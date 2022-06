Mi Jardín de Flores

Maestros de 100 Pesos, y no les Pagan

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘El gobierno del PRIAN era un régi­men opresor, corrupto, injusto que se componía de una serie de factores, había los hombres en el poder pero también los paleros, los que pensaban nada más en la llamada alternancia o en el quítate tú por­que quiero yo, no en la transformación del país’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 7 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén

Felices 22 Años del Mejor Periodismo Diario

BUENO, pues anoche elaboré una botella extra de rompope para brindar por el 22 Aniversario de nuestro Diario Página 24 Zacatecas. El Mejor Periodismo Diario. Me la traje con 3 vasitos. A ver, doña Petra, ayúdeme por favor (doña Petra alinea los tres vasos), y comienzo a servir: poquito porque es bendito…

-NO, MADRE Teresa, a mí llénemelo por favor -dice don Roberto-.

-BUENO, por estos 22 años de Página 24 Zacatecas, ¡salud!

DON ROBERTO, de un trago, acaba con la mitad del ‘amarillito’ para, en seguida, sacar de su delgada chamarra, una botella de mezcal que mezcla con el rompope.

-YA NI la hace, don Roberto, ya echó a perder su vaso de rompope, lo convirtió en vulgar beberecua-.

-AL CONTRARIO, doña Petra lo re­vitalicé. Es como una transfusión oral de sangre… mmm… está riquísimo. Yo creo -con todo respeto, madre Teresa-, que usted debería hacer el rompope como los cánones mandan: con un chorro generoso de mezcal en cada botella. Me cae que si le echa del que hacen en La Pendencia, en un dos por tres se hace millonaria. No es por darle coba, pero si le queda muy sabroso sin alcohol, echándole un chorrito de mezcal a cada pomo, le quedaría de pelos y usted termi­naría haciendo una industria, para gloria de Chalchihuites; anímese, yo me apunto para ser su distribuidor exclusivo; ¡Salud!

“ÉCHEME el otro, plis”.

-¡NO, madre Teresa, no le sirva. Capaz que don Roberto se pone como araña fu­migada-.

-SÍRVAME el otro a’i pa’l desempance-.

-NO, QUEDAMOS que poquito porque es bendito…

-NO, PORQUE no nos gustaría que se pu­siera chachalaco, además el alcohol le hace mal a su corazón, ¿verdad, madre Teresa?-.

No sé si Reir o Llorar…

-¿LEYERON el desinforme semanal de ‘Chano’ (don Adolfo Marín Marín, secreta­rio de Seguridad Pública)?-.

-SÍ, POR supuesto; don Adolfo se llevó la portada-.

-EL GENERAL no tiene ni poquita vergüenza. ¡Ay, sí! ‘Vamos a continuar con el mismo ímpetu para disminuir los asesinatos’-.

-PUES SÍ -interviene don Roberto- , ‘Chano’ la regó y gacho, siquiera lo hubiera disimulado diciendo ‘… vamos a trabajar con más ímpetu’; porque si van a seguir igual de huevones y valemadristas, ya valió chetos, ayer, por ejemplo, los narcos por enésima ocasión lo volvieron a evidenciar:

-HOY MARTES nuestro Diario Pági­na 24 Zacatecas, recoge la denuncia de Maribel Luna Loera, secretaria de Trabajo y Conflictos de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SN­TISSSTE), quien en conferencia de prensa denunció ‘el ambiente de pánico a causa de amenazas directas por parte del crimen or­ganizado, mismas que están documentadas’, subrayó, pero ni ‘Chano’ ni ‘Chon’, menos ‘El Rey David’, le entra al problema con su ‘Nueva Gobernanza’. Entonces, todo el personal vive apanicado.

“ASÍ ES que hay que redoblar esfuerzos, que Marín no le haga al Monje Loco; ese fraccionamiento Colinas del Padre, en la ca­pital del estado, es un verdadero infierno: en 24 horas se cometieron tres asesinatos y, en Fresnillo, el chamaco de 15 años que había sido herido de gravedad, junto con otro de su misma edad, falleció ayer.

“EL CASO estuvo muy cañón. los balearon dentro de la casa de uno de sus familiares, uno murió en el lugar del ataque y el otro chavito cuando los estaban ope­rando para sacarle los tiros; entonces, hace falta que tanto ‘Chano’ como ‘Chon’ -quien dice que no se va y no se va de la Fiscalía General de Justicia del Estado-, redoblen esfuerzos e inteligencia para recuperar la paz, pero está visto que estos dos floreros de la ‘Nueva Gobernanza’, continuarán sin agua y sin flores: nomás de adorno”-.

Es Para Indignarse: Maestros Ganan 100 Pesos Diarios

¡SANTO SEÑOR de Chalma! Nomás porque lo leo en nuestro Diario, si no, no lo creería: ‘Bachilleres, habilitados como maestros, les pagan 3 mil pesos mensuales y aún así tienen cuatro meses que no les pagan’.

“¡VÁLGAME Dios! Esto, más que un apostolado, es un crimen de lesa humanidad: 100 pesos diarios, y no pagarles durante cua­tro meses, es de no creerse, ¿qué pasa con esa nueva ‘Gobernanza’ que tanto presume don David Monreal Ávila?

“YO ESTOY en contra de las manifesta­ciones cuando los sindicatos abusan, pues apenas no les pagan una quincena y ya están haciendo huelga, pero en casos como este, estoy a favor de que hagan presión no sólo para que les paguen sino para que les doblen el sueldo, que injusticia, la verdad. Yo no me explico como don David lo permite”.

-EL PODER cambia a las personas, ma­dre Teresa. Recuerde la frase que tanto dice mi ‘cabecita de algodón: ‘El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’. Hoy, ‘El Deivis’ no podrá decir que esa deuda es de ‘El RaTello’, y que le fue heredada, pues data de cuatro meses y la ‘Nueva Gobernanza’ ya está arañando los nueve meses-.

-LA MAYORÍA de quienes protestaban -toma la palabra don Roberto- eran mujeres y bloqueron los accesos de la Secretaría de Educación de Zacatecas, cansadas de ir de un lado para otro en busca de solución; entrevistada por nuestra compañera Nallely de León Montellano, Marina Colón, super­visora de la zona escolar 04 de preescolar, declaró que son 146 bachilleres (entre mu­jeres y hombres) que están habilitados como maestros, y dan clases a mil 836 alumnos, en todo el estado.

“MARINA también reveló que han tenido varias mesas de diálogo con las autoridades educativas, pero que siempre salen con la ja­lada de que ‘se debe a un error administrativo’.

“Y ABUNDÓ: ‘Ya nos acercamos con la secretaria de Educación, con la subsecreta­ria, con le jefa de preescolar, hasta con el gobernador David Monreal y él aseguró que ya nos iban a pagar y no ha habido respues­ta’, o sea que les mintió:

‘DESDE EL mes de marzo-continúa Marina- hemos recibido promesas de fecha tentativa de pago, sin embargo, continuamos igual: en la espera que nos paguen los cuatro meses (12 mil pesos) que adeudan a cada docente, por lo que nos están obligando a diseñar nuevas estrategias de protesta’.

“MINUTOS después se acercaron unas personas del gobierno estatal a invitarlas a una mesa de diálogo, en la cual se acordó que a partir de hoy martes comenzarían a pagarles su sueldo.

“OJALÁ y no vuelvan a engañarlos por­que sería, más que un abuso, una cobardía”.

-LO QUE yo no me explico es por qué ‘El Deivis’ está en plan de cuenta chiles, porque el Presupuesto de Egresos para este año es de 33 mil 735 millones 467 mil 666 pesos, que es el presupuesto más grande de la historia de Zacatecas.

“MIENTRAS que el Narizón recibió de presupuesto para 2021: 30 mil 226 millones 165 mil 891 pesos.

“O SEA que ‘El Deivis’ recibirá 3 mil 509 millones 301 mil 775 pesos más que ‘El RaTello’, entonces no tiene que andar llorando.

“PERDÓN POR la expresión, madre Teresa, pero esto que está haciendo la administración de la ‘Nueva Gobernanza’, son chingaderas: ¿Le puedo mandar a ‘El Deivis’ un recadito desde aquí, madre Teresa?”-.

-SÍ, POR supuesto, mándeselo- .

-’”DEIVIS’: Con todo respeto, no seas ojete, no imites a ‘El Pinocho de Bernárdez’, ¿qué te pareciera que uno de esos 146 ba­chilleres, habilitados como maestros, fueras tú y que esos 100 pesos que te pagarían te los hicieran perdidizos por más de cuatro meses? No seas ‘ojo de Pancha’, ya págales su dinero, tienen familia que mantener”-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.