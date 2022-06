“A los Diputados no les Importa la Inseguridad, el Desempleo, la Falta de Desarrollo Económico”

Los Legisladores Están Apandillados: Kent Contreras

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, Kent Contreras Santoyo, ex aspirante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) lamentó que el debate político y partidista no ha dejado avanzar algunos temas pendientes en la LXIV Legislatura del estado, sobre todo por los conflictos internos y los cambios de algunas de las comisiones, lo que ha generado un descontento social ante la falta de resultados a corto plazo.

Además pidió a los legisladores “ponerse en los zapatos de los zacatecanos” para que se reactive el quehacer parlamentario a fin de encausar soluciones a temas como la inseguridad, el desempleo, la falta de desarrollo económico, entre otros.

Además, comentó que uno de los temas que se verán afectados por estas disputas, es la elección de la terna para ocupar la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), ya que a pesar de la premura y apremio para la elección, asimismo no han podido consensar para continuar con este proceso.

Al respecto, reconoció que declinó como aspirante de la CDHEZ, ya que no vio “seriedad” en el proceso, sobre todo porque hay por lo menos 24 aspirantes a este cargo.

“No vi seriedad, además no veo compromiso de los diputados y diputadas, hablas con uno y te enteras que hablan con otros, luego no vemos seriedad en el tema. Entonces mejor me bajé de la contienda para que pueda ser aprovechada por otros” “Incluso creo que no va a salir el proceso, creo que no podrá ser por tanto candidato, y será difícil que uno logre la mayoría de votos; aunque ahora que estoy fuera les deseo mucho éxito y suerte”.

“Hemos visto el tema de la Legislatura, por ejemplo el día que me escribí como aspirante, las comisiones y órganos los presidían unos diputados, después cambiaron y ahora creo que ya regresaron los mismos. Por eso no hay seriedad, por lo que el llamado es que se pongan en los zapatos de los zacatecanos y se pongan a trabajar por la sociedad; pero que dejen las diferencias personales a un lado; Zacatecas necesita el trabajo legislativo, pues hay mucho rezago. No tienen compromiso, están apandillados y la verdad creemos que se deben poner las pilas y a trabajar”, finalizó.