Mi Jardín de Flores

No Toda Culpa es de ‘El Deivis’

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Los migrantes no salen de sus pueblos, no abandonan a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. ¿Dónde está el amor al prójimo?, ¿que no Jesús Cristo estaba a favor de los pobres?, ¿o eso es un inven­to?, ¿qué, eso no está en la Biblia?, ¿qué, no está en la Biblia, en el Antiguo Testa­mento que hay que proteger al forastero, al migrante, que no hay que maltratarlo, como está en la Biblia también que no hay que retrasar el pago al trabajador?’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 8 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Otro Taxista Sacrificado

Ayer martes, por la madrugada, otro taxista de Fresnillo fue sacrificado: los ‘intocables’ narcotraficantes lo masacraron a balazos, cuando el conductor del auto de alquiler número 100, circulaba por la calle Sierra se Valdecañas, colonia Lomas de Plateros, cumpliendo con su trabajo para llevar el pan de cada día a su familia.

-¿AHORA SÍ los chicos del general don Adolfo Marín Marín, atraparon a los responsable?-.

-MMM… madre Teresa, si no los atrapan a la luz del día, ¿los van a atrapar en la obscuridad de la madrugada?-.

-A ESA hora todos los policías están dur­miendo la mona a pierna suelte-dice doña Petra-, pues los pobres ‘azulejos’ trabajan 24 horas al día por 12 horas de descanso. Esta horario es de esclavos: tanto ‘El Deivis’ como ‘El Cachorro’ de los Monreal Ávila, están violando no sólo la Ley Federal de Trabajo, sino la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-.

-PERO, además, ¿qué policía puede rendir al 100% con ese horario de trabajo tan cañón?

“Y VOLVIENDO con este enésimo ase­sinato de taxista, lo que no alcanzo a com­prender es por qué en ese gremio no hay so­lidaridad, con el compañero sacrificado. En Aguascalientes, por ejemplo, cuando llegan a matar a un taxista, cientos de trabajadores del volante manejando sus carros salen en filia india a protestar, acuden a todas las radiodifusoras, a todos los diarios, a todas las televisoras a denunciar el crimen y todos se cooperan para los gastos funerarios, pues al igual que aquí en Zacatecas, los dueños de los taxis no les dan Seguro Social”.

-YO CREÍ que sí tenían IMSS, ojalá y ahora con la ‘Nueva Gobernanza’, obliguen a los patrones a darlos de alta-.

-MMM… si al gobierno -toma la palabra don Roberto- no le interesa la vida de los taxistas, ¿les va interesar que tengan IMSS?

-TIENE razón, no hay conciencia social en nuestros gobernantes-.

Vivimos en la Anarquía

-Y SI A la ‘Nueva Gobernanza’ no le interesa brindarles seguridad a los taxistas, pero sí explotar a los policías obligándoles a trabajar 24 horas ininterrumpidas, por 12 de descanso, menos les interesa brindar seguridad a los niños, que son presa fácil de enfermos mentales, como el tal ‘Juan Carlos Guerra López’, que trabaja como intenden­te del Jardín de Niños María R. Murillo, quien según madres de familia que fueron a protestar a ese kínder, al menos 10 niñas y niños han sido abusados sexualmente por el intendente de marras, como lo confirmó Rigoberto Robles Castillo, jurídico de la Se­cretaría de Educación de Zacatecas, ‘desde el regreso a clases presenciales luego de la pandemia’.

“LAS QUERELLAS -continúa doña Petra- ya están en la Fiscalía, pero pues al enfermo sexual ni siquiera lo han citado a declarar:

‘QUEREMOS justicia para mi hijo, pero también para todos los que han sido agredi­dos sexualmente porque no es el único niño, ya salieron a relucir más casos, por lo que el intendente ya debería estar en prisión’, gritaban las madres de familia en el kínder”.

-LO CAÑÓN de todo esto es que por culpa de la Fiscalía, que no hace su chamba, pero el que carga con la responsabilidad en estos casos es ‘El Rey David”, quien no halla la puerta, pues de todo lo culpan a él-.

–ESO SÍ: en las pasadas elecciones los candidatos del PRIANRD, y sus equipos de campaña a las gubernaturas de Durango y Aguascalientes, se dieron vuelo satanizando a ‘El Deivis’ diciendo que ‘¡cuidado con Morena, porque si gana, entonces vamos a estar como en Zacatecas, donde hasta matan a niños a balazos en las iglesias!’; fueron campañas de miedo y de inepto no bajaron a ‘El Deivis’, por lo que antier les contestó y exigió respeto, ‘pues una cosa es andar en campaña electoral, y otra ser gobierno’-.

-YO CREO que don David se equivocó: con quienes debería de estar molesto son con don Francisco Javier Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado; don Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública; y don Gerardo Flores López, coordinador de Comunicación Social, quienes son los responsables de procurar justicia, dar se­guridad a los habitantes de esta bella tierra de rostro de cantera y corazón de plata, y cuidar la imagen del señor gobernante, respectivamente-.

-PERO ESTÁ visto, madre Teresa, que de estos tres monos plataneros que acaba de nombrar, no se hace uno; ahora que ‘El Rey David’ debe de tener memoria: él también fue candidato no una vez, sino en varias oca­siones y despotricó contra los corruptos, los impunes y los inútiles. Así es que ahora, que lo acusan de lo mismo, tiene que aguantar vara. No le queda de otra-.

“¿Y QUÉ me dicen de los diputados de Morena? Varios se unieron a la oposición, porque el de la ‘Nueva Gobernanza’ no los pela, y ahora son parte de la llamada ‘Nueva Mayoría’, desde donde están zarandeando a el gobierno de ‘El Deivis’, cuando todavía ni siquiera llega a su primer año: ¿dónde quedó aquella frase de ‘amor con amor se paga’, que tanto prometió en campaña?”-.

-ESO, ¿dónde quedó, ese amor con amor se paga?

“¿DÓNDE quedó su lucha contra la corrupción?

“¿DÓNDE quedó su lucha contra la impunidad?

“¿DÓNDE quedó su lucha contra la violencia?

“¿DÓNDE quedó su lucha contra la inseguridad?

“¿DÓNDE quedó su lucha por la Cuarta transformación?”.

-EN LA nada -toma la palabra don Rober­to-. Lo único que sí ha cumplido es con la austeridad, pero se la aplica al pueblo, vean los nuevos trajes, las camisas y corbatas de seda que se mandó a hacer, ahora ‘El Rey David’ ya es Fifí, gracias a esa ‘austeridad’ que le impuso al pueblo-.

No Están de Acuerdo con el Programa ‘Consume Local’

-DOÑA Lourdes Velasco Gómez, líder de los comerciantes del Centro Histórico de la capital del estado, no está de acuerdo con el programa ‘Consume Local’, pues asegu­ra que es nocivo para la seguridad no sólo de los negocios, sino de sus propietarios, pues con todos los datos y la información que les está exigiendo el Ayuntamiento de Zacatecas, si llega a caer en malas manos, serían fácil presa de los delincuentes, por eso, la lideresa pide, por conducto de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el señor alcalde lleve a cabo otros programas:

“SE LE ha pedido al presidente municipal que mejor se realicen eventos de calidad en las plazas, callejones y espacios públicos para que la gente acuda al Centro Histórico y a la vez nos consuma. La publicidad que se nos ofreció se va a poner cada comercio y su ubicación lo que rechazamos por el temor de poner los teléfonos, saber dónde estás ubicado, que vendes y todo eso para evitar extorsiones.

‘SABEMOS que la situación (de violen­cia e inseguridad) es en todo el país, pero no queremos ser víctimas de la delincuencia en Zacatecas. Hay negocios que llaman más la atención que otros por su giro y se han presentado casos en donde sujetos llegan exigiendo el dinero y no sabemos quién está detrás de esas personas y pues no podemos hablar bien de algo que está mal’.

“Y DOÑA Lourdes tiene razón a la exigencia de las autoridades que les exigen hablar bien de lo que sucede en Zacatecas, y quiero subrayarlo: ‘no podemos hablar bien de algo que está mal’, pues como dice nuestro Señor Jesucristo: ‘La verdad nos hará libres’. Me cae bien la señora Lulú porque dice sus verdades, como esa de que tienen temor porque ‘no hay vigilancia’ y porque ‘el gobierno no cumple acuerdos’, entonces no quieren cambios que lejos de beneficiarlos los vayan a perjudicar más todavía; quieren seguir trabajando como lo han hecho toda la vida. Lo único que exigen son eventos que inviten a la población a acudir al Centro Histórico; ya estando ahí los asistentes podrán comprar sus productos.

Y CON respecto al horario que les quieren imponer, doña Lourdes dice: ‘Una joyería para qué abre a las 9 de la mañana si no tiene clientes a esa hora y puede ser la primera víctima del delito. Si no se sabe del comercio pues mejor que no den su opi­nión. No nos negamos a asistir a reuniones pero el problema es que los acuerdos no se cumplen’.

-HAY QUE oír la voz de los comerciantes -dice doña Petra-, porque los comerciantes escuchamos la voz de la gente: si nos piden peras, pues peras les vendemos, si nos piden sandía, pues sandía les vendo. Entonces lo mejor es que el Jorge Miranda escuche a los comerciantes: en el negocio, nosotras sí sabemos de qué lado masca la iguana-.

-ASÍ ES doña Petra: el gobierno tiene qué acostumbrarse a escuchar la voz del pueblo, que es la voz de Dios-.

-PUES YO como dijo el maestro José Vas­concelos: ‘Por mi raza hablará el espíritu’. Y el gobierno está obligado a escuchar la voz del pueblo-.

-BUENO, yo me voy…

-ESPERE, espere, madre Teresa… ¿échenme mi vaso de rompope, para seguir brindando por los 22 años de Página 24 Zacatecas-.

“Y COMO ayer, don Roberto de un trago termina medio vaso, saca su ‘botellita’ de mezcal, sonríe y llena el vaso… hasta le brillan sus ojitos.

“BUENO, ahora sí ya me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.