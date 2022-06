“El Hospital de la Mujer ya es del Gobierno Federal”, Truena

David Monreal Molesto por la Manifestación en su Contra

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para medios de comunica­ción, entre ellos Página 24 Zacatecas, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, comentó sobre la marcha de protesta en la que se manifestaron miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), ya que protestan por diversos motivos, entre ellos la apertura de plazas laborales para el Hospital de la Mujer, que ya será manejado por el Insti­tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en colaboración con los programas del Bienestar.

Destacó que la Universidad de la salud es virtuosa y que conlleva muchos beneficios a la ciudadanía, tanto derechohabientes como no derechohabientes. Expresó que se debe contemplar el derecho a las consultas, al medicamento gratuito, a la intervención quirúrgica y todo eso como un derecho humano que se debe privilegiar.

Dijo que se abre una opción más para los trabajadores del estado para que tomen la decisión de ser empleado del gobierno estatal o de la Federación.

“En el caso de la Federación, sobre todo al régimen que se está dando paso del Seguro Social, tiene mayores prestaciones y reconocimiento, incluso se les va a reco­nocer la antigüedad para aquel trabajador que decida emigrar al régimen del Seguro Social. El que decida quedarse al servicio del estado tiene libertad de decidir; me parece que es un falso debate el que priva y por eso recomiendo que se hagan llegar de la información, unos y otros. Yo no quie­ro, porque no estoy en el tema, sólo estoy vertiendo mi opinión desde lejos (sic)”.

“El lunes próximo están llamados la Se­cretaría de Salud y el IMSS, porque algo que deben saber los trabajadores es que lo que corresponde al Hospital de la Mujer, ya fue entregado al IMSS, ya no es del gobierno, por eso hablo de un falso debate, es decir que ya no tiene que ver el estado. Está en manos del Seguro Social, ya se entregó y firmó, ya está por aperturar”, se lavó las manos.

“Realmente se impidió, porque ese hospi­tal ya debería estar dando servicio a las mu­jeres zacatecanas, ya debería entregar los medicamentos gratuitos, algunos partos; porque el Hospital prácticamente estaba por funcionar, sólo faltaban algunos apa­ratos porque es nuevo en toda su inversión y supera los 500 millones de pesos, sólo en la inversión para ahorita, más lo que tiene estimado como gasto de operación que está en el orden de más de 180 millones por año. Por eso hablo de que se debe hacer llegar mayor información porque el hospital ya es del Seguro Social”, reiteró.