Mi Jardín de Flores

Siguen en Aumento los Asesinatos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

“El PRI, para recuperar espacios,primero tiene que asumir su realidad, no puede seguir soñando que es el partido que era, la mayoría, sino simple y llanamente decir ‘tenemos que trabajar a nivel municipal, tenemos que trabajar a nivel estatal, tenemos que encontrar un relato que sea congruente con lo que la gente demanda escuchar’. Y desde mi perspectiva, ya lo he dicho en otras ocasiones, y me ha caído lluvia en mi milpita, el PRI tiene que pedir perdón. Tiene que ofrecerle un perdón a la sociedad mexicana, tiene que decirle a la sociedad, ofrecer una gran disculpa política por los errores cometidos, y los errores cometidos a partir de que la sociedad recuperó o restauró la confi anza en el PRI en el 2012”: Dulce María Sauri Rancho.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 12 de junio de 2022. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logryamos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén.

Esto ya Valió Chetos: Siguen las Ejecuciones

“MIENTRAS los jefes policiacos: Francisco José Murillo Ruiseco, fi scal general del estado; y Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública, gozaban con gran concha de su semana inglesa, ayer sábado no sólo se cometieron cinco asesinatos en tres municipios, sino que los narcos se “divirtieron” echando bala en Fresnillo y rociando a tiros la fachada de la comandancia de policía en Tepetongo”.

-LEJOS DE resolver la violencia y la inseguridad, en el gobierno de don David Monreal Ávila van en aumento. Por eso le pregunto a mi Padre Dios qué pecados tan grandes hemos cometido los zacatecanos para que nos castigue así-.

-LO QUE sucede, madre Teresa, es que esa silla de Palacio de Gobierno está maldita desde que ‘El RaTello’ se sentó en ella el 12 de septiembre de 2016; ese día comenzaron a aumentar los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, la venta y el consumo de drogas, las extorsiones y hasta los delitos del fuero común; esto lo tiene registrado todo el pueblo de Zacatecas.

“POR ESO los inversionistas nacionales y extranjeros no se arriesgan a invertir en el estado. Pero además muchos ricos y otros no tanto se han ido a vivir a Aguascalientes y otros estados del país”-.

-CIERTO: por ejemplo don Pepe Aguirre, que tiene más millones de pesos que cabellos en su cabeza, me dicen que ya tiene varios años viviendo en Aguascalientes, donde se asoció con los dueños del periódico el Hidrocálido. Y que también vive en Aguascalientes, es el diputado federal y cantante don Marco Antonio Flores Sánchez; pero que además son varios los altos funcionarios públicos que han mandado a sus familias al vecino estado, por temor a que les vaya a pasar algo aquí en Zacatecas-.

-EL MIEDO no anda en burro madre Teresa, lo bueno es que aquí en Chalchihuites no tenemos problemas de inseguridad, pero sí venta y consumo de drogas, sobre todo ese maldito Crystal, que con 100 pesos se embrutecen, ¡qué horror! Pero la policía no les hace nada a los distribuidores porque el narco tiene armas de alto calibre-.

Los Demonios Volvieron a Soltarse

“Y PUES ayer se volvieron a soltar los demonios: en Calera, a dos sujetos que previamente criminales habían secuestrado les dieron carreterazo: los llevaron a la federal 45 y, al iniciar el tramo Calera-Fresnillo, los bajaron de una camioneta y los ejecutaron a balazos. No hay detenidos por estos dos asesinatos.

“MINUTOS más tarde, en Guadalupe, dos individuos caminaban tranquilamente por la calle La Palma, colonia San José de la Pedrera, sin imaginar que segundos después perderían la vida, como en efecto sucedió, cuando delincuentes armados les salieron de frente y los acribillaron a balazos. Sus cuerpos ensangrentados cayeron al piso y formaron un mar de sangre. Tampoco aquí hay detenidos”.

-Y COMO dijo don Teofi lito -don Roberto- ni los habrá, ¿ se imaginan el billetote que les costaría esa patente de corso para matar con total impunidad?-

“ANOCHE, en Jerez, un hombre paseaba por la calle Islas Malvinas, colonia Mercaderes, cuando de repente se le aparecieron dos matones a sueldo armados y le dispararon varios plomazos. El hombre quedó muerto en medio de un charco de sangre. No, tampoco en este asesinato hubo detenidos.

“EN LA otrora tranquila Tacoaleche, un hombre y una mujer fueron heridos a balazos a pleno sol y en el centro de la pequeña ciudad: su estado de salud es grave, pero los criminales no fueron detenidos.

“OTRA VEZ un grupo de narcos se divirtieron baleando la fachada de la comandancia de policía en Tepetongo, ante un miedo atroz de los pocos policías que ahí estaban resguardando el palacio municipal. Pocos minutos después, cuando ya había pasado la balacera, llegaron elementos de la Guardia Nacional y los policías respiraron tranquilos y se pararon, pues se tendieron en el piso por temor a morir baleados.

“Y FINALMENTE, por la madrugada de ayer sábado, grupos de narcos se encargaron de sembrar el terror y la zozobra en diferentes colonias de Fresnillo. Vecinos de las colonias Linda Vista, Emiliano Zapata, y otras ya no pudieron dormir. Se tiraron al piso durante horas, mientras de la policía no se veían ni sus luces de la torreta. ¿Cómo estaría aquello que hasta la policía tiene miedo? No, no hubo detenidos”.

-A VECES me pongo a pensar si no estaría mejor quitar todas las policías y que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se encarguen de nuestra seguridad. El pueblo se ahorraría muchísimo dinero, habría menos corrupción y complicidad-.

-PUDIERA ser factible, pero no me gusta la idea, madre Teresa, lo que tenemos que hacer como ciudadanos es seguir denunciando todo lo malo que ocurre en Zacatecas, que para eso existe nuestro Diario Página 24 Zacatecas-.

No Quieren el Programa “Consume Local”

LA SEÑORITA licenciada, Laila Villasuso Sabag, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, reitera que los comerciantes del Centro Histórico siguen estando reacios en afi liarse al programa “Consume Local” que, asegura, les traerá muchos benefi cios porque se difundirán amplia y masivamente catálogos con toda la información de los negocios de Zacatecas.

“PERO LA señora Lulú, líder de los comerciantes, ha dicho hasta el cansancio que ese programa no es de confi ar, porque con toda la información que se dará a la población, habrá delincuentes que vayan a asaltarlos a la segura.

“POR ESO pide que mejor hagan eventos masivos en todo el Centro Histórico, para que el turismo y la población consuma lo que ellos exponen en sus tiendas.

“TAMBIÉN el gobierno municipal ha dicho que tendrán seguridad, pero la señora doña Lourdes, dice que las autoridades policiacas no son de confi ar, ¿qué les parece?”.

-PUES LA burra no era arisca, pero, pues a fuerza de molestarla así las hicieron, por eso los comerciantes ya no les creen a las autoridades-.

-ES CORRECTO, yo recuerdo que Alex les prometió el cielo, mal y tierra y al fi nal les salió con su batea de babas-.

-NO ME recuerde a ese ‘RaTello’, don Roberto, que hasta me dan ganas de vomitar. Y más porque ‘El Deivis’ le está haciendo lo que el viento a Juárez, “nada”, como bien lo dice ‘mi cabecita de algodón’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.