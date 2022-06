Llama Diputado a Trabajar Contra la Inseguridad y la Falta de Empleo

Ya Basta de “Zafarranchos”, Dice Gerardo Pinedo

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gerardo Pinedo Santa Cruz mencionó que la LXIV Legislatura ha sido invadida por intereses externos, tanto políticos como partidistas. Dijo que las necesidades ciudadanas no han sido tomadas en cuenta, sino que con­tinúan en la pelea por las esferas de poder al interior del Congreso.

Llamó a sus compañeras y compañeros de los distintos grupos parlamentarios, partidos políticos e independientes, a bus­car un consenso entre las diversas fuerzas políticas para atender la exigencia social ante los problemas como la inseguridad, la falta de empleo, entre otras.

“Creo que los grupos parlamentarios no nos hemos puesto de acuerdo en este año que hemos legislado, hemos tenido errores pero también intromisiones. Pero también hemos visto que realmente no hemos tenido acuerdos, incluso creo que en la historia no habíamos tenido tantos “zafarranchos”, por ello tenemos que hacer la comunión entre todos para que esto funcione; para que no se metan los partidos políticos, porque también nosotros somos representantes del pueblo y quien llega tiene que trabajar desde una curul por el bien del estado y sus ciudadanos”.

“Vemos un estado que necesita la unión de todas y todos, desde el Ejecutivo y Le­gislativo, creo que eso sería lo mejor que le pudiera pasar a Zacatecas, pues hemos visto que hay daños en todos los temas como salud, seguridad, los problemas con los pensionados, sin dejar de hablar del campo y el poco apoyo a la ganadería. Es necesario que nos dediquemos a trabajar por todos los sectores, por los trabajadores, los empresarios, creo que hay que darles seguridad. No nos ponemos de acuerdo, pero venimos al Congreso a hacer política, aparte tenemos que hacer nuestro trabajo legislativo”.

Reconoció que el tema de las comisiones, opina que el Legislativo es autónomo y tienen que respetarse los acuerdos que en el interior se convengan. Por lo que en los próximos días deberán consensar entre legisladores para que las comisiones sigan trabajando en los diversos pendientes que esperan respuesta.