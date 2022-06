“Zacatecas Subsiste Gracias a las Remesas de Migrantes”

Aún así hay Hambruna en Comunidades: Diputado Estrada

* “El Gobierno Nomás se Acuerda de Ellos en Discursos

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el diputado local por el Partido Revolucio­nario Institucional (PRI), José Juan Estrada Hernández, mencionó que la comunidad migrante continuará visitando y apoyando a sus familias, sobre todo con el envío de re­mesas pero también con otro tipo de apoyos. Destacó que no hay un respeto hacia la comu­nidad migrante, ya que sólo en los discursos políticos sobresalen pero no son atendidas sus familias ni mejorado su calidad de vida.

Detalló que “si no fuera por las remesas de los migrantes, no habría gobernabilidad ni paz social en México, sobre todo en Za­catecas donde hay zonas donde no hay nada, que la economía se mueve por las remesas de los migrantes; es difícil ir a zonas como las comunidades de las sierras, para los políticos no representa mucho políticamente, pero ahí es donde están las necesidades, hay ham­bruna y es donde están viviendo situaciones complicadas”.

Detalló que la comunidad migrante no sólo envía remesas, sino que también en­vían ayuda humanitaria, víveres, despensas, entre otros artículos como ropa, entre otros. “Los migrantes quieren seguir trabajando, el gobierno recibe el IVA (Impuesto al Valor Agregado) como un regalo que los migran­tes les dan, pero ni siquiera hay para los migrantes programas, pero sí los incluyen en los discursos”.

Mencionó que otra cosa que ha ayudado al aumento en las remesas enviadas a las familias mexicanas, se debió a que muchos connacionales pudieron acceder a un doble trabajo durante la pandemia.

Sobre los problemas internos en la LXIV Legislatura, mencionó que es necesario llamar al diálogo, porque requieren que se dejen de bloquear algunos contra otros. “No aceptamos el hecho de que tenemos que re­gresar a legislar, porque el Congreso somos 30, de por sí los diputados ya estábamos desprestigiados, pues seguimos estando en una situación complicada. Por un lado las “herramientas legislativas”, por otro lado los recortes presupuestales al Congreso. Mientras que en muchas de las ocasiones la ciudadanía no tiene respuesta de las institu­ciones ni de los diputados”.