Mi Jardín de Flores

¿Quedará Impune la Multimillonaria ‘Estafa Legislativa?

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 11 de junio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logryamos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

La Multimillonaria ‘Estafa Legislativa’, ¿Quedará Impune?

¿CREEN USTEDES que la multimillonaria ‘Estafa Legislatura”, ¿quedará impune?

-CREO QUE sí. ‘El Deivis’ ya ni se ha pronunciado al respecto, es más, ante ningún evento de corrupción e impunidad. Según mis fuentes de información, ya hasta le prohibió a la Humbelina Elizabeth López Loera, hablar sobre esos temas; entonces ‘perded toda esperanza’, dijo Dante-.

-YO TENGO esperanza, primero mi Padre Dios, que su Santo Mandamiento ‘no robarás’, no será violentado.

“EN LA edición de hoy sábado, don Carlos García Murillo exhorta a don David Monreal Ávila, a que ese multimillonario fraude cometido en las legislaturas que acompañaron a don Alejandro Tello Cristerna, ‘no queden en el recuerdo, pues se deben de investigar hasta las últimas consecuencias. Tomando en cuenta que deben deslindar responsabilidades, aparte su papel nunca ha sido usar recursos’”.

-PERO ¿CREE usted que le hace caso al Carlos García? ‘El Deivis’ está en un plan de ‘no me digan nada, yo soy el gobernador y sé cómo conducirme, háganme el favor de no estar chin… (censurado)-.

-CREO QUE tiene usted razón, doña Petra -dice don Roberto-: ya ni el aguerrido Ernesto González Romo, dice nada al respecto. Y eso que fue él, el que puso la demanda de la multimillonaria ‘Estafa Legislativa’, ante autoridades federales y locales.

“YA MAÑANA (hoy) se cumplen nueve meses que llegó ‘El Rey David’ a Palacio de Gobierno. Tiempo suficiente para haber parido un gobierno justiciero: corruptos a pagar sus culpas, sin que nadie pisotee el combate a la corrupción; como lo ordena la Cuarta Transformación, que se tragó completa para vomitar su ‘Nueva Gobernanza’”.

-LO NOTO molesto, desilusionado, don Roberto…

-LA NETA, sí. Todos mis amigos de (la cantina) ‘La Sierra’, a donde todos los días voy a echarme mi mezcalito, me agarran de carrilla. ‘¿Qué pasó con la 4T, Roberto?, jajaja…’, se pitorrean de mi”, y siento re’gacho, pero pues tengo que aguanto vara-.

-¿ENTONCES todas esas investigaciones por cientos de millones de pesos son una farsa?-.

-NO LO creo, madre Teresa -ataja doña Petra-. Los fraudes existen. En el quinquenio de ‘El Pinocho de Bernárdez’, se cometieron descarados robaderos por cientos, tal vez miles de millones de pesos, pues el ‘RaTello’ Narizón saqueó las arcas descaradamente.

“Y ESTO lo declaró insistentemente ‘El Deivis’, en toda su campaña electoral y en los primeros meses de su ‘Nueva Gobernanza’, pero luego calló como si le hubieran comido la lengua los ‘RaTellos’-.

-TAL VEZ sea cierto lo que dice mucha gente: ‘Esas denuncias en contra de Alex, no son para meterlo a la cárcel y quitarle lo robado para regresarle al pueblo, sino para mantenerlo azorrillado y lo deje gobernar’; esto se las paso tal y como lo andan diciendo.

“SI ESTO que anda diciendo la gente es verdad, entonces ya valió chetos, pues él prometió, en primer lugar, regresarnos la seguridad, combatir la corrupción y acabar con la impunidad, cosas que, hasta ahorita, no ha podido cumplir a pesar que se quejó que Alex no le había dejado dinero ni para pagar la nómina de la primera quincena de septiembre, ¿lo recuerdan?

“DESPUÉS denunciaría que ‘había un fraude por más de 2 mil 900 millones de pesos’, pero pues poco a poco ‘El Rey David’ ha venido suavizando sus discursos, ahora sólo habla de reparar carreteras y calles con asfalto, pero las calles las hubiera pavimentado con concreto, no con asfalto, porque con las lluvias, en dos años regresarán al estado patético en que las encontró cuando andaba en campaña: totalmente destrozadas”-.

No hay Liderazgo en la Nueva Legislatura

-PARA EL exdiputado, don Luis Medina Lizalde, la actual legislatura es un desastre porque no hay liderazgo, pero además los señores legisladores sólo piensan en el dinero, en el dispendio, en la corrupción. Y que, además, por dinero, siempre han estado subordinados al gobernador en turno.

“SON palabras fuertes ¿eh? Porque además vienen de un señorón que ha sido diputado federal y local. Y habla sobre la subordinación de diputados al gobernador en turno:

‘ESTA subordinación siempre se ha logrado mediante el dinero y el otorgamiento de especie o efectivo; la nueva legislatura se enfrenta a una situación donde es notoria la carencia de liderazgos, que agravó la estabilidad estructural’.

-‘EL OSO’ siempre ha sido combativo y es muy certero en sus opiniones -toma la palabra don Roberto-: y le doy la razón porque la actual legislatura no tiene pies ni cabeza, ‘pues ni siquiera existe la fi gura de la Secretaría General:

‘ENTONCES este espacio se ha quedado sin cabeza, tienen tres directores con el mismo nivel, y ese vacío la pretenden llenar a través de comisiones, particularmente del Órgano de Administración y Finanzas, una comisión que puede dar las grandes directrices, pero no puede estar a la cabeza de la administración de todo el Congreso’, señaló.

-YO HAGO una pregunta: ¿por qué el Luis Medina, siendo tan experto en cuestio nes legislativas, ¿no lo ponen de asesor?-.

-PORQUE desgraciadamente, doña Petra -dice don Roberto-, en nuestro partido hay un gran divisionismo: cada quien jala para su lado, ejemplo son algunas diputadas diputados de Morena, que dicen okey: yo estoy con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no con David Monreal. Entonces, no sólo en el Congreso del Estado hay divisionismo, sino que también la emprenden contra ‘El Rey David’, quien, desgraciadamente, en cuanto pisó la casa de los perros, perdió el piso.

“ENTONCES esto están de la reching… (censurado); me dicen que se cree soñado, que ya hasta mandó al diablo no solamente a su hermano Saúl , sino al propio ‘Monris’, y que anda de un mamón cada día más cabro… (censurado) y que si por menos Alex perdió la gubernatura, con más razón la perderá ‘El Rey David’, que no escucha a nadie.

“Y QUE pregona que a nadie le debe nada, que él ganó la gubernatura porque la gente lo adora. Total que todo indica que ya lo perdimos”.

-¿TANTO ASÍ don Roberto?-.

-A VER: ¿a usted, madre Teresa, tan siquiera le ha llamado por teléfono alguna vez para decirle ‘gracias’-.

-NO, PUES no. Sólo en una ocasión en campaña-.

-A USTED, doña Petra, ¿le ha llamado ‘El Rey David’?-.

-UNA SOLA vez, también en campaña-.

-IGUAL A mí. Pero yo creí que era porque tenía mucho trabajo, que lo tiene, pero ahora me dicen que a muchos de sus grandes amigos, como al expresidente municipal de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón Galván, ya ni lo pela-.

-BUENO, como dice la Madre Superiora, ‘en su salud, lo hallará’. Pero regresemos con don Luis, quien asegura que ‘la lucha de los legisladores es por dinero’, y recordó ‘la estafa maestra’, detectada en ‘el proceso de entrega recepción al surgir huellas de empresas fantasma y facturas falsas, además de un conjunto de hechos que ahora la sociedad espera que se resuelva conforme a la ley:

‘HAY UNA esterilidad legislativa impresionante, combinada con la omisión de un deber que tiene el Poder Legislativo que tiene otra misión para vigilar que se realice un buen gasto de los recursos, se puede meter con el funcionamiento de los otros Poderes; es decir que deberían ser ojos y oídos de la ciudadanía. Pero lamentablemente el único tema que les inspira es la lucha por el dinero’-.

-ES CORRECTO lo que denuncia ‘El Oso’-.

-A VER qué sucede con el Presupuesto de Egresos, las Cuentas Públicas-dice doña Petra-: a ‘El Deivis’ le van a poner muchos peros para aprobárselas y ahí se va a dar cuenta de que es mortal como todo mundo, además le van a hurgar hasta las amígdalas-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.