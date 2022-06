Un Grupo de Madres de Familia Denuncian Abuso Sexual en Kínder de Villas de Guadalupe

“Uno de los Niños Señaló al Intendente del Jardín de Niños María R Murillo”

Por Nallely de León Montellano

Este martes, un grupo de madres de fami­lia tomaron las instalaciones del jardín de niños María R. Murillo, ubicado en la co­lonia Villas de Guadalupe, para denunciar abuso sexual en contra de un menor por el intendente del centro educativo, razón por la cual las madres de familia se encuentran preocupadas y bajo la exigencia de la des­titución inmediata de Juan Carlos Guerra López quien figura como agresor del niño.

De acuerdo con información de Rigober­to Robles Castillo, jurídico de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ), hasta el momento existen al menos 10 casos de abuso sexual en contra de niñas y niños en instituciones educativas, desde el regreso a clases presenciales luego de la pandemia.

En entrevista con Página 24 Zaca­tecas, la madre del menor relató que el pasado miércoles le entregaron a su hijo en condiciones anormales en cuanto a su estado de ánimo e higiene, por lo que, al hablar con su hijo, este le mencionó que había sido tocado en sus partes íntimas por el intendente de la institución.

“Su maestra me dijo que estaba hecho del baño, le revisé y vi que no es normal, no había sangrado ni nada, pero él estaba asustado, me dijo que un monstruo lo había tocado en el baño; me quedé impactada”, relató la madre de la víctima.

Detalló que, como acción inmediata, acudió al jardín de niños para dar parte a la directora de nombre Beatriz de lo sucedido, sin embargo, no se tomaron acciones en contra del presunto agresor, sino por el contrario, dijo, mostró actitud de encubrimiento.

En este tenor, mencionó que inmediatamen­te después de enterarse de la agresión sexual hacia su hijo, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), donde levantaron una denuncia formal, y pos­teriormente comenzaron las investigaciones.

“Sí se tocó al niño, más no hubo una violación, entonces queremos justicia por mi hijo, porque no es el único niño, ya salieron más casos a la luz, se me hace muy poco ético de la maestra que no haya permitido que se lo llevaran, solamente se iban a hacer averiguaciones y con estas averiguaciones hubieran salido a la luz más casos e ir preso”, mencionó.

Asimismo, reprochó que la actitud de la directora carece de sensibilidad hacia la víctima, al no actuar conforme a Derecho, ante el caso mencionado, pese a que el menor afectado señaló a su agresor frente a ella.

Por su parte, Beatriz Hernández Alcalá, directora del plantel, agregó que, desde que se enteró de lo sucedido, se dio a la tarea de notificarlo a sus superiores para dar paso a las investigaciones, sin embargo, por proto­colos de protección a la víctima y al proceso, ha tenido que omitir algunas acciones.

“Nunca he dejado de hacer mi trabajo, y he hecho lo que me toca hacer, a mi me tocaba protegerla y eso fue lo que hice, el agresor está separado de sus actividades”, declaró.

Por lo anterior, la madre del menor afec­tado indicó que su hijo ya no forma parte de la institución, y en conjunto con otras madres de familia inconformes acudirán nuevamente desde las 9:00 de la mañana de hoy miércoles para continuar exigiendo justicia y una respuesta pronta por parte de las autoridades.