Registra UPIIZ Números Bajos de Apirantes

Flores, se Duele: “Tenemos Mucha más Capacidad”

Por Nallely de León Montellano

Fernando Flores Mejía, director del Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria de Inge­niería (UPIIZ) reconoció que existe una disminución de interés por parte de los jóvenes para ingresar al Instituto, pues el número de solicitudes de ingreso de edu­cación media superior para el próximo ciclo escolar quedó en 970 aproximada­mente, lo que para la institución significa un número muy bajo de aspirantes.

“No es lo que queremos, honestamente tenemos mucha más capacidad”, refirió el académico.

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, Fernando Flores mencionó que, aunado a esto, la institución cumple con el protocolo de aplicar una evaluación para admisión de nuevo ingreso, y de la cual 60% de aspirantes no logra acreditar dicho examen, lo que quiere decir que la institución trabaja únicamente con 40% de alumnos luego del proceso de acreditación.

“Se aplica un examen que viene de alguna manera a filtrar y nos quedamos con menos gente”, detalló.

Para solucionar este problema de ingre­so mencionó que es importante el trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación y maestros del nivel medio superior de la UPIIZ mediante actividades como talle­res de actualización con reconocimiento oficial que permita un beneficio para el personal docente, así como elevar el nivel académico de los jóvenes del nivel medio superior.

“No es sólo darles el lugar, sino que se sientan bien ahí y que verdaderamente se integren”, destacó.

Por lo anterior, subrayó la importancia de sumarse a las acciones académicas con otras instituciones a través de la firma de convenios, pues refiere que de esta manera se puede invitar a la gente a la UPIIZ, para conocer los protocolos, tales como el apoyo a los que menos tienen que, históricamente, ha caracterizado a la institución.

“Nuestra cuota de inscripción es una cuota voluntaria, si un alumno no puede pagarlo no lo paga y puede ingresar; es de menos de 400 pesos y no vuelve a pagar”, comentó Flores Mejía.

Finalmente, expuso que seguramente se establecerán modificaciones en los cursos propedéuticos, a efecto de lograr que un porcentaje más alto de alumnos logre continuar sus estudios en la ins­titución.