablaba del monrealazo. En eso estábamos cuando apareció Página 24 Zacatecas, el 7 de junio del año 2000, precisamente en el ‘Día de la Libertad de Prensa’ Mucha gente creyó que su aparición sería fugaz, pero poco a poco se tuvieron que ir comiendo sus propias palabras.

“RECUERDO que nomás había dos periódicos: El Sol de Zacatecas y el Imagen, por lo que nuestro Diario fue el tercero y vino a refrescar el periodismo local. ¿Cómo pasan los años, ¿verdad? 22 años. Y usted, madre Teresa, ¿qué hacía en el año 2000?

-EN GUADALAJARA, con mis padres. Pero bueno, yo me enteré de ese aconteci­miento porque mi señor padre, que iba muy seguido a Aguascalientes, compraba Página 24 Aguascalientes y ahí me enteré aunque no le di mucha importancia… bueno, pues felicidades, porque nosotros, aunque no so­mos los fundadores, pertenecemos al equipo y don Ramiro Luévano está muy orgulloso de nosotros, además de que le tiene mucho cariño a Chalchihuites-.

Luz Domínguez, dio la voz de Alerta

-ME SORPRENDIÓ la María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Co­misión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), con sus declaraciones a nuestro Diario Página 24 Zacatecas: ‘El gobierno ha descuidado la seguridad’.

“NO SÉ si ‘El Deivis’ leyó la entrevista que le hizo el Manuel Domínguez Caldera, pero, como pocas veces, la Luz habló sin tapujos:

‘LAMENTO –dijo la titular de la CD­HEZ- que tanto las instituciones de gobierno como los distintos actores políticos hayan descuidado la seguridad y mantengan en el temor y la violencia a la población. To­mando en cuenta que en los últimos años se han incrementado diversos delitos de alto impacto que laceran la integridad física y emocional de la sociedad.

‘ADEMÁS de que hay delitos que se van convirtiendo en una constante, como el caso de las extorsiones, la privación ilegal de la libertad, los asesinatos, feminicidios, trata de personas; entre otros delitos que quedan impunes ante la nula respuesta de las corporaciones e instituciones gubernamen­tales, que están obligadas a salvaguardar la seguridad de sus gobernados’.

-¡VÁLGAME Dios! Ahora sí que la doc­tora Luz Domínguez habló fuerte. Ya me imagino la impotencia que sufre, pues no tiene otro poder más que hacer recomenda­ciones que, por lo que se ve, las ignoran…

-PERO NO fue todo -madre Teresa-, tam­bién habló sobre un tema muy escabroso: los desaparecidos, revelando que ‘en 2021 hubo 800 casos en la entidad; mientras que en el presten año ya van más de 248 casos, lo que sin lugar a dudas es un asunto grave en Zacatecas, ya que la desaparición de personas produce una violación múltiple de los Derechos Humanos, a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la per­sonalidad jurídica y a la dignidad. Entonces un tema que es fundamental que sea aten­dido de manera integral en la agenda de los Derechos Humanos, pero también que sea atendida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas…

-MMM… pero el méndigo pelón del Francisco José Murillo Ruiseco, ni ve ni escucha las demandas y las críticas cons­tructivas, además de que todo se le resbala, pues presume que su patrón, ‘El Pinocho de Bernández’, lo apoya a muerte-.

-PERO SI don Alejandro Tello ya no es gobernador, ¿cómo lo puede apoyar?-.

-PUES muy sencillo, ¿no dicen que ‘El Deivis’ y ‘El Narizón’ tienen acuerdos de tráfico de influencias, complicidad e impu­nidad, y que por eso ‘El Deivis’ no le ha dado puerta al Pelón Murillo, porque él se está encargando de desaparecer todas las rateadas que cometió ‘El Ratello’.

“Y TODO parece ser cierto, porque ‘El Deivis’ ya no dice nada de las raterías del maldito Narizón que saqueó las arcas. Fíjense en un detalle: el Samuel García, gobernador de Nuevo León, lo primero que hizo al llegar al poder, fue meter a la cárcel a su antecesor el Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, mejor conocido como ‘El Bron­co’, por corrupto y no la anduvo haciendo de tos, tampoco amenazándolo, no. Se le fue directo a la yugular, sin siquiera decirle hay te voy.

“EN CAMBIO ‘El Deivis’ ya hasta le prohibió a la Humbelina hacer declaraciones a la prensa de todas las corruptelas cometi­das por ‘El RaTello’, la Cristina y gente de su gabinete, ¡chingao, es decepcionante!”.

-MEJOR volvamos con la doctora Luz Domínguez, quien me sorprendió gratamen­te con sus fuertes pero bien documentadas afirmaciones, como por ejemplo, los huér­fanos que causan los Malos Organizados:

‘OTRO TEMA que está pendiente -dijo la doctora Domínguez- es lograr que haya un registro de víctimas del crimen, niñas, niños y adolescentes, pues han quedado huérfanos porque sus padres o madres han muerto, sea por homicidio doloso o por feminicidio. Además que haya un programa estatal para atender a este sector en orfandad por el contexto de violencia’.

“Y FINALMENTE habló sobre los desplazamientos forzados:

‘ADEMÁS DEL tema de desplaza­miento forzado, que debe ser atendido por las autoridades, pues hay muchas familias que han tenido que abandonar sus hoga­res, propiedades y modos de vida, por la violencia y porque los grupos del crimen organizado han sitiado sus comunidades y apoderado. Desde la CDHEZ se está sustanciando una queja para revisar cuáles han sido las omisiones de las autoridades estatales y municipales, para que en su momento se emita una recomendación en este rubro’.

“PERO insisto: ¿qué puede hacer la doctora Luz Domínguez, que no sean reco­mendaciones? Yo recuerdo muy bien que en Guadalajara había un defensor estatal de Derechos Humanos, que cada lunes organi­zaba una rueda de prensa e informaba con veracidad las quejas que le llegaban. Y decía a los reporteros: ustedes son mi arma más efectiva, porque en sus medios comunican todos los excesos de los malos gobernantes. Después ya me vine para Chalchihuites y poco a poco me fui olvidando del tema. Pero la prensa ayuda mucho a la sociedad. Por eso lo malos gobiernos, no quisieran que existiera”.

Morena en Aguascalientes

-OIGA, doña Petra, y ¿qué pasó con Morena en Aguascalientes? -.

-PUES ALLÁ perdimos: el Mario Delga­do no supo seleccionar a la candidata, y se inclinó por la Nora Ruvalcaba Gámez, ¿a quién se le ocurre poner de candidata a una mujer que no solamente nunca ha ganado una elección popular, sino que es una cha­pulina PRI-PRD-RSP y Morena, además de ser una corrupta redomada? Vean la lujosa residencia que construyó a un costo de más de 5 millones de pesos, pero además le tapó a su antecesor de Programas del Bienestar, el Aldo Ruiz Sánchez, corruptelas por 17 millones de pesos que defraudó a las arcas con compras ficticias y facturas falsas.

“POR ESO la Teresa Jiménez arrasó bien gacho a la Nora Ruvalcaba: 249 mil 464 votos, por 155 mil 531 votos de la Nora, o sea casi 100 mil votos más. Lo malo que la familia Ruvalcaba se llevó entre las patas al Eulogio Monreal Ávila, delegado de Morena en Aguascalientes, con funciones de presidente del partido”.

-¡AH, CARAY! Eso no lo sabía: ¿otro Monreal Avila en la política, éste en Aguas­calientes?

BUENO, de eso hablamos otro día; yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.