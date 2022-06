Las Estafas Legislativas Deben Investigarse Hasta las Últimas Consecuencias: C. García

Su Trabajo es Legislar, no Conseguir Dinero Para Darlo Ellos Mismos

Por Manuel Domínguez Caldera

Carlos García Murillo, activista social, comentó que el Poder Legislativo debería prestar mayor atención a los problemas del estado, en lugar de dedicarse a pelear por el poder y control de los recursos públicos. Destacó el escenario de semanas anteriores, donde no se pudieron realizar sesiones debi­do a la falta de acuerdos, sin dejar de lado los conflictos por la designación en comisiones y órganos de control.

“Me parece que la agenda legislativa tiene un cierto atraso, la exigencia de la ciudadanía no sólo tiene que ser hacia el Ejecutivo, sino que hay responsabilidades, todo el mundo debe hacer su trabajo, el de ellos es legislar y no conseguir recursos para darlos ellos mismos. Eso tiene que quedar claro, las “herramientas legislativas” es un eufemismo, en términos de que ellos no son los que ejercen los recursos”.

Además, en entrevista para Página 24 Zacatecas, expuso que deben imprimir mayor profesionalismo y ética, sobre todo porque hay una exigencia para que se pon­gan a trabajar, y para que por lo pronto dejen de lado sus intereses personales, políticos o de grupo.

“Hay una agenda amplia que se tiene que ir resolviendo, hay vacíos, se tiene que poner en armonía muchas leyes; presentar más iniciativas. Pero lo más importante es que tienen que ser la voz de la ciudadanía, por eso considero que es natural que es un lugar que genera conflictos y genera opinio­nes, pero también refleja la diversidad que en un escenario democrático no nos debe sorprender”.

“Lo que nosotros, como ciudadanos, ve­mos que ellos se fijan en minucias e intereses personales, eso sí está afuera de toda norma y ética. Por lo que el llamado siempre será que ejerzan su papel, pues representan la voluntad popular, por ello lo mínimo que deben hacer es cumplirles”.

Sobre el tema de las “estafas legislativas”, dijo que este tema no debe quedar en el re­cuerdo, sino que se debe investigar hasta las últimas consecuencias. Tomando en cuenta que deben deslindar responsabilidades, para seguir trabajando desde el Legislativo sin frenar sus actividades. “Me parece que eso es fundamental porque es un Poder que no puede estar a los caprichos de nadie. Eso es lo que a los ciudadanos nos molesta, aparte su papel nunca ha sido usar los recursos. Por lo que el llamado es a que se pongan a trabajar”, finalizó.