Mi Jardín de Flores

Siguen los Asesinatos

‘... ese hospital ya debería estar dando servicio a las mujeres zacatecanas, ya debería entregar los medicamentos gratuitos, algunos partos; porque el hospital prácticamente estaba por funcionar, sólo faltaban algunos aparatos porque es nuevo en toda su inversión y supera los 500 millones de pesos, sólo en la inversión para ahorita, más lo que tiene estimado como gasto de operación que está en el orden de más de 180 millones por año. Por eso hablo de que se debe hacer llegar mayor información porque el hospital ya es del Seguro Social’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 9 de junio de 2022. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logryamos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

No Cesan los Ríos de Sangre

“LA MATAZÓN de gente continúa en Zacatecas. Ahora fue en la cabecera municipal de Calera, cuando dos individuos caminaban tranquilamente por calles de la colonia Cruz Azul, cuando de repente, al filo de las 9:00 de la noche, dos asesinos a sueldo se les pararon enfrente y los acribillaron a quemarropa.

“LOS DOS hombres cayeron ensangrentados y a los pocos minutos murieron. Ambos cadáveres fueron trasladados a la morgue en donde permanecen en calidad de desconocidos. No hay detenidos, los asesinos huyeron con sospechosa tranquilidad”.

-SIEMPRE SUCEDE así, los Malos Organizados huyen sin que ningún policía se atreva a detenerlos, ¿por qué será?-.

-POR LA corrupción y la impunidad que impera, madre Teresa. Esa es la realidad, por eso nunca atrapan a ningún asesino infraganti, ¿verdad, don Roberto?

Los Narcocarniceros Nuevamente en Acción

“QUIENES AYER volvieron a destazar gente fueron los narcocarniceros; los crímenes sucedieron en la cabecera municipal de Guadalupe. Alrededor de las 8:00 de la mañana, policías recibieron el pitazo de una gran bolsa negra que chorreaba sangre. Los policías de inmediato acudieron al lugar reportado en la colonia La Campesina: bajo la sombra de un grande árbol encontraron los restos humanos y, al lado, estaba una cartulina con un narcomensaje.

“NO BIEN habían levantado la bolsa negra con el descuartizado y el narco mensaje, cuando los policías acudieron a unos pasos de la privada San Ramón, donde hallaron otra bolsa negra con el cuerpo descuartizado de un hombre, ahí también, a un lado, los narcocarniceros dejaron otro narcomensaje. Los restos humanos fueron a parar a la morgue en calidad de no “identificados”. Por supuesto, no hay detenidos”.

-BUENO, ¿Y qué dicen de todo los señores de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública?-.

-NADA, ‘CHANO’ y ‘Chon’ ni siquiera hacen gestos; para ellos es común la cantidad de asesinatos que se cometen diariamente-.

-YO CREÍ, sinceramente, que el señor general don Adolfo Marín Marín, iba a hacer mucho mejor papel que sus antecesores. Confieso que me equivoqué.

-NO, MADRE Teresa, el que se equivocó fue ‘El Deivis’, él lo contrató-.

Un Herido a Tiros, se Halla Grave

“Y EN Fresnillo, al parecer el propie tario de una barbería, fue baleado por un solitario sicario. El ataque armado sucedió al filo de las 12:30 de la mañana; el sol caía como plomo cuando el criminal llegó al negocio ubicado en la calle Belisario Domínguez, en pleno centro de la ciudad, a unos pasos de la escuela Evolución y de la iglesia de la Virgen de Tránsito, sacó una pavorosa pistola y le disparó en varias ocasiones a sangre fría, dejándolo gravemente herido.

EL SICARIO se alejó del lugar ante decenas de transeúntes que no hicieron nada por detenerlo, por temor a que les disparara”.

-HICIERON BIEN. Los camposantos están llenos de valientes, esos menesteres corresponden a la policía-.

-SI ES uno solo yo sí le entro. Le aplico la llave china y le doy mastuerzos con todo y su pistola-.

-SÍ, PARA que luego lo acusen de homicida y lo sentencien a 20 años de prisión, porque para fabricar culpables son muy buenos en la Fiscalía del ‘Pelón’ Murillo Ruiseco-.

-TIENE RAZÓN doña Petra, en esas cosas, don Roberto, lo mejor es no meterse, es responsabilidad de la policía-.

-PERO UNO se encabro… (censurado) madre Teresa, porque el gobierno nomás se está haciendo buey-.

-PUES DÉJELOS -dice doña Petra-, a ver si les salen cuernos para que todos sepan que están re’bueyes-.

Doblaron a ‘El Deivis’

-BASTÓ CON que miembros del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (SUPDACOBAEZ), se pusieran en huelga en los 40 planteles del Cobaez, para que ‘El Deivis’ doblara las manos.

-PUES QUÉ bueno que, horas después de iniciada la huelga, llegaron a un acuerdo, porque los 15 mil alumnos de bachillerato se hubieran quedado sin clases sabrá Dios por cuánto tiempo-.

-LA HUELGA se originó porque no les han aumentado sus salarios en 4.5%, desde el 1 de febrero, además de varios incumplimiento del contrato que violó el Cobaez; y la gente dice que ese dinero ya estaba en el banco generándole intereses a ‘El Deivis”, por lo que no tendrá que hacer otra cosa que sacarlo para pagarles a los trabajadores del SUPDACOBAEZ; pero bueno, ‘El Deivis” nada tonto, cobró cinco meses de intereses, así lo hacía ‘El Monris’ cuando era gobernador y en varias ve ces le cayeron en la movida-.

-PERO NO les van a pagar todo el bonche de pesos, en una sola exhibición, sino que ‘El Rey David’ les hizo ‘manita de puerco’, y acordaron que se les pagará, el próximo 15 de junio, y sólo cuatro de las ocho quincenas cómo retroactivo salarial y que el restante una vez que llegue el recurso por parte de la federación-.

-PUES ALLÁ él si hizo negocio con el dinero de los trabajadores de la educación. Para mí lo importante es que los 15 mil alumnos de preparatoria seguirán recibieron sus clases normalmente-.

Marcha de Protesta -La Norma Castorena Berrelleza le armó una buena marcha de protesta a ‘El Deivis’: cientos de trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), marcharon por todo el Centro Histórico de la capital del Estado, y se plantaron en plena Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, protestando por ‘la ilegal donación del Hospital de la Mujer al Seguro Social’, además de exigir el cese de Oswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud de Zacatecas ‘por inepto’.

“LA NORMA le echó ovarios al asunto, y a las 9:00 de la mañana, reunidos ya frente a la máquina 3030, se dirigieron a la Casa de los Perros gritando consignas contra el ‘inepto’ Pinedo Barrios. Ahí hicieron un plantón y le exigieron a ‘El Deivis’ una mesa de diálogo, a la cual también acudiera el Oswaldo Pinedo:

‘EXIGIMOS TAMBIÉN -dijo la Norma- el respeto a todas nuestras compañeras y compañeros, hoy estamos en pie de lucha por la donación ilegal de ese hospital, que es estatal’.

“Y ÓRALE, que después se van al bulevar Metropolitano para bloquearlo por más de seis horas, según escribió nuestra compañera la Nallely Díaz de León Montellano. Sin embargo la Norma no doblegó a ‘El Deivis’, quien en rueda de prensa banquetera dijo que no había vuelta de hoja: el Hospital de la Mujer ya es del IMSS, porque el estado no puede absorber los gastos de operación por más de 180 millones al año, dijo molesto”-.

-A VER: yo recuerdo que ese hospital se hizo con el dinero de la federación, en el gobierno de don Alejandro Tello y, por la pandemia del COVID se utilizó, válgame la redundancia, como Hospital COVID, e incluso, de la federación mandaron 30 millones de pesos para otorgarles un bono a todo el personal de salud.

“ENTONCES, YO no veo bien que doña Norma haya hecho esa manifestación; don David, tal vez por lo molesto que estaba no pudo explicar bien las cosas, pero don Oswaldo Pinedo, secretario de salud, fue muy claro y -para mí- muy convincente:

‘LA DONACIÓN del hospital -dijose hizo debida a que la Secretaría de Salud de Zacatecas, no contaba con las condiciones óptimas para operarlo, pues el recurso requerido era de 300 millones de pesos anuales aproximadamente, para cubrir la nómina del personal, además del gasto que se generaría para insumos’.

“DON OSWALDO fue claro también con respecto a la actitud de doña Norma y sobre las plazas de trabajo: él ha querido conversar con ella, y la señora se ha negado. Y de las plazas de trabajo de dicho hospital, expresó que deben ser entregadas al personal con mayor antigüedad, y a quienes se les ha respetado sus derechos de antigüedad laboral: tenemos -continuó el señor secretario- documentadas plazas que se le dan a la gente que tienen seis meses o un año de antigüedad, cuando hay trabajadores que tienen 14 o 15 años laborando’, además que la secretaría no tiene ya ninguna injerencia toda vez que se trata de plazas federales’.

“ENTONCES, NO sé como pueda reaccionar doña Norma, porque esto puede acabar muy mal”, digo, desde con don Alejandro se convino la donación del Hospital de la Mujer de Fresnillo, al IMSS”.

-¡AY, MALDITO ‘RaTello’, él es el causante de todo este relajo, ¿cuánta lana no se llevaría, con el diezmo del hospital?-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.