Comerciantes Temerosos a Participar en Campaña Consume Local: Lourdes

“No hay Vigilancia, y el Gobierno no Cumple Acuerdos”

Por Rubén Palomo Macías

La líder de los comerciantes del Centro Histórico, Lourdes Velasco Gómez, comen­tó para Página 24 Zacatecas que no se sienten seguros con la campaña “Consume Local” que lleva a cabo el ayuntamiento capitalino.

Lourdes Velasco señaló que se están pidiendo algunos datos para integrarlos a los catálogos que repartirá el ayuntamiento y su desconfianza radica en que los datos solicitados podrían ser utilizados por los delincuentes.

“Se le ha pedido al presidente municipal que mejor se realicen eventos de calidad en las plazas, callejones y espacios públicos para que la gente acuda al Centro Histórico y a la vez nos consuma. La publicidad que se nos ofreció se va a poner cada comercio y su ubicación lo que rechazamos por el temor de poner los teléfonos, saber dónde estás ubicado, que vendes y todo eso para evitar extorsiones”, señaló.

La líder de los comerciantes mencionó que se le comentó al alcalde capitalino que también buscan la reactivación eco­nómica pero de una forma consciente y con seguridad.

“Sabemos que la situación es en todo el país pero no queremos ser víctimas de la delincuencia en Zacatecas. Hay negocios que llaman más la atención que otros por su giro y se han presentado casos en donde sujetos llegan exigiendo el dinero y no sa­bemos quién está detrás de esas personas y pues no podemos hablar bien de algo que está mal”, apuntó.

Lourdes Velasco reiteró el llamado para que exista mayor seguridad y de esa forma poder abrir los comercios temprano, aunque se debe de tomar en cuenta que solamente ciertos giros podrían realizar la apertura temprana de sus comercios.

“Una joyería para qué abre a las 9 de la mañana si no tiene clientes a esa hora y puede ser la primera víctima del delito. Si no se sabe del comercio pues mejor que no den su opinión. No nos negamos a asistir a reuniones pero el problema es que los acuerdos no se cumplen”, finalizó.