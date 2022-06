Nuevamente se Retrasa la Campaña “Consume Local”: Laila Villasuso

“Están Reacios por Temor a la Delincuencia”

Por Rubén Palomo Macías

La secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de la capital, Laila Villasuso Sabag, informó para Página 24 Zacatecas que nuevamente se presentó un retraso en la campaña “consume local” debido a que los comerciantes aún no envían sus datos para integrarlos a los catálogos que se difundirán entre la población.

“Les queremos hacer un llamado a todos los comerciantes del Centro histórico para que sigan presentando sus logotipos y las fichas técnicas de lo que ofertan. Seguimos recibiéndolos en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo porque llevamos apenas 75% del padrón. Entonces los invitamos para que ninguno quede fuera antes de imprimir los catálogos y de sacar la plataforma digital”, mencionó.

La secretaria apuntó que tienen conocimiento sobre la desconfianza de los comerciantes al aportar datos de sus negocios y señaló que se han tenido varias pláticas con ellos para informarles sobre la seguridad del municipio.

“Entendemos a los comerciantes que no quieren dar la información justamente por el tema de la inseguridad. Esto es para reactivar la economía y será un catálogo que se utilice nada más para comercializar y distribuir mejor sus productos”, agregó.

Laila Villasuso aseguró que después de las pláticas que se han tenido con los comerciantes se les deja más tranquilos con la explicación del uso de su información, pero siguen sin responder.

“El proyecto lo vamos a sacar pero obviamente nos estamos retrasando porque no queremos dejar fuera a nadie. Es una inversión que se va a hacer y no se quiere que después una persona diga que no se le tomó en cuenta”, apuntó.

Finalmente la secretaria Villasuso informó que la fecha límite de registro se recorrió para el último día de agosto. Los catálogos tardan 3 meses en estar impresos y se tendrían en físico para el mes de noviembre.

“Esto podría ser provechoso por la temporada decembrina y los comerciantes ya tendrían que estar comercializando para dicha temporada de esta manera. Les hacemos el llamado a los comerciantes para que confíen y se acerquen, nosotros vamos a hacer visitas negocio por negocio para hablar personalmente con cada comerciante”, remató.